Twizy, Ninebot sau Inokim?

Până primarul Capitalei, Gabriela Firea, va găsi soluții de fluidizare a traficului așa cum a promis, noi am făcut o cursă prin București cu patru mijloace neconvenționale de propulsie: Renault Twizy, Ninebot Elite, Ninebot Mini pro și trotineta electrica Myway Inokim Light Super Blue. Care este mai rapid?

Toate cele patru mijloace de locomoție sunt propulsate electric, fiind ecologice prin definiție.Inainte de a vă spune care a fost deznodământul cursei iată câteva detalii tehnice. Un material complet puteți citi în ediția AutoExpert Eco care va apărea pe 1 iunie 2017.

Cvadriciclul Renault Twizy are un motor electric de 13 kW, alimentat de o baterie Li-Ion de 6,1 kWh. Atinge o viteză maximă de 80 km/h în versiunea testată Twizy Urban 80, autonomia reală fiind în jur de 80 km.

bateria se încarcă de la priză normală în mai puțin de 3,5 ore. Poate transporta 2 persoane și costă 7.700 euro plus chiria bateriei care variaza între 30 și 65 euro pe lună funcție de numărul de km parcurși. Cântărește 474 kg.

Ninebot Elite este produs de firma care a cumpărat Segway. Diferența este că Ninebot Elite costă doar 13.500 lei (3.000 euro) fiind de aproape trei ori mai ieftin decât Segway.

Are două motoare electrice de 1,35 kW alimentate de o baterie de 0,45 kWh care îi conferă o autonomie de 20 km. Atinge 20 km/h și poate fi încărcat de la priză normală în mai puțin de 4 ore. Cântărește 23,5 kg.

Ninebot Mini Pro este așa cum îi spune și numele versiunea mini a lui Ninebot Elite, are doar 12,8 kg și este de patru ori mai ieftin decât Elite, având un preț de 3.150 lei.

Are tot două motoare electrice de 0,8 kW alimentate de o baterie de 0,31 kWh. Atinge 18 km/h și are o autonomie de 30 km.

Trotineta electrica Myway Inokim Light Super Blue are un motor de 0,3 kw alimentat de la o baterie de 0,37 kWh, care îi conferă o autonomie foarte bună de 30 km. Atinge 30 km/h și cântărește 13 kg.Se încarcă de la priză normală în 5 ore.

Am plecat de la reastaurantul Pescăruș din parcul Herăstrău până în parcarea din Piața Constituției în fața casei Poporului. Pe un trafic moderat, la orele 14.00-14.30 prin București, Renault Twizy a câștigat cursa în 20 minute și 11 secunde.

A urmat trotineta electrică în 25 minute și 20 secunde și apoi cele două Ninebot în puțin peste 29 minute. Precizăm că toate mijloacele de transport au respectat semafoarele și semnele de circulație.

Clasament

1. Renault Twizy 20 minute 11 secunde

2. Trotineta electrica Myway Inokim Light Super Blue 25 minute 20 secunde

3 Ninebot Elite 29 minute 10 secunde

4 Ninebot Mini Pro 29 minute 10 secunde