The Fate of the Furious, cea de-a opta peliculă din saga „Furios și iute” va aduce un nou suflu franșizei de succes, dând startul unei noi trilogii.

Dacă marea supriză este trecerea lui Vin Diesel de partea întunecată a baricadei, acesta trădându-și prietenii pentru a se alia cu frumoasa Charlize Theron, în centrul atenție vor sta, ca întotdeauna, o pleiadă de supermașini și modele clasice, menite să încânte pasionații auto de pretutindeni.

Printre noile vedete pe patru roți, a căror valoare însumată depășește pragul fabulos de 17 milioane de dolari, recunoaștem Mercedes-AMG GT, Lamborghini Murcielago SV, Dodge Challenger Hellcat sau noul Jaguar F-Type SVR.

Pelicula The Fate of the Furious va putea fi urmărită pe marile ecrane din 14 aprilie 2017.