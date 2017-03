Zig zag prin oraș cu Renault Twizy

E o mașină, dar nu e. E prea mică să fie. Nici motocicletă nu e. Are patru roți. Ah, știu! Are fermoar, deci este o geacă! Ghicitoarea asta imposibilă are totuși un răspuns: este un cvadriciclu. Este simpaticul Twizy de la Renault, cu motor electric asincron de 17 CP, transmisie automată cu reductor și tracțiune spate. FOTO: Bogdan PARASCHIV.



Dacă ai impresia absurdă că poți să te strecori neobservat cu țăcănitul de Twizy prin oraș, înseamnă că ai trăit pe Marte în ultimii 100 de ani și nici nu îți imaginezi cam cum arată mijloacele de transport în 2017. Lumea rămâne fără reacție la trecerea pseudo-mașinuței. Aproape că se așteaptă ca personajul aflat la volan să dea din picioare pe sub vehicul, ca Fred și Barney. Asta nu va fi nevoie. Decât dacă rămânem fără baterie.

“O încarci cu încărcătorul de telefon?”, te întreabă lumea în trafic. Dar spectatorii la show-ul pus în scenă de Twizy au ratat însă gluma mea preferată: “O iei la subraț și fugi cu ea?” Ar fi cam greu. Arătarea asta simpatică are totuși 475 kg.

Am dus jucăria electrică în Centrul Vechi și am fost în centrul atenției. Ah, dar să nu mă dau mare degeaba! Nu eu, ci Twizy! Polițiștii și-au făcut selfie-uri cu el, cei de vârsta a treia ieșiți să se bucure de primăvară i-au dat câteva ture frecându-se la ochi, iar corporatiștii ieșiți în pauza de masă l-au privit cu coada ochiului, încercând să pară neimpresionați. Știm noi mai bine. Mai că sunt geloasă pe asemenea atenție. Nici cu Mustang-ul galben, cu motor V8 și 430 de cai putere, nu am întors atâtea capete.

Twizy cel mic, cu farurile lui apropiate, cu expresia mirată și cu formele lui rotunjite, aduce cu R2D2, roboțelul simpatic din Star Wars. Și atrage cam tot atâta interes. Fiecare deschidere în sus a portierelor este însoțită de o reacție invariabilă: Wow! “E ca Lamborghini! Ba e ca SLS AMG!” Este. Dar cu vreo 200 km/h mai lentă, cu vreo tonă și jumătate mai ușoară și deloc complicată. Sub parbriz, la exterior, deschizi un compartiment și găsești acolo cablul de încărcare și recipientul pentru lichidul de parbriz. Cam asta este tot ce ascunde cvardiciclul. În rest, totul este la vedere. Așa că aviz amatoarelor care se îmbracă în rochie și iau loc în spatele șoferului!

Stați pe loc că urmează ceva important. Poate credeți că accesul la bord este simplu. Mașinuța asta nu se închide, deci nu aveți telecomandă și nici cheie. Deschideți fermoarul foliei care joacă rol de geam, băgați mâna, prindeți clapeta de pe interiorul ușii și trageți în sus. Nu e fizică cuantică, nici chirurgie pe creier, dar nici nu poți face asta cât ai bate din palme. Stai să explici că nu ai cheie cuiva care crede că vrei să furi micul OZN electric.

Ce găsești la bordul lui Twizy? Două scaune, două pedale, trei butoane (pentru Drive, Neutral și Reverse), o frână de mână și trei compartimente. Două dintre ele se închid cu cheia. Portbagaj? Avem și un fel de portbagaj. Dar e în mașină. Se ascunde în spatele pasagerului și are 30 de litri. Dacă puștiul tău nu are prea multe materii azi la școală, deci nu cară prea multe cărți și caiete, ghiozdanul lui va încăpea acolo.

Mașina se închide, cum spuneam, cu fermoar ca o geacă. Dacă vrei să faci o plimbare pe patru roți în aer liber, poți face și asta. Foliile din plastic se rulează și se prind cu arici de rama geamului inexistent.

Aveți aici o alternativă la alternativă: Twizy, Ninebot sau Inokim?

Și nu uita de semnalizator. Este exact ca la mașinile convenționale. Să nu crezi ca dacă te numești “cvadriciclu” și nu “mașină”, nu trebuie să dai semnal. Atenție la mersul cu spatele! Ai oglinzi laterale, dar evident, la interior n-a fost spațiu de a treia oglindă. Nu ai cameră de marșarier, dar, ca să nu-ți forțezi norocul și să nu crezi că ai loc unde, de fapt, nu ai, te ajută senzorii de parcare.

Trebuie să le acorzi atenție maximă pietenilor. Nu trebuie să te aștepți să se dea la o parte din fața ta, pentru că oricum nu te vor auzi. Nici chiar jantele de 13 inci îmbrăcate în anvelope cu dimensiuni mixte (125/80 R 13 M pe față și 145/80 R 13 M pe spate) nu îi vor atenționa cu zgomotul lor.

Ca de fiecare dată când mă urc la volanul unui vehicul electric, cred că am nevoie de pastile de calmare. M-au amenințat colegii că îmi vor lipi o hârtie pe care să scrie FULL (PLIN) pe ecranul care îmi indică autonomia. Nu de alta, dar ca să nu fac vreun atac de panică. În mod bizar, n-am făcut. După un drum Militari – Centrul vechi – Herăstrău – Palatul Parlamentului, Twizy ar mai fi putut încă 40 de kilometri. Constructorul promite o autonomie de 100 km după ce ții piticania în priză 3 ore și jumătate, odată branșată la orice priză de 220 V. Dar în condiții reale de trafic, trebuie să te mulțumești cu 80. În timp, vei învăța și să recuperezi energie la frânare.

Pentru ca Twizy să fie confortabil și să nu-ți dea impresia că stai pe aripa avionului la decolare, trebuie să iei cu tine dopuri de urechi, o mască prin care să filtrezi noxele, un ventilator în zilele toride, că nu ai aer condiționat, și o saltea pe care să o întinzi peste denivelări, pentru că nu ești tocmai într-un cabrio de lux. Dezvoltat în colaborare cu divizia de motorsport de la Renault, Twizy nu are practic suspensiile confortabile ale unei mașini, așa că vei simți din plin orice gaură în asfalt, iar o denivelare pentru reducerea vitezei o vei interpreta ca pe o trambulină. Te zgâlțâie și te zdruncină, dar te consolează cu faptul că vei salva planeta dacă te aliezi cu alții care conduc vehicule cu emisii zero.

Minusculul Twizy are transmie spate, dar nu spunem asta ca să vă dăm idei. Nu ar fi recomandat să faceți drifturi cu el. De-a latul puteți să-l puneți doar pe locul de parcare, pentru că, bine înghesuite, intră patru pe un loc. Ca la examenul la facultate. Și a-propos de examen. Chiar și pentru piticania asta de 2 metri și 32 de centimetri, dacă o alegeți în versiune Twizy 80 (numărul indică viteza maximă), vă trebuie permis. Twizy 45 poate fi condus după vârsta de 16 ani.

Twizy în versiune Life cu 13 CP costă 6.750 de euro, fără costul lunar de chirie a bateriei, care variază între 30 și 65 de euro pe lună, în funcție de durata contractului și de numărul de kilometri parcurși anual. Dacă alegi versiunea Urban 80, te va costa 7.700 de euro, dar primești în plus 5 cai putere, portiere și folii de protecție.