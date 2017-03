Au fost stabilite bugetele pentru Programul Rabla 2017 și Rabla Plus. Astfel, în acest an Guvernul va aloca maxim 180 milioane de lei pentru programul dedicat achiziției de mașini convenționale, respectiv 90 milioane pentru cele cu emisii zero.

Potrivit proiectului de buget al AFM, finanțarea ediției din acest an a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) și a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus) se va realiza astfel:

Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national

-credite de angajament: 180.000 mii lei

-creditele bugetare: 136.616 mii lei

-credite de angajament: 180.000 mii lei -creditele bugetare: 136.616 mii lei Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

-credite de angajament: 90.000 mii lei

-creditele bugetare: 20.000 mii lei

Creditele de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar.

Valoarea primei de casare pentru Programul „Rabla” va ramane, in 2017, de 6.500 de lei, conform Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului.

CITEȘTE MAI MULT PE FLOTEAUTO.ro