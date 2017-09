Porsche Macan GTS – Un 911 pentru OFF-ROAD

Puternic și rapid, versiunea cu steroizi a lui Porsche Macan este un sportiv rasat. Și pe lângă că este plăcut la condus, poate aborda orice fel de terenuri. Test cu Porsche Macan GTS. Text: Marco Perucca Orfei; Adaptare: Răzvan Măgureanu; Foto: Quattroruote.

Macan GTS este al zecelea membru al familiei GTS de la Porsche și se plasează între Macan S și Macan Turbo, fiind un rival pentru BMW X4 M40i și Mercedes-AMG GLC 43. Misiunea lui este însă de a promova o sinteză între o mașină sport și un SUV.

Contrar principiilor minimaliste care au creat noi tendințe în lumea auto, pe consola centrală a lui Macan se desfășoară o paradă incredibilă de butoane la fel ca într-un avion modern care creează un efect de wow. Printre multele butoane există chiar și unul pe care scrie off-road și care ne dă un indiciu că mașina asta se poate aventura și în afara asfaltului. Numai că GTS nu s-a născut pentru asta.

În ADN-ul său se află și zăpada, macadamul și noroiul dar vocația sa este în primul rând asfaltul și nu în cele din urmă circuitul de curse. Așadar, să nu mai pierdem timpul și să apăsăm butonul potrivit numit Sport Plus. Trenul de rulare cu jantele opționale de 21 inch devine foarte ferm pentru că Macan GTS are o gardă la sol cu 15 mm mai mică decât la Macan S, iar suspensia adaptivă PASM – standard la Macan GTS – are un reglaj și mai sportiv decât la Macan S. Motorul dă frâu liber la toți caii pe Sport Plus, iar ESP-ul căruia Porsche îi spune PSM închide câte un ochi la excesele minore și permite chiar și o supravirare pentru șoferii mai ambițioși (al doilea ochi este însă foarte vigilent).

Față de Macan S, GTS are 20 CP și 40 Nm în plus și o doză de răutate exprimată prin cele două țevi de eșapament și prin sistemul de evacuare sport, disponibil de asemenea standard la GTS care dă frâu liber vocii motorului. Motorul V6 bi-turbo este cuplat standard cu excelenta cutie PDK automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte, trage bine de la turații joase, dar își menține vigoarea și la turații înalte, chiar până la 6.700 rpm când intervine limitatorul, care taie discret puterea. Senzația de putere fără limite este accentuată și de etajarea sport a cutiei PDK cu dublu ambreiaj, care are primele rapoarte scurte și apropiate, ce îi permit SUV-ului din Zuffenhausen să accelereze de la 0 la 100 km/h în numai 4,7 secunde, ceea ce nu este deloc rău pentru un SUV de acest gen. Dar mai mult decât motorul în sine impresionează atitudinea și comportamentul acestui SUV. Deja după primii kilometri parcurși am uitat de masa mai mare (modelul de test avea peste 2 tone), de gabarit, de înălțime, într-un cuvânt am uitat de tot și ne-am concentrat doar la condus.

Deasupra tuturor senzațiilor, direcția este rapidă ca la o mașină sport, dar în același timp precisă, progresivă și sensibilă. Știi întotdeauna poziția roților pentru că feedback-ul este ireproșabil. Realinierea la ieșirea din virajele strânse este favorizată de transferul de cuplu către roțile față, care are loc într-o manieră progresivă. Cu un ruliu minim, Macan GTS este o mașinărie extrem de manevrabilă care pe Sport Plus îți permite să te și joci și să supravirezi la fel cum ai face cu un 911 Carrera. Da, Macan GTS este parcă un 911 SUV la care centrul de greutate mai înalt nu are vreo influență negativă. Totuși, centrul de greutate nu e chiar înalt pentru că V6 bi-turbo a adoptat soluția cu carter uscat, astfel că a putut fi amplasat cât de jos posibil.

Dar nu, Macan GTS nu este doar mașină supersport ci are și o altă față, a mașinii de stradă care poate transforma deplasările lungi și plicticoase într-o experiență de condus plăcută. În acest caz, apăsați butonul Comfort dacă sunteți mai obosit și lăsați totul în seama electronicii sau Sport dacă încă căutați puțină distracție.

În Macan GTS, șoferul înghite kilometrii într-o ambianță sportivă și elegantă, stând foarte confortabil în scaunele sport cu susținere foarte bună dotate opțional cu reglaje electrice pe 14 direcții (1.535 euro). Este timp destul să apreciați calitatea sunetului sistemului audio Bose (1.226 euro opțional) și a sistemului multimedia cu ecran tactil de 7 inch preluat de la noul 911, echipat cu hărți google maps cu indicații în timp real pentru trafic.

Agilitate demnă de un 911 Carrera

Aptitudini off-road excelente pentru un SUV sport

Echipare standard foarte bună

Frâne excepționale

Performanțe dinamice de excepție Consum mare

Ca și la alte modele Porsche, turometrul este cel mai mare dintre indicatoare și este plasat central în fața ochilor șoferului. Dedesubt, este vitezometrul digital și imediat deasupra indicatorul pentru cutia de viteze. Volanul de diametru relativ mic este aproape vertical, la fel ca la mașinile sport.

Iar dacă vreți puțină aventură, apăsați butonul off-road și electronica se adaptează la teren, reglând răspunsul sistemului PSM, al motorului, cutiei, dar și al sistemului PTV (Porsche Torque Vectoring Plus) și al suspensiei pneumatice dacă se comandă. Modul Off-road este activ până la 90 km/h și în acest caz cuplul este distribuit în mod egal față-spate. Pe asfalt uscat, sistemul de tracțiune integrală cu cuplaj multidisc distribuie cuplul spre spate, dar la nevoie poate direcționa până la 100% pe față. Și vă asigur că, deși e greu de crezut, mașina urcă unde nu ne imaginam că poate ajunge o mașină sport de acest calibru. În interiorul jantelor de 21 inch se ascunde un sistem de frânare performant cu discuri ventilate de 360 mm cu etriere din aluminiu cu șase pistonașe pe față și de 330 mm pe spate.

Prețul de bază e foarte mare ajungând la 77.814 euro. Avem o mică consolare pentru că suspensia adaptivă, cutia PDK, jantele de 19 inch, tapițeria partial din piele sunt standard însă tot trebuie să plătești pentru reglajul electric la scaune, sistemul de navigație, faruri LED adaptive sau pilotul automat adaptiv.

Verdict AutoExpert În versiunea GTS, Macan este un SUV și mai incisiv și mai incitant la condus. Este remarcabilă polivalența lui pentru că pe șosea se conduce ca un 911, iar în off-road se aventurează la fel de lipsit de griji ca un Cayenne. Respect, Porsche! Însă e exagerat de scump și consumă mult. Dar e un Porsche veritabil.