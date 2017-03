PSA cumpără Opel: gama de modele actuală și viitoare

După bucuria achiziționării lui Opel, care transformă noua entitate în al doilea grup european, Carlos Tavarez, șeful PSA, se va confrunta cu problema canibalizării dintre gamele celor trei producători. Analiză AutoExpert a gamelor de modele Peugeot, Citroen, Opel și DS.

Opel și PSA nu sunt la prima încercare de colaborare, cele două concerne având proiecte comune și în trecut. Însă lucrurile nu au mers întotdeauna ca unse. În 2012, GM cumpărase 7% din acțiunile PSA dar le-a vândut după doar un an și jumătate. În ciuda acestui fapt, colaborarea a continuat deși inițial aceasta prevedea schimbul de platforme în mai multe segmente. În prezent, cooperarea este în doar trei segmente: SUV-ul de clasă mică Crossland X realizat pe baza lui Peugeot 2008, viitorul SUV compact Grandland X realizat pe baza lui Peugeot 3008 și viitoarea utilitară mică Opel Combo, care în prezent utilizează platforma lui Fiat Doblo.

Gamele celor trei producători, pentru că vorbim și de Citroen aici, includ modele asemănătoare într-o proporție covârșitoare, ceea ce va reprezenta o provocare pentru Carlos Tavarez, șeful noii entități create. Unii consideră că dacă grupul VW a reușit să optimizeze gamele Skoda, Seat și VW, acest lucru va fi posibil și simplu și în cazul PSA-Opel. Însă GM are trista experiență cu Chevrolet și Opel, care a dus în cele din urmă la retragerea mărcii Chevrolet din Europa.

Primele generații de modele Chevrolet au avut succes în Europa atât timp cât au fost poziționate ca modele low cost. În momentul în care modelele Chevrolet au urcat ca nivel de calitate și preț, apropiindu-se de modelele paralele de la Opel, vânzările au început să scadă. Clienții nu au mai fost de acord să plătească mai mult pe modelele Chevrolet în condițiile în care modelele paralele de la Opel erau cu doar 1.000-1.500 euro mai scumpe.

Iată în continuare o analiză pe modele.

Clasa mini

Opel Karl, Adam, Peugeot 108, Citroen C1

Cele trei modele sunt foarte asemănătoare, concurând în aceeași clasă de preț. Marea întrebare în acest caz este ce se va întâmpla cu proiectul comun Toyota-PSA? Peugeot 108 și Citroen C1 sunt construite într-o uzină comună în Cehia pe o platformă Toyota, PSA fiind responsabil de producție și achiziții. Niciunul dintre cele trei modele nu are sub capotă un diesel, în această clasă dieselul fiind prea scump din cauza normelor de poluare tot mai stricte. Peugeot 108 și Citroen C1 utilizează un motor de origine Toyota de 1.0/68 CP în timp ce propulsorul de 1,2 litri aparține lui PSA. Ambele sunt în trei cilindri. Karl are de asemenea un motor aspirat în trei cilindri de 1 litru și 75 CP.

Opel Karl are o versiune Rocks care nu este disponibilă la Peugeot/Citroen. Karl și 108 nu se vând în România.

Adam este unul dintre puținele modele Opel care nu are un corespondent în gama PSA. Acest model de lifestyle concurează cu Fiat 500, Mini și VW Beetle, fiind un model foarte reușit și fiind poziționat clar mai sus decât Karl & C1, 108.

Motoare

Peugeot 108/Citroen C1: 1.0 68 CP, 1.2 82 CP

Opel Karl: 1.0/75 CP

Opel Adam: 1.2/70 CP, 1.4/85 CP și 100 CP, 1.0 T/90 și 115 CP, 1.4 turbo/150 CP

Vânzări 2016 în Europa

Peugeot 108 63.561 unități, locul 67

Citroen C1 62.537 unități, locul 85

Opel Karl 57.458 unități, locul 90

Opel Adam 52.398 unități, locul 95

Verdict: Segmentul de clasă mini nu este atractiv pentru producători din cauza marjelor mici și a volumelor relativ mici față de clasa mică și compactă. Dacă Karl va exista în continuare, noi credem că acesta va fi integrat în proiectul comun Toyota-PSA. Ar fi păcat ca PSA să renunțe la Adam.

