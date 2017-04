SURPRIZA: Pasajul de la Piata Sudului a fost deschis traficului

Cand nimeni nu mai credea ca asa ceva este posibil, Pasajul de la Piata Sudului a fost deschis traficului rutier, astazi, la un an si jumatate de la expirarea termenului initial de inaugurare.

Pasajul de la Piata Sudului are o lungime de 356 de metri si o inaltime de cinci metri. De astazi, de la ora 11, masinile pot circula prin pasaj pe cate o singura banda, in ambele sensuri. Lucrarile au demarat in primavara lui 2014, iar pasajul subteran de la Piata Sudului fi trebuit sa fie deschis in decembrie 2015. Ulterior, insa, constructorul a amanat in mod repetat predarea pasajului, invocand diverse obstacole, de la conducte de utilitati nespecificate in planurile de infrastructura, care au trebuit deviate, pana la pierderea finantarii europene, din pricina erorilor comise de functionari ai primariei. Termenele noi au fost 30 iunie 2016, respectiv decembrie 2018.

Constructorul Pasajului de la Piata Sudului, Asocierea Astaldi SPA – Euroconstruct Trading 98 SRL – RCV Global Group SRL, au anuntat ca termen de finalizare in totalitate a lucrarilor, data de 30 octombrie, insa edilul Capitalei, Gabriela Firea, solicita deschiderea in totalitate a circulatiei prin pasaj, pe toate benzile, in luna iulie. „As dori ca, la intalnirea pe care am stabilit-o deja cu executantii, asocierea de constructori Astaldi si Euroconstruct, sa putem sa venim in fata cetatenilor din Bucuresti cu un termen final pentru acest obiectiv, pentru ca cel anuntat de constructori, 30 octombrie, nu ne multumeste si nu dorim sa-l acceptam. In cazul in care ei vor sustine in continuare acest termen, vom proceda la rezilierea contractului. Sper sa nu se ajunga aici. Sper ca la intalnire sa gasim un termen rezonabil. Adica in timpul verii, sa spunem la mijlocul lunii iulie, astfel incat, in luna septembrie, cand incep scolile, sa se poata circula in conditii decente,” a declarat Primarul.

Vor fi construite, de asemenea, si pasaje pietonale care vor face legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata vor fi desfiintate. Lifturile si scarile rulante ar putea fi functionale in luna iunie. „In momentele urmatoare se asteapta sa se livreze si ulterior sa se monteze lifturile si scarile rulante. Aceste aspecte ar mai trebui sa fie definitivate ca pasajul sa fie finalizat in totalitatea sa. M-am consultat cu specialistii si am inteles ca nu ar trebui sa dureze foarte mult, de aceea eu vin cu acest termen rezonabil si spun ca nu ar trebui sa se depaseasca mai mult de luna iulie finalizarea sa in totalitate”, a spus Gabriela Firea.

In total, lucrarile la Pasajul de la Piata Sudului au costat 28,3 milioane de euro, investitie partial finantata de Uniunea Europeana, cu o suma ce s-a ridicat la 18,9 milioane de euro.

Foto: Ziarulfinanciar.ro