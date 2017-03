Studiu Ford: șoferii tineri încalcă mai des regulile

Studiu Ford: șoferii tineri încalcă limitele de viteză, folosesc telefonul mobil și conduc sub influența băuturilor alcoolice în timp ce folosesc mașinile părinților, iar mulți împrumută cheile fără acordul acestora.

Șoferii tineri conduc riscant atunci când se află în mașinile părinților, mașini pe care mulți dintre ei le împrumută fără să ceară voie. Între riscurile la care se supun aceștia se numără depășirea vitezei legale, utilizarea telefonului mobil la volan și șofatul sub influența băuturilor alcoolice.

Acestea sunt concluziile unui studiu comandat de Ford și care întărește nevoia unor cursuri de instruire dedicate în Europa în condițiile în care accidentele reprezintă principala cauză a deceselor printre șoferii tineri și în situația în care din ce în ce mai mulți adulți tineri locuiesc cu părinții din cauza presiunilor financiare. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 5003 șoferi cu vârsta între 17 și 24 de ani în Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie.

Nu mai puțin de 82% dintre cei care au participat la sondaj au declarat că obișnuiesc să conducă mașina sau mașinile familiei, 39% au încălcat limitele de viteză, 35% iau cheile mașinii fără să aibă acordul părinților, iar 27% folosesc telefoanele mobile pentru a vorbi, pentru a trikite mesaje sau pentru a-și face selfie-uri. Mai mult, 6% recunosc că au șofat sub influența băuturilor alcoolice.

„Întoarcerea în casa părinților sau pur și simplu amânarea momentului mutării sunt circumstanțe care pot duce la escaladarea unor conflicte între părinți și tinerii care au trecut peste vârsta copilăriei”, spune Jim Graham, manager al proiectului Ford Driving Skills for Life. „Tinerii adulți privesc mașinile părinților ca pe scurtături spre propria libertate, ca baze pentru activitățile sociale. Dar, pentru siguranța acestora și a celorlalți participanți la trafic, tinerii trebuie să se asigure că șofează responsabil, mai ales dacă se află la volanul unei mașini mai puternice decât cele cu care sunt obișnuiți”.

În Europa, în jur de jumătate dintre tinerii aflați în segmentul de vârstă 18-29 de ani locuiesc împreună cu părinții. Rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, costurile din ce în ce mai ridicate ale chiriilor și dificultățile care apar la încercarea de achiziție a unei case contribuie la acest fenomen. Mulți dintre studenți se întorc acasă după terminarea studiilor, fenomen numit de sociologi „generația bumerang”.

Între tinerii chestionați, 74% dețin de fapt un autovehicul, dar conduc în continuare mașina părinților pentru a economisi bani sau pentru a-și impresiona prietenii. Pentru părinți, acesta poate fi un adevărat test financiar. Cercetările arată că un tânăr care sta acasă îi poate costa pe părinți până la 4300 de euro pe an, costurile legate de mașina incluzând sume suplimentare pentru asigurare, carburant și eventuale reparații.

Cum se implică, însă, compania Ford în scăderea numărului de accidente?

Ford Europa a investit în total 12 milioane de euro începând cu anul 2013 în educarea șoferilor prin apreciatul program Ford Driving Skills for Life. Cursurile practice complet gratuite acoperă recunoașterea pericolelor, manevrarea corectă a vehiculului și aprecierea corectă a spațiului și a vitezei de rulare. Programul oferă, de asemenea, un modul de conștientizare a riscurilor ridicate de activitatea în Social Media la volan, așa cum este folosirea telefonului pentru trimiterea unor mesaje sau pentru selfie-uri. Pericolele generate de șofatul sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene sunt și ele subliniate de programul Ford. În acest an, Ford va oferi cursuri gratuite de instruire în Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia, România, Rusia, Spania, Turcia, Marea Britanie și, în premieră absolută, în Norvegia și Ungaria.

Tehnologia Ford MyKey le oferă posesorilor de mașini posibilitatea de a programa o cheie care restricționează primirea apelurilor telefonice la volan, limitează viteza maximă pe care o poate atinge mașina și dezactivează sistemul audio dacă pasagerii nu poartă centurile de siguranță.