Ce mașină a primit Simona Halep, noul ambasador Mercedes în România

Simona Halep, vedeta tenisului romanesc si mondial, este cel mai nou ambasador al Mercedes-Benz in Romania.

Marcand debutul campaniei locale dedicate aniversarii a 50 ani de AMG, Mercedes-Benz Romania a optat sa ii ofere Simonei Halep un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupe in prima parte a anului 2017, urmand ca ulterior sportiva sa aiba la dispozitie o suita de modele AMG, pe parcursul parteneriatului de durata cu Mercedes-Benz Romania.

Simona Halep se alatura seriei de personalitati locale aliniate cu valorile marcii: Andreea Esca, Camelia Potec, Andi Moisescu si Catalin Stefanescu.

„Sunt mandra sa fac echipa cu Mercedes-Benz in Romania, o companie cu un palmares indisputabil atat in furnizarea, cat si in promovarea excelentei, a performantei si a inovatiei. Sunt increzatoare cu privire la aceasta experienta incredibila si sunt incantata sa am Mercedes-Benz Romania alaturi in aceasta calatorie,” a declarat Simona Halep.

„Suntem incantati sa o primim pe Simona Halep in familia Mercedes-Benz Romania, cu atat mai mult cu cat marcam aniversarea a jumatate de secol sub umbrela ‘driving performance’ si a excelentei AMG,” a declarat Philipp Hagenburger, Managing Director Passenger Cars and CEO Mercedes-Benz Romania. “Atat Mercedes-Benz Romania, cat si Simona Halep au un scop comun – The Best, iar in acest sens suntem incantati sa anuntam noul parteneriat.”