Top 10 cele mai tari femei pilot din toate timpurile

Cursele auto au fost, multă vreme, un teritoriu interzis pentru femei. Curajul fără limite și un pic de inconștiență, pe lângă îndemânarea obligatorie la volan, sunt caracteristici care pot face diferența dintre un pilot bun și unul mediocru. Așa că fetele s-au conformat. Au îmbrăcat costumul de pilot, și-au pus casca pe cap și au luat startul.

Sub mănuși, nu se vede manichiura. Sub cască, machiajul nu rezistă. Coafura, nici atât. Oricum toate astea nu aduc nici mai multă viteză, nici mai multă îndemânare, iar fetele s-au prins și au dat trusa de cosmetice pe trusa de scule. Așa au ajuns să intre în istorie.

Sarah Christian

Sarah Christian a fost prima femeie pilot din istoria NASCAR și a luat startul în prima cursă a competiției pe 19 iunie 1949. Povestea ei în motorsport este una scrisă la limita dintre romantism și… mecanică. În același an, Sarah și soțul Frank au devenit primul cuplu căsătorit care să participe în NASCAR. Frank a încheia pe locul 6, ea a obținut poziția cu numărul 18.

Denise McCluggage

A lucrat ca jurnalist la San Francisco Chronicle, dar viața i s-a schimbat total în 1950, când și-a cumpărat o mașină sport: un MG TC, pe care l-a înscris la curse. În 1954, încă mai scria pentru New York Herald Tribune ca jurnalist sportiv și, deloc surprinzător, unul dintre subiectele sale era propria-i evoluție în cursele auto. Așa a ajuns să scrie despre cum a câștigat categoria GT la cursa de 12 ore de la Sebring în 1961, dar și cum a trecut prima linia de sosire în Raliul de la Monte Carlo în 1964, la volanul unui Ford Falcon.

Hellé Nice

Se numea Mariette Hélène Delangle. Dar, în perioada în care era dansatoare de cabaret, și-a ales numele de scenă Hellé Nice. Cariera sa în dans a luat sfârșit în 1928, în urma unui accident la schi, așa că tânăra Nice s-a reprofilat. A câștigat, la scurt timp, Marele Premiu rezervat femeilor, care a avut loc pe Autodromul de la Montlhéry în 1929. Pentru că în 1931 s-a alăturat echipei lui Ettore Bugatti și pentru că mulți ani a fost singura femeie pe circuit, Helle Nice a fost supranumită “Regina Bugatti”.

Janet Guthrie

Inginer aerospațial, Jane Guthrie este prima femeie care a luat startul în Cupa Winston rezervată mașinilor de serie și, în 1977, prima femeie care a participat la Daytona 500 și Indianapolis 500. Sfidând ghinioanele tehnice, Janet se poate lăuda cu un loc 6 în NASCAR, într-una dintre cele 33 de curse la care a participat de-a lungul a patru sezoane.

Lyn St. James

A urcat prima dată la volanul unei mașini de curse în 1973 și este cunoscută ca fiind prima femeie care a câștigat cursa Americii de Nord la Watkins Glen, New York, în 1985. A fost și una dintre cele cinci femei are au reușit să se califice pentru Indianapolis 500 și prima femeie care a câștigat premiul Debutantul Anului Indianapolis 500 în 1992. Lyn s-a retras în 2001 și și-a povestit viața pe circuit într-o carte intitulată “Ride of Your Life” (“Călătoria vieții”).

Danica Patrick

Controversată pentru că este frumoasă, pusă la zid pentru că succesele răsunătoare au alternat cu evoluțiile penibile, Danica Patrick este singura femeie care s-a impus în Indy Japan 300, în 2008, marcând astfel prima victorie obținută de o femeie într-o cursă IndyCar. Locul 3 obținut de ea în 2009 la Indianapolis 500 este cel mai bun obținut vreodată de o doamnă. În 2013, a devenit prima femeie care a plecat din pole position înaintea unei curse NASCAR Sprint Cup Series.

Milka Duno

Un loc 2 obținut de Milka Duno în Campionatul GT din Venezuela a marcat debutul său în motorsport, în 1996. Duno a câștigat apoi Marele Premiu de la Miami în 2004, un succes care a transformat-o în prima femeie care s-a impus într-o cursă internațională pe teritoriu nord-american. În 2007, Milka Duno a terminat pe locul 2 cursa de 24 de ore de la Daytona, acesta fiind cea mai bună poziție obținută de o femeie în istoria competiției.

Michele Mouton

În 1973, a debutat ca și copilot la raliuri, dar a trecut curând la volan, câștigând titluri după titluri în competiții rezervate femeilor, din Franța și din Europa. În 1977, a trecut prima linia de sosire în Raliul Spaniei. Patru ani mai târziu, Michele Mouton a câștigat Raliul de la Sanremo și a devenit prima femeie care s-a impus într-o etapă mondială de raliu. În 1982, a fost vicecampioană în aceeași competiție și a câștigat Campionatul German de Raliuri în 1986.

Anne Hall

Anne Hall a fost una dintre primele femei din lumea curelor auto în Europa, în anii ’50. Și-a început cariera la volanul unui Jaguar XK 120, alături de sora sa, Mary Newton. În lumea sporturilor cu motor, viteza, dramul de nebunie și îndemânarea de care dădeau dovadă le-au atras porecla “Surorile nebune”. În 1953, au câștigat Ladies’ Cup la Londra. Apoi trofeele au venit pe bandă rulantă. În 1955, pilotul Anne și copilotul Mary s-au impus în Coupe des Dames la Monte Carlo.

Pat Moss

Pat este nimeni alta decât sora legendarului pilot din Formula 1, Stirling Moss. Patricia a început să piloteze în competiții locale în 1953 și curând, și-a construit un palmares impresionant. De cinci ori, Pat Moss a câștigat Campionatul European de Raliuri rezervat femeilor. De 8 ori s-a impus în Coupe des Dames la Monte Carlo și a marcat prima victorie importantă în raliuri pentru un Mini Cooper în Raliul Lalelelor din 1962.

