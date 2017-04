Top 10 cele mai vizitate atracții turistice din lume

Oamenii vizitează locuri din întreaga lume, unele sunt vechi, altele moderne, dar toate au în spate ceva care atrage mii de turiști în fiecare an. Marile obiective turistice sunt cunoscute de toată lumea, chiar dacă nu au ajuns să le vadă. Dar iată care este topul celor mai vizitate!

10. Statuia Libertății (New York)

Statuia Libertății este considerată simbolul internațional al libertății, deoarece reprezintă zeița greacă a libertății. În plus, a fost prezentat ca un cadou de prietenie din partea poporului francez, statuia fiind proiectată de Frédéric Bartholdi.

9. Turnul Eiffel (Paris)

Turnul Eiffel este cunoscut în întreaga lume, a fost construit în 1889 și de atunci a devenit un simbol internațional. Este situat pe Champ de Mars și este printre primele obiective turistice din Franța.

8. Marele Zid Chinezesc

Marele Zid Chinezesc a fost construit acum 2000 de ani în urmă și până în prezent este considerat cel mai mare zid din lume, având lungimea de 5.500 kilometri și a fost construit pentru a proteja granițele Chinei.

7. Marele Canion ( Arizona)

Grand Canyon, conform denumirii complete, [The] Grand Canyon of the Colorado River reprezintă un canion foarte lung, sinuos și adânc săpat de fluviul Colorado din Statele Unite ale Americii într-un platou înalt. În plus, este una dintre minunile lumii și atracțiile turistice cele mai vizitate.

