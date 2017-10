Kia Rio – Pui de tigru

Avem pe mână, pentru câteva zile, al doilea cel mai bine vândut model Kia din lume, micul și carismaticul Rio, care aleargă să țină pasul cu ultra-popularul Sportage. Și se pare că are un ritm excelent, pentru că Rio se laudă cu aproape jumătate de milion de mașini vândute în 2015 și o cifră care s-a repetat în 2016. În 2017, minionul familiei Kia mizează pe același succes și s-ar putea să-l obțină cu o imagine nou-nouță, deosebit de atrăgătoare.

TEXT: Bogdan Grigorescu & Elena Luchian

FOTO: Adrian Cobzașu



Elena: Bogdan chiar are impresia că o să-mi placă piticania asta. Auzi, eu, fan SUV-uri, să fiu impresionată de jucăria asta de oraș. I-am zis că ar fi trebuit să luăm ceva mai mare, mai înalt, mai… Vai, dar ce culoare frumoasă are! Chiar nu arată rău deloc! Și știu că în gama Kia, acest Signal Red este doar 89 de euro! Oricum, o să mă prefac că nu-mi place.

Bogdan: Nebunia asta mică și roșie o sa-i scoată SUV-urile din cap Elenei! Trebuie să recunosc că și pe mine m-a dat pe spate, deși niciodată nu m-au reprezentat mașinile de clasă mică. Dar Rio…un desen atât de simplu și deopotrivă cochet nu știu unde mai găsesc în segment. Mai am un as în mânecă: am scotocit prin garajul Kia și i-am găsit Elenei un exemplar în echiparea de top, Trend, garnisit, în plus, cu lumini de zi și poziții LED și cu jante de 16 inci din aliaj ușor. Bună, Elena! Îmi place reacția ta…pari încântată. La ce te așteptai?

Elena: Eu? La exact ce ai adus! Când te-am văzut venind cu Rio, mi s-a părut că se apropie o felină. Grila tiger-nose o face să arate ca o pisicuță. Parcă o aud cum toarce. Se pare că inginerii nemți ultra exacți și boemii californieni, cărora sud-coreenii le-au încredințat designul, au făcut treabă bună. Liniile astea drepte o fac să arate robustă și încrezătoare în forțele proprii, deși marginile rotunjite îi păstrează formele simpatice și grațioase, de pisică blândă și răsfățată. Dar este cumva mai mare ca generația precedentă sau mi se pare mie?

Bogdan: …este. S-a lungit cu 15 mm, dar îți senzația că s-a mărit și mai mult pentru că și-a schimbat proporțiile: capota și consola față sunt mai lungi decât înainte, ampatamentrul a crescut cu 10 mm, montantul lunetei stă aproape vertical, iar consola spate a devenit minusculă. Cred totuși că ți-a creat impresia asta puternică pentru că este și mai scundă cu 5 mm. Designerii au ”lipit-o” de asfalt, ca să pară mai sportivă. Când te uiți la ea, zici că o mănâncă talpa să pornească în descoperirea lumii! Ce zici însă despre habitaclu? Știu că pui mare preț pe interior. Cum te simți în mașină?

Elena: Pentru 248 de euro, primești scaune îmbrăcate în piele artificială neagră, care îi asigură doza de eleganță neașteptată de la o mașină de clasă mică și care sunt atât de confortabile! Iar configurația aceasta dă impresia că habitaclul este un sistem planetar care gravitează în jurul șoferului. Am butoanele la îndemână, nici nu sunt prea multe, ca să mă deruteze. Bordul cu finisaje lucioase, în combinație cu elementele argintii, o fac sobră, demnă de luat în seamă. Totuși, e ceva nepotrivit aici, ceva ce îmi scapă. Știu! Smartphone-ul meu este mai mare ca acest ecran și chiar degetele mele sunt cam mari pentru display-ul din consola centrală. Tare aș fi vrut la Rio ecranul tactil de 7 inch pe care l-am avut la hibridul Niro.

Bogdan: Ah…asta mi-a scăpat…dacă mai cheltuiam încă 139 de euro, îți aduceam și display-ul ăla mare pe care ți-l doreai… Dar uite, mă revanșez, pentru că am echipat-o bine, cu acces și pornire fără cheie, scaune și volan încălzite, și faruri și ștergătoare cu pornire automată. Bine, inginerii Kia mi-au sprijinit eforturile, oferindu-ți standard două tăvițe pentru telefoane, spații pentru sticlele de răcoritoare în toate cele patru uși și un spațiu maaaare sub cotiera centrală. Hai în spate, ca să vezi cu ochii tăi cât spațiu e. Uite, mi-am reglat scaunul pentru mine, iar acum, stând pe banchetă, mai rămân câțiva cm între genunchii mei și spătarul scaunului. Merităm și noi un selfie, zic! Probabil că au tăiat ceva volum din portbagaj, de mă simt atât de confortabil pe banchetă…

