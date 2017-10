Porția de cultură: Lansare inedită BMW X3 și Seria 6 GT în România

Noile BMW X3 şi BMW Seria 6 Gran Turismo au fost lansate oficial în România pe acorduri de muzică de cameră, în cadrul unui concert special SoNoRo. Prețurile de pornire pentru cele două modele sunt de 47.838 euro pentru X3 xDrive20d, respectiv de 63.249 euro pentru 630i Gran Turismo.

Noul BMW Seria 6 Gran Turismo, duce la un nou nivel conceptul de caroserie lansat pentru prima dată de BMW prin BMW Seria 5 Gran Turismo. Noul model este acum în egală măsură mai suplu şi mai elegant, dar şi mai spaţios. În plus, apartenenţa la o clasă superioară marchează şi plusul de tehnologie de care beneficiază BMW Seria 6 Gran Turismo. De exemplu suspensia pneumatică integrală, pentru un plus de confort, este un element care se regăseşte numai la limuzina BMW Seria 7. În schimb, noul BMW X3 este unul din modelele populare pentru BMW în România – cu 4000 de unităţi livrate de la lansarea primei generaţii în 2003. VEZI LISTA COMPLETĂ DE PREȚURI BMW X3 AICI

Prezentarea celor două modele s-a făcut într-un mod inedit, prin două camere special amenajate în TOT – Tot un spatiu, un centru dedicat proiectelor artistice, care revitalizează o clădire industrială din Sudul Bucureștiului. Cea dedicată BMW X3 a avut în prim plan designul, ca semn al transformării modelului şi a fost marcată de o prezentare video cu designerul de exterior al modelului, Calvin Luck, într-o înregistrare dedicată proiectului din România – https://youtu.be/Pt1716DtgmU. Interiorul elegant şi modern al modelului Seria 6 Gran Turismo a fost recreat sub forma unei sufragerii elegante, cu mobilier oferit de Rovere Mobili. La exterior au fost prezentate două motociclete, fiecare servind drept avatar al modelelor prezentate – versatilul BMW R 1200 GS pentru BMW X3, tourerul BMW R 1200 RT pentru BMW Seria 6 Gran Turismo. În final, în exterior erau prezentate 10 informaţii esenţiale despre fiecare model, sub forma unei „păduri” de semne.

„Am dorit să arătăm că BMW are multe de oferit şi valorile mărcii merg mult dincolo de imaginea sportivă. Am încercat o asociere inedită, care la început poate surprinde, tocmai pentru a atrage atenţia şi a invita la explorare. În acelaşi timp, evenimentul a fost un prilej excelent să vorbim despre implicarea culturală BMW, care are o tradiţie unică, deosebit de bogată. Suntem un brand care se defineşte și trăieşte pentru «Plăcerea de a conduce», aceasta ne face, poate, cea mai emoţională marcă germană. Emoţia a fost întotdeauna o legătură excelentă cu arta. Cel mai faimos proiect internaţional este cu siguranţă BMW Art Cars, care are deja 43 de ani de tradiţie. În România, cel mai puternic parteneriat cultural îl avem cu SoNoRo. A fost minunat să putem marca colaborarea noastră cu un eveniment special, cu numai câteva zile înainte de startul oficial al festivalului. Suntem împreună deja din 2009 şi avem la activ multe experienţe speciale. Concertul SoNoRo ne-a oferit un cadru plin de emoţie pentru a prezenta ceea ce sunt poate unele din cele mai practice şi versatile modele ale noastre, un alt element interesant de contrast”, explica Alex Șeremet, Corporate Communication Manager, BMW Group Romania.

”Totodată, suntem foarte mândri că am organizat evenimentul împreună cu TOT, la numai câteva săptămâni de la deschiderea acestui spaţiu şi astfel contribuim la promovarea lui. TOT este un model despre cum un oraş se poate reinventa şi recâştiga spaţii care altfel ar fi pierdute prin transformarea economică. Este un proiect necesar pentru Bucureşti”, a mai spus Șeremet.

Concertul SoNoRo a fost realizat de trioul Sabin Penea la vioară, Răzvan Popovici la violă şi Alexander Buzlov la violoncel. Programul a inclus o selecţie variată, gândită să evoce spiritul mărcii – un clasic german, o piesă art deco şi o interpretare modernă a unui clasic: Beethoven, Trio de coarde în Do minor, părţile I şi IV, Bohuslav Martinu – 3 Madrigals pentru vioară şi orchestră şi Johann Halvorsen – Passacaglia pe o temă de Händel pentru vioară şi violoncel. Finalul a inclus şi o mare surpriză – prezentarea „Marşului BMW”, cel mai probabil pentru prima dată într-un aranjament de muzică de cameră. Este vorba de o compoziţie interbelică dedicată mărcii de către compozitorul Frank Anatol. O partitură a marşului se păstrează în prezent în arhivele BMW Group Classic, iar interpretarea s-a făcut după un aranjament pregătit de Sabin Penea.

Cântecul a fost compus într-o perioadă de efervescenţă pentru BMW, când compania se reinventa. După momentele dificile care au marcat sfârşitul Primul Război Mondial, BMW intra în ofensivă, întâi ca producător de motociclete, din 1923, apoi ca producător de automobile, din 1928. Totul avea să culmineze în 1936, cu lansarea BMW 328, unul din cele mai sportive automobile ale momentului, un model care a marcat profund imaginea BMW.