Clasa mică

Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3, DS3

În acest segment, PSA a reușit să își diferențieze foarte bine modelele. 208 și C3 sunt construite pe aceeași platformă, dar au un interior foarte bine personalizat. În ciuda ofensivei SUV-urilor, acest segment ocupă încă cea mai mare felie de piață din Europa.

Opel Corsa are o gamă confuză de motoare formată din motoare aspirate mai vechi și cele turbo de nouă generație. Foarte probabil, după preluare, motoarele aspirate vechi în patru cilindri de 1,2 litri/70 CP și 1,4 litri/90 CP vor dispărea. Gama nouă conține motoarele turbo în trei cilindri de 1.0 litru cu 90 și 115 CP și în patru cilindri cu 100 și 150 CP. De asemenea, singurul diesel disponibil, cel de 1,3 litri, cu 75 și 95 CP este mai zgomotos și mai slab performant decât motoarele echivalente de la Peugeot. 208 și C3 au o gamă de motoare mai modernă bazată pe noul 3 cilindri de 1,2 litri în versiuni aspirate cu 68 și 82 CP și turbo cu 110 CP. Dieselurile de 1,6 litri sunt oferite în trei trepte de putere: 75, 99 și 120 CP. DS3 este poziționat mai sus decât celelalte modele și are și o versiune cabrio.

Motoare

Peugeot 208/Citroen C3/DS3: 1.2/68, 82 CP (aspirat), 110 CP, 130 CP (turbo), 1.6 turbo/165 CP, 1.6 turbo/208 CP (GTI și DS3 Performance), 1.6 diesel cu 75, 100 și 120 CP

Opel Corsa: 1.2/70 CP, 1.4/90 CP, 1.0T/90 și 115 CP, 1.4T/100 și 150 CP, 1.6T/210 CP (OPC), 1.3 diesel/75 și 95 CP

Vânzări 2016 Europa

Peugeot 208 247.379 unități, locul 7

Citroen C3 133.566 unități, locul 33

Opel Corsa 262.939 unități, locul 5

Verdict: Foarte probabil, gama de motoare aspirate în 4 cilindri de la Opel va dispărea, în pericol fiind și dieselul de 1,3 litri. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu gama de motoare turbo de la Opel deoarece motorul 1.0T este extrem de rafinat și de silențios. De asemenea, motorul turbo de 1,4 litri și 150 CP oferă performanțe mai bune decât motorul similar de la Peugeot. Platforma lui Opel Corsa nu mai este foarte nouă (actuala generație este construită pe vechea platformă) și de aceea este de așteptat ca viitoarea generație să preia platforma PSA.

Clasa mică sedan

Citroen C-Elysee, Peugeot 301

Concurenții lui Dacia Logan au fost restilizați anul trecut. Opel nu are un model în acest segment și nu cred că o Corsa sedan ar avea sens.

Motoare

Citroen C-Elysee, Peugeot 301: 1.2/82 CP, 1.6 115 CP, 1.6 diesel 100 CP.

Vânzări 2016

Citroen C-Elysee 14.138 unități, locul 185

Peugeot 301 2.164 unități, locul 265

Verdict: Pentru țările emergente un sedan low-cost are sens. Nu cred că PSA va dezvolta un model similar pe baza lui Opel deoarece marca germană nu e prezentă în multe zone ale globului unde un astfel de sedan low-cost se vinde.

Clasa compactă

Opel Astra, Peugeot 308, Citroen C4, DS4

Aici este marea dilemă a lui Tavarez. 308 și Astra sunt două mașini moderne și foarte bune. Ambele sunt construite pe platforme moderne care au redus substanțial masa și ambele au motoare moderne. Cu tot respectul pentru Opel, motoarele whisper diesel nu sunt la fel de rafinate ca cele de la PSA. Atât Peugeot cât și Opel au și variante break iar Astra are versiunea coupe GTC. Alegerea lui Tavarez în privința unei eventuale platforme comune va fi cu atât mai grea cu cât Opel Astra se vinde mai bine decât 308.De altfel, primele două modele cele mai vândute în 2016 în Europa ale noii alianțe sunt de la Opel: Corsa, locul 5 (262.939 unități) și Opel Astra, locul 6 (250.410 unități).

Spre deosebire de Citroen și Peugeot, Astra are și o versiune sedan, care are destui clienți pe anumite piețe cum este și cea din România.

