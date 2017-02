Care sunt cele mai vandute masini din lume in 2016

Cele mai vandute masini din lume in 2016 au fost, ca si in urma cu un an, pick-up-ul Ford F-Series si modelele compacte Toyota Corolla si VW Golf.

In total, la nivel global au fost livrate 84,24 milioane de vehicule. Potrivit rezultatelor publicate de JATO, ocupantele primelor trei locuri s-au comercializat in 986.660, respectiv 952.576 si 859.845 unitati.

Pe pozitia a patra s-a clasat un outsider surpriza, monovolumul Wuling Hongguang, produs in China de SAIC si vandut exclusiv pe piata natala in peste 847.202 exemplare.

Primele zece masini din topul vanzarilor mondiale au contabilizat peste 8 milioane de unitati din totalul de aproape 85 milioane. Locul cinci este ocupat de Nissan X-Trail, cunoscut sub numele de Rogue in SUA, cu 766.729 unitati, urmat de Hyundai Elantra (765.996), Ford Focus (732.893) si alte SUV-uri compacte asiatice, precum Honda HR-V (724.769), Honda CR-V (707.890) sau Toyota RAV4 (701.756).

In topul celor mai vandute 50 de masini din lume au mai intrat si modele populare pe piata din Europa: VW Polo pe 15, VW Tiguan pe pozitia 21, Kia Sportage pe 22, Ford Mondeo pe locul 26, Mercedes-Benz C-Class pe locul 29, Skoda Octavia pe 33, BMW Seria 3 pe 34, VW Passat pe pozitia cu numarul 36 si Renault Clio pe locul 42.

Cele mai mari cresteri in 2016 au fost inregistrate de Hyundai Tucson, Toyota Prius, Honda HR-V si Kia Sportage, cu plusuri cifrate la 130,8, 69,4, 38,4 si 27,2 de procente.

Segmentul SUV-urilor a cucerit o cota de piata de 28,8%, comparativ cu cele 25,3 procente din 2015, in timp ce modelele din clasa compacta au bifat un avans minor de 0,1%, urcand la 18,3% din piata mondiala de masini noi.

Desi contorizeaza doar vanzarile de autoturisme si pick-up-uri, nu si pe cele de vehicule comerciale de peste 3,5 tone, situatia pe marci arata o dominatie clara a brandurilor mama ale celor mai mari grupuri auto din lume, Toyota si VW.

Pozitiile sunt, insa, inversate fata de topul ce contabilizeaza vanzarile globale la nivel de grup si nu de brand, Toyota fiind pe primul loc cu 7,2 milioane de masini, iar VW pe doi, cu 6,1 milioane, urmat de Ford, cu 5,8 milioane de unitati. Dacia s-a clasat pe locul 38, numarul de masini noi comercializate sub sigla brandului de la Mioveni urcand cu 10,6% in 2016, la 465.035 unitati.