Taxa auto: Cum arată noile stickere colorate și ce înseamnă

O noua taxa auto, achitata in functie de norma de poluare si anul de fabricatie, va inlocui timbrul de mediu, eliminat la 1 februarie. Masinile vor primi stickere de culori diferite, impartite in sase clase, de la Euro 1 la Euro 6.

Potrivit proiectului elaborat de Ministerul de Mediu, viitoarele stickere cu aspect de buline poartă denumirea de Certificate de calitate a aerului și vor fi lipite pe parbrizul fiecarui automobil la efectuarea inspectiilor tehnice periodice, centrele autorizate ITP fiind cele care vor realiza operatiunea. Autocolantele vor reflecta norma de poluare mentionata in talon si vor avea numere de la 0 la 6, cifra 1 lipsind. Interesant este ca masinile non-euro nu beneficiaza de niciun sticker.

Stickerul cu numarul 0 va fi eliberat doar pentru masinile putin poluante, cu propulsie hibrida sau electrica. Culoarea bulinei va fi verde. Urmeaza bulina roz care va corespunde masinilor cu motoare diesel Euro 2 sau care sunt fabricate intre 1 ianuarie 1997 si 31 decembrie 2000. De culoare maro, bulina cu numarul 3 va fi acordata pentru masinile diesel Euro 3 sau pentru cele fabricate intre 1 ianuarie 2001 si 31 decembrie 2005, indiferent de combustibil. Masinile diesel Euro 4 sau cele fabricate intre 1 ianuarie 2006 si 31 decembrie 2010 vor primi un sticker portocaliu, cu cifra 4. Aici intra si masinile pe benzina Euro 2 si 3 sau cele construite intre 1 ianuarie 1997 si 31 decembrie 205.

Bulina galbena, caracterizata prin numarul cinci, va aparea obligatoriu pe parbrizul masinilor diesel Euro 5 si 6 sau fabricate de la 1 ianuarie 2011. De acelasi sticker vor beneficia si masinile pe benzina cu norma Euro 4, sau fabricate intre 1 ianuarie 2005 si 31 decembrie 2010. Ultima bulina va avea culoarea albastra si va fi valabila pentru masinile pe benzina Euro 5 si 6 sau fabricate dupa 1 ianuarie 2011.

Daca este sa dam crezare spuselor fostului Ministru al Mediului, Daniel Constantin, noua taxa auto nu are caracter obligatoriu si va fi aplicata la nivel local, autoritatile putand sa taxeze masinile in zonele aglomerate sau chiar sa interzica accesul automobilelor poluante in centrul marilor orase, totul in functie de culoarea stickerului prezent pe parbriz.

”Primariile vor face zonarea si, cand vor considera ca avem foarte multe masini, aglomerantie mare, grad de poluare mare, vor introduce pentru acele zone un sistem de taxare suplimentar care sa fie la indemana cetateanului prin sms sau printr-o alta forma prietenoasa. Acum nu se introduce nicio taxa. Am vazut ca ori de cate ori spun asta se intelege ca introduc o alta taxa. Ca posibilitate, nu ca obligativitate”, explica inainte de predarea mandatului fostul Ministru.

Sursa foto: Mediafax