Motoare

Peugeot 308, Citroen C4, DS4: 1.2/82 CP (aspirat), 110 CP/130 CP (turbo), 1.6 turbo 165 CP, 205 CP, 272 CP (GTI) 1.6 diesel 100 CP/120 CP, 2.0 diesel 150 CP/181 CP

Opel Astra: 1.4 100 CP (aspirat), 1.0 105 CP (turbo), 1.4 125 CP/150 CP (turbo) 1.6 turbo 200 CP, 2.0 Turbo 280 CP (OPC) 1.6 diesel 95 CP/110 CP/136 CP/160 CP

Vânzări 2016

Peugeot 308 194.650 unități, locul 13

Citroen C4 46.939 unități, locul 102

DS4 17.636 unități, locul 168

Opel Astra 250.410 unități, locul 6

Verdict: Greu de crezut că se vor construi trei modele pe două platforme complet diferite. Noul grup vrea să economisească 1,7 miliarde euro așa că se va opta pentru una din platforme. Tehnic, platforma Opel este mai flexibilă și puntea spate Watt este mai performantă decât cea semirigidă de la Peugeot. Financiar vorbind, platforma EMP2 de la PSA e utilizată pe scară mai largă și de aceea ar putea avea prioritate. Astra se vinde mai bine decât 308 dar luând în calcul toate variantele construite pe EMP2, situația este diferită. Cred însă că motoarele diesel de la Opel vor dispărea.

Clasa medie

Opel Insignia Grand Sport/Peugeot 508, Citroen C5, DS5

În acest segment există o mare problemă legată de ciclurile de viață. Noua Insignia abia se lansează, iar 508 și C5 sunt deja destul de vechi. În aceeași notă, pe Insignia debutează un nou motor turbo de 1,5 litri și ar fi total nefezabil ca PSA să renunțe la acest motor. Întrebarea este dacă viitoarea generație 508/C5 va prelua acest motor sau nu. Atât noua Insignia cât și 508 și C5 au și versiuni break. Gamele celor trei modele se suprapun cu mici diferențe. Insignia a avut și o versiune Country Tourer la fosta generație cu protecții suplimentare și o gardă la sol puțin mai mare despre care nu știm dacă va mai exista și la noua generație în timp ce 508 break are o versiune cu propulsie hibridă RXH.

Motoare

Peugeot 508: 1.6 turbo 165 CP, 1.6 diesel 120 CP, 2.0 diesel 140 CP/150 CP/163 CP/180 CP, 2.2 diesel 204 CP, RXH (hybrid, 2.0 diesel/163 CP plus motor electric 27 kW)

Citroen C5: 2.0 diesel 150 CP/180 CP;

Opel Insignia Grand Sport: 1.5 turbo 140 CP/165 CP, 2.0 250 CP, 2.0 diesel 110 – 170 CP

Vânzări 2016

Peugeot 508 37.104 unități, locul 119

Citroen C5 9.464 unități, locul 209

DS5 9.130 unități, locul 212

Opel Insignia 73.161 unități, locul 67

Verdict: Și în acest caz, cred că dieselurile PSA vor avea câștig de cauză pe termen lung. În schimb, noul motor turbo de 1,5 litri de la Opel ar putea fi trasplantat în modelele PSA. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu versiunea hibridă de la 508 RXH. Va rămâne și la viitoare generație? Dacă da, va fi oferită și la Opel?

Clasa SUV mici

Peugeot 2008, Citroen C4 Cactus, Opel Crossland X, Opel Mokka X

Cei doi constructori au în acest segment patru modele și un al cincilea este pe drum, bazat pe conceptul C-Aircross Concept care va fi prezentat mâine la salonul de la Geneva. Noul Crossland X concurează direct cu Mokka X, având un interior similar de mare, iar Crossland X are chiar un portbagaj mai mare decât Mokka X. Unul din avantajele lui Mokka X este faptul că dispune de tracțiune integrală. În plus, Mokka X se vinde foarte bine fiind pe locul al treilea în segmentul său după Captur și 2008. Teoretic, Citroen C4 Cactus oferă spațiu mai mult decât celelalte modele PSA și Opel dar gama de motoare îl încadrează tot în acest segment. Apariția succesorului lui C3 Picasso care va fi un SUV cu aceeași alură ca și Crossland X și care se va numi altfel, urmând să renunțe la numele Picasso, pune sub semnul întrebării viitorul lui C4 Cactus. Marea întrebare este ce decizie va lua PSA privind Crossland X și Mokka X? Noi credem că ambele ar putea rămâne în gamă, Mokka X trecând abia anul trecut printr-un facelift.

