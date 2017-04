Se doarme bine pe cotieră – Pisica salvată de pe șosea sforăie ca un tractor în mașina salvatorului

De ce să-ți echipezi mașina cu o cotieră? Din simplul motiv că poate vrea o pisică să doarmă pe ea. Un șofer care a salvat o pisică in mijlocul drumului a lăsat-o pe micuță să doarmă cât a avut chef.

“Am găsit o pisică vagaboandă care sforăie ca un tractor”, spune Matt, cel care se afla la volan când a observat micul ghemotoc în mijlocul unei străzi foarte circulate. Odată ajunsă în mașină, micuța calico a urcat pe umărul său și a privit curioasă afară, pe drumul spre veterinar. Primul drum a fost la cabinetul veterinar, pentru o deparazitare completă. Odată scăpată de purici, pisica și-a găsit patul perfect pe cotiera dintre scaunele din față.

“Am ajuns acasă, dar nu am vrut să o trezesc. Așa că am oprit radioul și am așteptat o oră în mașină să își facă siesta”, povestește cel care o luase de pe stradă.

