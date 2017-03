Țiriac Auto va comercializa 18 modele noi în 2017

Țiriac Auto, cea mai extinsă rețea de dealeri și service auto din România, își imbogățește portofoliul de autoturisme cu 18 modele noi în anul 2017. Țiriac Auto reprezintă șase dintre cele mai renumite mărci auto: Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz și Mitsubishi.

Astfel, în acest an, gamei de modele Ford disponibile în rețeaua Țiriac Auto i se va adăuga noua generație Ford Fiesta, care oferă unele dintre cele mai bune dotări de asistare a șoferului disponibile în această clasă. Acestea includ tehnologii de detectare care pot monitoriza calea de rulare cu până la 130 de metri în fața mașinii, precum și sistemul de detectare a pietonilor, capabil, în premieră, să prevină coliziunile pe timp de noapte. Fiesta primește și un sistem audio premium „B&O Play”, precum și un acoperiș panorami c culisant.

Noua variantă de top, numită tradițional ST, va primi un motor cu trei cilindri, 1,5 litri, ce dezvoltă 200 CP și 290 Nm. Acesta va imprima modelului cu trei sau cinci uși (la alegere) o accelerație estimată 0-100 km/h 6,7 secunde, cu două zecimi mai puțin decât în cazul actualei generații.

Noutățile continuă cu i30, care se alătură gamei Hyundai cu un plus de sportivitate în design, proporții echilibrate și o parte frontală dominată de noua grilă, alături de farurile LED. Automobilul îmbină dinamismul cu eficiența la volan și oferă, în același timp, sisteme avansate de siguranță, precum și tehnologie de ultimă oră. Se va alătura, de asemenea, și noul i30 Wagon, cu al său portbagaj de 602 litri.

Toamna acestui an aduce noul Jaguar XF Sportbrake, în multiple versiuni de motorizare. Modelul va dispune, printre altele, de suspensie pneumatică spate, caroserie din aluminiu, varianta AWD și deschidere a compartimentului bagaje prin gestică la fel ca și operarea parasolarului pentru plafonul panoramic. Nu va lipsi brățara „Activity key”, iar noutatea acestui model constă și în disponibilitatea AWD pentru motorizarea 2.0 benzină.

Land Rover își completează, în această primăvară, portofoliul cu noul Discovery, cel mai versatil SUV de până acum al producătorului. Modelul combină design-ul revoluționar cu abilitățile inegalabile Land Rover. Plafonul și linia laterală ascendentă conferă noului Discovery un design autentic, ușor de recunoscut. Interiorul amintește de elementele de design ale clasicului Discovery, cu linii verticale și orizontale indrăznete. Mai mult, utilizarea materialelor precum pielea premium, lemnul veritabil și finisajele metalice, alături de prelucrarea rafinată, creează o ambianță modernă.

De asemenea, modelul Range Rover Velar va veni, în această toamnă, cu o poziționare complet nouă în gama Land Rover, între modelele Range Rover Sport și Evoque. Acesta va fi și primul model al producătorului ce va fi echipat cu lumini 100% LED și va folosi tehnologia laser pentru faruri.

Gama Mercedes-Benz disponibilă în portofoliul Țiriac Auto va avea numeroase elemente de noutate, iar acest an va aduce noua versiune E-Class All Terrain, căreia i se vor adăuga, în primăvară, modelele E-Class Coupe, precum și versiunea facelift a GLA. De asemenea, sezonul cald va aduce și versiunea facelift a modelului S-Class, alături de noul E-Class Cabrio. Mai mult, sfârșitul acestui an înseamnă și noi versiuni facelift pentru S Coupe și S Cabrio.

In plus, clientii Țiriac Auto vor putea comanda și noile AMG GT R, AMG GT Roadster și AMG GT C Roadster din aceasta primavara, iar noile modele AMG GT C Coupe și AMG GT S Roadster vor fi disponibile începând cu iarna acestui an.

In 2017, în gama Mitsubishi Motors va fi inclus modelul Eclipse Cross, un SUV compact complet nou, ce se alătură modelelor ASX și Outlander. Noul automobil reprezintă un nou pas în direcția repoziționării Mitsubishi Motors drept producator orientat către clasa SUV. Eclipse Cross va aduce și o nouă culoare în gama producatorului: un roșu metalizat, cu un luciu profund, dezvoltat special pentru acest model.