Motoare

Peugeot 2008/Opel Crossland X: 1.2 82 CP, 1.2 turbo 110 CP, 130 CP, 1.6 diesel 75 CP/100 CP/120 CP

Citroen C4 Cactus: 1.2 82 CP, 1.6 diesel 100 CP

Mokka X: 1.6 115 CP, 1.4 Turbo 140 CP/152 CP, 1.6 diesel 110 CP/136 CP

Vânzări 2016

Peugeot 2008 175.079 unități, locul 21

Citroen C4 Cactus (71.378 unități, locul 69

Opel Mokka X 164.340 unități, locul 23

Verdict: Pe de o parte este bine că cei doi producători au o gamă largă în acest segment cu marje bune și cu cea mai mare creștere din clasele de SUV-uri. Pe de altă parte, pericolul confuziei și canibalizării este foarte mare. Este clar că 2008/Crossland X și viitorul C3 Aircross sau cum se va numi el reprezintă viitorul. Ce se va întâmpla însă cu Mokka X?

Clasa SUV compacte

Peugeot 3008/5008, DS7 Crossback, Opel Grandland X

Aici lucrurile sunt foarte simple. Opel nu a mai apucat să dezvolte un SUV pe baza platformei lui Astra și de aceea Tavarez nu va avea niciun fel de bătăi de cap: există o singură platformă de origine PSA utilizată și pentru un viitor Opel după modelul 2008/Crossland X. Peugeot are practic două SUV-uri în acest segment, 5008 fiind versiunea mai lungă cu 7 locuri a lui 3008. Este încă incert dacă va exista și un model Citroen pe aceeași bază.

Motoare

Peugeot 3008/5008: 1.2 Turbo 130 CP, 1.6 Turbo 163 CP, 1.6 diesel 100 CP/120 CP, 2.0 diesel 150 CP/180 CP

DS7 Crossback: 1.2 Turbo 130 CP, 1.6 Turbo 180 CP/225 CP, 1.6 diesel 130 CP, 2.0 180 CP, plug-in hibrid – 1.6i 300 CP (200 CP + 2 x109 CP)

Vânzări 2016

Peugeot 3008 75.032 unități locul 65

Peugeot 5008 28.034 unități, locul 144

Verdict: Misiune simplă: o singură platformă și totul este foarte clar. Grandland X se lansează în această primăvară.

Clasa monovolume

Opel Zafira Tourer, Citroen C4 Picasso/Grand Picasso

Un segment în scădere dar tradițional pentru cei doi producători ale căror modele se remarcă prin modularitatea excepțională care permite și configurarea cu șapte locuri. Și în acest segment, este de așteptat ca pe termen mediu, motoarele diesel PSA să le înlocuiască pe cele ale lui Opel.

Motoare

Citroen C4 Picasso/Grand Picasso: 1.2 Turbo 110 CP/130 CP, 1.6 Turbo 165 CP, 1.6 diesel 100 CP, 120 CP, 150 CP

Opel Zafira Tourer: 1.4 Turbo 120 CP/140 CP, 1.6 Turbo 170 CP/200 CP, 1.6 diesel 120 CP/134 CP, 2.0 diesel 130 CP/170 CP

Vânzări 2016

Citroen C4 Picasso/Grand Picasso 106.267 unități, locul 40

Opel Zafira Tourer 52.893 unități, locul 96

Verdict: Sunt două din cele mai reprezentative modele ale lui Opel și Citroen în timp ce Peugeot a părăsit acest segment, 5008 fiind înlocuit de un SUV cu același nume. Cum Ford și Renault sunt încă prezenți în acest segment, este greu de crezut că cei doi producători vor renunța la monovolume cum s-a întâmplat în clasa mică.

Clasa Electrice

Citroen E-Mehari, Opel Ampera-E

Opel are în acest segment o expertiză și un model mai bun. Noul Ampera E realizat pe baza lui Chevrolet Bolt promite cea mai mare autonomie pentru o mașină electrică. Însă acesta este un proiect GM. Va vinde oare GM patentul? În schimb, Citroen are doar o mașină de plajă. Citroen E-Mehari e ideală pentru o nouă serie din Jandarmul și Extratereștrii dar nu e o soluție urbană.