Elena: Dar te înșeli! Într-adevăr, sunt norocoși pasagerii de pe banchetă. Au acolo și port USB, deci își pot încărca telefonul fără să-l streseze pe cel aflat la volan. Și ai dreptate, e un spațiu pe care îl va aprecia și o persoană mai corpolentă. Dar cum ziceam, sud-coreenii nu au sacrificat portbagajul, pentru că, poate că nu te așteptai, dar Rio are printre cele mai mari portbagaje din clasa sa. Avem așadar 325 de litri la dispoziție. Hai să urcăm bagajele acolo și să mergem. Ce faci, Bogdan? Tu ai de gând să călătorești în portbagaj? Eu speram că tu o să conduci!

Bogdan: Am condus-o până aici, deci e rândul tău! Push the button! Cum ți se pare?

Elena: Ia să vedem. Dar ce cursiv se mișcă și ce sigur este pe el acest baby Kia! Cei 84 de cai putere par mai mulți sus în ture. Îmi dău senzația că aș putea să fac un slalom printre mașini. Dar să nu mai exagerăm! Nu e tocmai o mașină de curse. Pentru asta, așteptăm Singer-ul. În schimb, motorul pe benzină de 1.25 litri nici nu transmite vibrații în habitaclu. Tu ești sigur că este un motor în trei cilindri? Parcă are o coloană sonoră diferită.

Bogdan: Nu, nu. Nu și-a pierdut un cilindru pe drum. E un propulsor aspirat în patru cilindri, care mă fericește și-mi trezește nostalgii: când mai toate motorizările de bază ”merg în trei” și au scăpat de vreo 2-300 cmc, motorașul ăsta old school, cu patru în linie, fără vibrații și zgomot, mi se pare reconfortant! Sigur, nu are curba de cuplu impresionantă a fratelui 1.0 T-GDI, dar se mișcă bine și mi-a consumat doar 6 l/100 km în oraș și 4,5 în afara localității. Da, nici mie nu prea mi-a venit să cred, dar uită-te la display-ul computerului de bord. Și încă ceva: coreenii au antifonat mai bine habitaclul și au întărit structura de rezistență a caroseriei, iar vibrațiile pe care le simțim în general la mașinuțele din segmentul ăsta s-au atenuat. Vezi ce liniștit rulează? Ce m-a dat pe spate, însă, în drumul spre tine a fost cea mai joasă poziție de conducere din segment. Zici că stăteam într-un kart…am și măsurat cu ruleta: doar 49 cm deasupra șoselei. De-asta mi s-a părut și atât de incisivă pe viraje. Tu ai citit ceva despre sistemele de asistență? Că eu nu știu nimic.

Elena: Rio se poate lăuda cu cinci stele la testul EuroNCAP. Și se pare că, echipată cu sistemele de siguranță disponibile, are și motive să o facă. AEB, LDWS, DAW. O grămadă de litere, așa-i? Hai să le explicăm. AEB este Autonomous Emergency Braking, frânarea de urgență cu detectare a pietonilor, o funcție prezentă pentru prima oară în segment. Avem la bord și un sistem de asistență la menținerea benzii, iar sud-coreenii intenționează să ofere și un sistem de monitorizare a atenției celui aflat la volan. Dacă șoferul nu reacționează la semnalul sonor și vizual care apare în bord, mașina se va opri. Și, deși poate să ți se pară inutilă la clasa mică, avem și o cameră pentru deplasarea în marșarier. Gata, în display, freza ta arată de 4 stele din 5!

Bogdan: Pff! Freză de patru stele + Kia Rio roșu = cuplu invincibil! Rămâi cu bine! Plecăm să cucerim lumea!

Verdict AutoExpert EL: Și cochet, și economic, și cizelat: ajuns la a patra generație, micuțul coreean se dovedește un companion plăcut pentru patru călători. Spațiul interior abundă, iar patru voinici ca mine (60 kg de oase și 5 kg de freză ”de 4 stele din 5”) pot călători fără restricții de spațiu. Ca să devină de-a dreptul distractiv, va trebui ales motorul 1.0i T-GDI, dar și versiunea de bază, în patru cilindri, este economică și silențioasă. Iar culoarea asta…hmm…stârnește pasiuni! Mă avânt la cucerit inimi, ajutat de roșul aprins care o îmbracă precum o mănușă!

Verdict AutoExpert EA: Kia Rio mi-a dat senzația că este un pui de tigru. Un Sportage în miniatură, cu o imagine și blândă, și neașteptat de atletică. Interiorul cu piele neagră artificială pare preluat de la o clasă superioară, iar ergonomia pune șoferul în prim plan, pentru ca acesta să se simtă stăpânul lumii la volan. Lumea pe care a vrea Bogdan să o cucerească.