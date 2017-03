Vintage și sexy

Astăzi am căutat frumusețea clasică în detrimentul noutății și al extravaganței. Am descoperit emoții și fotografii peste care s-a așezat praful. Însă, clasicul are farmecul său aparte, eleganța specifică și stilul inconfundabil. Mai jos, vă prezint o serie de fotografii care nu au perfecțiunea celor de astăzi, dar care emană autenticitate și bucurie. Haideți să redescoperim împreună frumusețea de altădată.