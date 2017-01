Toyota Camry – model nou la Detroit

Toyota Camry este un adevărat hit al japonezilor pe piața nord-americană: de 15 ani, deține supremația în clasamentul vânzărilor de sedanuri. Pentru 2018, niponii au pregătit un urmaș nou-nouț, capabil să țină sus ștacheta.

Totul, de la designul exterior, până la motorizări și sisteme de siguranță a fost revizuit, iar la baza noului model se află noua platformă TNGA, pe baza căreia este construită și actuala generație Prius. Aceasta are o structură rigidă și un centru de greutate coborât, atribute care stau la baza unui comportament rutier dinamic. S-a reușit, astfel, obținerea unui ampatament mai mare cu 5,1 cm, concomitent cu scăderea înălțimii cu 2,5 cm și cu coborârea și deplasarea spre centrul mașinii a scaunelor din față. Și capota motorului a fost coborâtă cu 5 cm, fapt care ameliorează vizibilitatea frontală și scade coeficientul de rezistență la aer. Noua generație va fi disponibilă în patru echipări, iar cele mai sportive două vor avea bare de protecție agresive, grilă redesenată, eleron subtil și stopuri fumurii. Varianta de top primește jante pe 19 inch.

Habitaclul este la fel de îndrăzneț precum aspectul caroseriei, iar Toyota îl caracterizează drept ”funcțional și futuristic”. Totul, de la design și până la materiale, a fost atent studiat, pentru a replica perfect mobilierul de înaltă calitate, iar instrumentele sunt acum îndreptate spre șofer. Consola centrală găzduiește ecranul de 8 inch al noului sistem de infotainment, numit Entune 3.0. Între cadranele de bord se mai află un display color de 7 inch, opțional fiind disponibil și un head-up display. Pasagerii de pe banchetă beneficiază de mai mult spațiu, grație ampatamentului mărit.

”Noua generație a modelului Camry este, fără îndoială, cel mai captivant sedan de clasă medie pe care l-am produs vreodată. Acesta oferă toate caracteristicile pe care clienții modelului le așteaptă de la cel mai vândut sedan pe piața americană, și, în plus, impresionează prin designul spectaculos, tehnologia foarte avansată, sistemele de siguranță de top și performanțele izbitoare, care creează senzații nemaiîntâlnite în istoria modelului”, spune Bob Carter, vice-președinte al diviziei de vânzări Toyota.

Toate cele trei motoare sunt noi. Propulsorul de bază are 2.5 litri, și beneficiază de injecție directă, oferind ”mai multă putere, mai mult cuplu și cel mai bun consum din segment”. Acesta va fi acompaniat de noua cutie automată cu dublu ambreiaj și 8 trepte. Urmează propulsorul hibrid, la baza căruia stă motorul de 2,5 litri, cuplat la o transmisie CVT. Ansamblul reușește consumuri de top în clasă, așa cum deja vă așteptați. Pachetul de acumulatori a fost mutat din portbagaj sub bancheta spate, pentru o mai bună distribuție a maselor pe punți. Versiunea de top va beneficia de padele în spatele volanului. Agregatul de top este un V6 de 3,5 litri, are injecție directă și este combinat cu o transmisie DSG cu 8 trepte.

Noua platformă rigidă promite să amelioreze și comportamentul la crash-test, împreună cu cele 10 airbag-uri oferite standard. Pentru a evita accidentele, noua Camry primește monitorizarea unghiului mort, avertizarea la ieșirea din parcare cu spatele, cruise control adaptiv, avertizare la iminența coliziunilor frontale cu detectarea pietonilor și cameră video cu vedere 360 de grade.

Noul model va intra în producție în vara acestui an.