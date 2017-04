Semafoare noi in Bucuresti. VEZI UNDE vor fi montate

Peste o suta de semafoare noi vor fi montate in Bucuresti. Primaria Capitalei vizeaza intersectiile in care au avut loc accidente rutiere sau unde au loc, de obicei, ambuteiaje.

Municipalitatea arata ca prin semaforizarea marilor intersectii poate fi fluidizat traficul, va creste siguranta rutiera si va fi redus consumul de carburanti, dar va scadea si volumul de emisii poluante.

„Datorita modificarilor aparute in desfasurarea traficului rutier, determinate de cresterea continua a parcului de autovehicule, cresterea indicelul de mobilitate a parcului auto existent si a cresterii numarului de autovehicule ce tranziteaza municipiul Bucuresti, capacitatea de circulatie a strazilor este in continua scadere. In plus, la o mare parte din intersectiile existente nesemaforizate exista o serie de puncte de conflict intre pietoni, biciclisti si autovehicule. De asemenea, pe anumite artere de circulatie din Capitala, cu toate eforturile depuse de Politia Rutiera pentru prevenirea accidentelor, se constata, in continuare, aparitia unor evenimente rutiere cu consecinte umane si materiale grave”, se arata in proiectul de hotarare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Cele 101 intersectii vizate de Primaria Capitalei sunt: 1 mai – Constantin Titel Petrescu; 1 mai – Sibiu; Alexandria nr. 158-160 – Jandarmeria Capitalei; Alexandru Obregia – Covasna – Straduintei; Alexandru Serbanescu – Stefan Burileanu; Apusului – Ghirlandei; Basarabia – Statia de metrou Republica; Berceni nr. 104; Calea Floreasca – Mall Promenada; Calea Giulesti – Migdalului – Copsa Mica; Calea Grivitei – Halta Grivitei; Calea Grivitei – Spitalul de Chirurgie Plastica si Arsuri; Calea Vacaresti – Costache Stamate; Calea Vacaresti – Pridvorulu; Camil Ressu – Ilioara; Campia Libertatii – Gheorghe Patrascu; Colentina – RATB Suveica; Constantin Brancoveanu – Huedin; Dacia – Mihai Eminescu; Dimitrie Pompei – Metrou Pipera; Doamna Ghica – Heliade intre vii; Expozitiei – Parcului; Fundeni toate TP, Ghencea – Constantin Titel Petrecu; Iuliu Maniu – intrare Universitatea Politehnica; Luica – Resita; Matei Basarab – Traian; Mihai Eminescu – Toamnei; Nicolae Caramfil – Stefan Burileanu; Petricani – Aleea Strand Tei; Pieptanari – Calea Ferentari; Preciziei – Metrou Preciziei; Primaverii – Piata Charles de Gaulle; Theodor Palady – Jean Steriade; Timisoara – Romancierilor; Uverturii – Dreptatii; Vatra Luminoasa – Tony Bulandra – Gh. Florescu; Vitan Barzesti – Iulia Hatieganu; 1 Decembrie 1918 nr. 7D; 13 septembrie – Lacul Plopului; 13 septembrie – Sabinelor; Alunisului – Peroni; Antiaeriana – Banu Maracine; Armand Calinescu – Batistei; Barbu Vacarescu – Rossini; Berceni nr. 20; Berceni – Ciochina; Calea Floreasca – Balanescu Rosetti; Calea Floreasca – Gaetano Donizetti; Calea Giulesti – George Valsan; Calea Giulesti – Prunaru; Calea Vacaresti – V.V. Stanciu; Chisinau – Cernauti; Chitilei (doar tp fara refugiu dintre Bucurestii Noi si Laminorului); Ciurel – General Petre Popovat; Colentina – Cremenita; Constantin Brancoveanu nr. 115 – RATB Turnu Magurele; Constantin Brancoveanu – Izvorul Crisului; Constantin Brancoveanu – Spitalul Marie Curie – Rezonantei; Constantin Istrati – 11 iunie – Mitropolit Nifon – Marasesti; Decebal – Tiglina, Dinicu Golescu nr. 35; Doamna Ghica – Scoala nr. 30; Dorobanti – Amiral Constantin Balescu; Dorobanti – Cambridge School; Dorobanti – David Emanuel; Dorobanti – Teheran; Dorobanti – Washington; Drumul Gazarului – Straja; Drumul Taberei – acces Parch Moghioros; Drumul Taberei – Poiana Muntelui; Eroii Sanitari – Elefterie – Piata Victor Babes; Fundeni nr. 258 – Spitalul Fundeni; Gara de Nord – Ministerul Transporturilor; Iancu de Hunedoara nr. 25; Ion Mihalache nr. 126 – Liceul Nicolae Iorga; Iului MAniu nr. 17; Iuliu Maniu – Imprimeria Nationala; Iuliu Maniu – liceu Iuliu Maniu; Izor – iesire incinta Palatului Parlamentului; Margeanului – Barca; Mihai Bravu – RATB Mieilor; Mihai Bravu – Laborator; Nicolae Canea – Moroieni; Novaci – Nedeleanu Ion; Oltenitei – zona institutiilor de invatamant; Oltenitei – Daracului – Paduroiu; Panduri nr. 90; Pieptanari – Piata Eroii Revolutiei; Prelungirea Ferentari – Scoala nr. 136; Prograsului – Axente Sever; Salaj – Dunavat; Sfintii Apostoli – Splai; Timisoara nr. 33 – liceul Grigore Moisil; Timisoara – Aleea Campul cu Flori; Timisoara – Aleea Lunca Siretului; Timisoara – Costin Nenitescu; Timisoara – intrarea Silistru; Turnu Magurele – Aurel Persu; Turnu Magurele – Somesul Cald si Vatra Luminoasa – Ruschita.