Un producător japonez de motoare electrice vine la Oradea

Producatorul japonez de motoare electrice Nidec preia linia de productie Leroy-Somer de la Oradea, detinuta in prezent de Emerson Electric.

Vanzarea, finalizata la data de 1 februarie 2017, include campusul Emerson Oradea, locatie in care se produc motoarele Leroy-Somer si sistemele electrice de actionare Control Techniques, anunta producatorul japonez.

„Industriile care necesita utilizarea motoarelor electrice si, implicit, a convertizoare de frecventa, vor reprezenta temelia economiei globale viitoare. Ganditi-va numai la extinderea utilizarii robotilor, vehiculelor electrice si a dronelor. Toate aceste sisteme necesita motoare electrice, iar toate acele motoare functioneaza cu ajutorul convertizoarelor de frecventa. Toate acestea ofera oportunitati clare pentru dezvoltarea Nidec”, a afirmat Shigenobu Nagamori, fondator si CEO al Nidec.

Schimbarea in Nidec Oradea a denumirii campusului din Oradea a avut loc la data de 24 martie. Punctul de lucru din Oradea, care si-a inceput activitatea la finalul anului 2015, are in prezent peste 250 de angajati, iar punctul de lucru din Cluj are 130 de angajati.

Activitatile din Oradea includ productie de motoare si asamblare de cabinete electrice, iar peste 100 de angajati ofera servicii suport pentru activitatile noastre din Europa, incluzand proiectarea motoarelor electrice, dezvoltare de aplicatii software, servicii financiare, relatii cu clientii si IT (Tehnologia Informatiei). Punctul de la lucru din Cluj ofera servicii IT, inginerie si productie de alternatoare electrice.

Anul trecut. Nidec a achizitionat si ANA IMEP S.A. (denumita ulterior Nidec Motor Corporation Romania S.A.), un producator de motoare localizat in Pitesti, avand un numar de aproximativ 500 de angajati.

Nidec Corporation a fost infiintata in Kyoto, Japonia, in anul 1973 de catre patru ingineri. In prezent, opereaza in peste 40 de tari prin intermediul a aproximativ 300 de companii, avand un numar de 110000 de angajati.