Suzuki Baleno – Iartă-mă că ți-am zis “Baleno”!

Cred că relația noastră a pornit pe picior greșit. Iartă-mă, te rog, că ți-am zis “Baleno”. Poate că nu ai tu silueta perfectă, dar nici grasă nu ești. Fac orice ca să mă ierți. Uite, te scot la plimbare. Mergem unde vrei tu. Așa că plecăm la drum cu Suzuki Baleno cu motor Boosterjet de 1.0 litri și 112 CP și cutie manuală cu 5 trepte.

Așa a decurs prima întâlnire cu Suzuki Baleno. Numele nu este nou pentru fanii brand-ului japonez, care a trimis pe piață un sedan cu același nume, dar cu înfățișare total diferită, în urmă cu un deceniu. Baleno revine acum în prim plan cu o compactă cu o imagine tare înșelătoare. Din orice direcție, pare mai mare decât este. Curbele dinamice, liniile fluide și eleronul de deasupra lunetei scot din anonimat mașina asta disperată după atenție.

Baleno nu e balenă deloc. Este, de fapt, mică la exterior și mare la interior. Are aproape 4 metri (3,99 m) și se laudă cu cea mai mică greutate din segment, 950 kg la gol. Dar în ce clasă se încadrează mașina asta? Ca de obicei, Suzuki sparge tiparele și barierele dintre segmente și vine cu un hatchback compact căruia cu greu îi găsești omologi la ceilalți producători auto. VW Golf și Citroen C3 s-ar putea lua la trântă cu Baleno. Sau la înot în trafic.

Poate că Peștișorul de Aur ar fi fost o denumire mai potrivită pentru compacta de la Suzuki. Dar haideți să vedem ce dorințe îndeplinește!

Suzuki cel mic, dar nu cel mai mic, vine cu grila dreaptă care sprijină logo-ul mărcii, iar liniile se evazează în dreptul cabinei, pentru a se restrânge fluid, din nou, spre spate.

Cu bordul împins mult spre parbriz, cu plafonul la mai bine de o palmă de capul celui aflat la volan, interiorul spațios de Baleno nu oferă materiale extraordinare. Este, până la urmă, un model construit în India. Calitatea plasticelor de la interior nu te va da pe spate, dar ține-ți mâinile acasă. Sau pe volan, pentru că volanul acesta este îmbrăcat în piele, iar sistemul multimedia cu ecran tactil de 7 inci cu navigație și cu un meniu extrem de simplu, dar reacții un pic întârziate, îți vor lua ochii.

În bord, poți să vezi cam cât de tare apeși pedala de accelerație și câtă putere și cuplu îți dă motorul. Este interesant de urmărit, dar e bine să-ți ții ochii la drum.

Consola centrală are dispunerea unor aripi deschise către șofer și pasager, punctând astfel la capitolul ergonomie. De la volan, ești salvat de camera de marșarier, pentru că luneta îngustă nu îți asigură o vizibilitate perfectă. Cine are sub 1,70 m, va considera cotiera inutilă. Nu este reglabilă ca pe alte modele de la Suzuki, iar cu scaunul împins în față, cotul va rămâne în aer.

Dacă stai în spate, îți recomand să alegi locul din spatele meu. Crede-mă, e cel care oferă cel mai mult spațiu la picioare, după ce îmi aleg poziția scaunului. Dacă stai la mijloc, ghinion! Trebuie să-ți pui picioarele în stânga și în dreapta tunelului central destul de proeminent, către colegii de banchetă, dar nu și de suferință. În lateral, ei stau mult mai bine ca tine!

Spațiu interior generos

Consum mic

Dotări de clasă superioară Zgomotos la viteze de autostrada

Preț în media clasei

Poate crezi că Suzuki a sacrificat portbagajul ca să se asigure că pasagerii au spațiu suficient. Ei bine, nu. Sunt acolo 355 de litri (1.085 de litri cu bancheta rabatată), care pot primi… câte sticle de vin? Haideți mai bine să socotim în valize. Vreo 3, în funcție de dimensiunile lor.

Baleno este genul de mașină care își ascunde adevărata personalitate până în momentul în care pleci la drum. După un drum până la aeroport și înapoi în oraș, am tras pe dreapta și i-am dat o tură mașinii. Sigur nu are vreun S, vreun RS inscripționat pe undeva? Nu de alta, dar la primul semafor din oraș, m-a întrebat cineva unde i-am făcut tuning. Cu siguranță se referea la agilitatea mașinii, dar oare și la zgomotul produs de ea? La viteze mari, motorul de 1.0 litru sună sportiv și provocator, te face să crezi că ai resurse de mai mult. Și nu e doar o iluzie.

Și Suzuki a urmat tendințele industriei și a mizat pe downsizing. Motorul de un litru de sub capota compactei a ajuns și la fratele mult mai mare, S-Cross. O informație relevantă pentru a vă da seama cam ce poate mașinuța asta. Baleno se simte în apele sale în oraș, iar cei 4 metri ai ei încap cam pe orice loc înghesuit de parcare. Bordul a aratat constant un consum de 6.7 litri în oraș, chiar în condiții de deplasare bară la bară, la ore de vârf. În afara orașului, se comportă rațional și nu se pierde cu firea la viteze mari.

Baleno vine cu dotări de clasă superioară. Funcția Radar Brake Support asigură asistență la frânare, te avertizează ca te apropii prea tare de mașina din față (da, mi-a stat inima de câteva ori, pentru că avertizarea produce un semnal acut), are aer condiționat automat și scaune încălzite.

Cel mai ieftin Baleno este 10.950 euro. La polul opus se află modelul cu motor BoosterJet de un 1.0 litru, pe care l-am avut la test, dar echipat cu transmisie automată: 17.900 euro.