Motoare

E-Mehari: motor 68 CP, autonomie declarată 200 km

Ampera-E: motor 204 CP, autonomie declarată peste 500 km

Vânzări 2016

Citroen E-Mehari 569 unități

Verdict: PSA are nevoie de această platformă electrică. Opel este clar mai avansat în acest domeniu în care PSA a rămas în urmă cu dezvoltarea.

Gama de utilitare mici

Peugeot Bipper și Citroen Nemo

Aici PSA este singur și independent față de Opel, dar legat de constructorul italian Fiat. Modelele Peugeot Bipper Tepee și Citroen Nemo sunt realizate împreună cu Fiat Qubo. Dar Opel nu are nimic prezent în acest segment. Motorizarea, de altfel este de la Fiat și se regăsește și pe Opel Combo.

Motoare: 1.3 diesel, 90 CP.

Verdict

Este foarte posibil să rămână aceeași gamă pe piață, mai ales pentru că Opel nu are niciun model aici.

Gama de utilitare compacte

Peugeot Partner Tepee, Citroen Berlingo, Opel Combo

Opel pare mai bine pregătit pe acest segment unde produce gama Combo împreună cu italienii de la Fiat. Mașina este disponibilă în două versiuni de ampatament și două versiuni de înălțime. Combo este disponibil și ca vehicul de pasageri sau mixt. Cu toate acestea, nu este disponibil decât cu cinci locuri. Partner Tepee este disponibil cu până la 7 locuri, ceea ce ar putea fi un avantaj. Ca diferențe, Opel propune o paletă mai mare de motorizări, dar cele turbodiesel de 1,3 sunt de origine Fiat. Citroen Berlingo este disponibil în două versiuni de lungime, dar Partner doar într-una.

Motoare

Opel Combo: 1.4 benzină 95 CP, 1,3 diesel de 95 CP, 1.6 diesel de 105 CP și 1.6 diesel de 120 CP

Peugeot Partner/Citroen Berlingo: 1.6 diesel cu 75 CP (Berlingo), 1.6 diesel cu 100 CP

Verdict:Sunt două modele care se concurează acerb de ceva timp. Cel mai probabil PSA nu va renunța la produsele lor ce au deja o bună reputație pe piață, poate chiar mai bună decât de la Opel pentru Combo. Iar, cum Opel oricum nu mai are un model propriu (cum a debutat inițial gama Combo), cel mai probabil că se va renunța la el și vor rămâne doar cu cele de la PSA.

Utilitare medii

Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro

Dacă francezii de la PSA au ales să-și facă mașinile împreună cu Toyota, Opel a mers pe strategia unei cooperări cu Renault și cu Fiat. Prin urmare, au modele proiectate din start să fie concurente și toate sunt destul de recent lansate. Aici va fi foarte greu de decis ce model va fi tăiat de pe listă. Indiferent ce model va fi tăiat de pe listă dintre cele trei, vor fi consecințe economice negative.

Motoare

Peugeot Expert/Citroen Jumpy: 1.6 diesel de 95 și 115 CP, 2.0 diesel de 150 și 180 CP

Opel Vivaro: 1.6 diesel de 1120, 125 și 145 CP.

Verdict: Dacă s-ar păstra cele mai noi versiuni, atunci vor rămâne doar modelele Jumpy și Expert, fapt care probabil i-ar cam deranja pe cei de la Renault care se vor trezi că trebuie să-și amortizeze investiția în Traffic doar din vânzarea mărcii sale și a Fiat-ului Talento.

Utilitare mari

Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano

Situația este similară, oarecum, cu aceea de la utilitarele medi. Opel construiește omologul lui Renault Master sub denumirea de Opel Movano atât în versiunile de pasageri cât și în versiunea de marfă. Peugeot are aceleași modele cunoscute, Boxer, în vreme ce Citroen vine cu foarte cunoscutul Jumper. Diferențe mari între cele trei sunt nesemnificative, ambele oferind cam aceleași volume de încărcare și capacități de transport pasageri, în variantele aferente. Atât la PSA cât și la Opel sunt disponibile versiuni cu șasiu, sau furgoane, cu patru versiuni de ampatament și trei de înălțime, tracțiuni față sau spate.

Motoare

Opel Movano: 2,3 litri diesel de 110 CP, 130 CP, 145 CP și 163 CP.

Peugeot Boxer/Citroen Jumper: 2 litri diesel de 110 CP, 130 CP și 160 CP.

Verdict:Situația de la varianta precedentă ca dimensiuni se menține și în cazul “marilor” utilitare de 3,5 tone.