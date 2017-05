OFICIAL: Noul BMW M5 are 608 CP și tracțiune integrală

Așteptarea a luat sfârșit. Secretele tehnice ale noului BMW M5, nume de cod F90, au fost dezvăluite de constructorul bavarez. Iar cartea de vizită a noului super-sedan este impresionantă: 608 CP și, în premieră absolută pentru M5, tracțiune integrală standard.

După cinci generații înzestrate cu tracțiune spate, BMW M5 adoptă formatul 4×4, mutare făcută și de rivalul etern, Mercedes-AMG E 63. Inginerii BMW M GmbH au considerat puterea și cuplul maxime de 608 CP/750 Nm prea ridicate pentru o singură punte motrice. Comparativ cu modelul anterior, motorul cu opt cilindri dispuși în V și supraalimentare bi-turbo păstrează cilindreea de 4,4 litri, dar a primit câteva modificări: presiune de injecţie mai mare, noi turbocompresoare, sisteme mai puternice de lubrifiere şi răcire, dar şi sistem de evacuare modificat, mai uşor.

Deși, în esență, sistemul de tracțiune integrală M xDrive este similar celui prezent și pe alte modele ale mărcii, cu un cuplaj lamelar central (ambreiaj multidisc) acționat electromecanic și diferențial spate activ, BMW anunță modificări importante. Astfel, pentru prima dată, sistemul xDrive poate bloca cuplul transmis roților din spate în proporție de 100%. Cu alte cuvinte, odată cu selectarea modului 2WD, noul BMW M5 revine la formatul tradițional cu tracțiune spate. BMW oferă trei setări distincte pentru sistemul 4×4: 4WD (mod implicit, DSC activ, cuplu transmis punții spate în mod normal și roților din față la nevoie), 4WD Sport (transferă şi mai mult cuplu spre roţile spate, DSC permite un anumit nivel de patinare a roților spate, pentru derapaje controlate) sau 2WD (tracțiune exclusiv spate).

De asemenea, sistemul DSC dispune de trei setări dedicate: DSC on (reglaj neutru, tracțiune optimă, intervenții mai rapide), MDM (reglaj mai permisiv), DSC off (DSC dezactivat). O apăsare scurtă a butonului DSC de pe consola centrală activează modul M Dynamic (MDM), iar o apăsare lungă activează modul DSC off. În plus, diferențialul spate activ M distribuie în mod variabil cuplul transmis fiecărei roți de pe puntea spate, iar efectul său de blocare poate fi variat între 0 şi 100%. Modul M Dynamic (MDM) combinat cu modul 4WD Sport permite o mai mare patinare a roţilor, în timp ce creşterea liniară a unghiului de patinare laterală face mașina mai uşor de controlat la ieșirea din viraje.

Orientat spre șofer, bordul în stilul M dispune de două cadrane rotunde clasice şi ace indicatoare de culoare roşie, găzduieşte şi un vitezometru digital pe partea stângă, în timp ce turometrul de pe dreapta include un câmp de avertizare a limitei de turaţii şi lumini pentru schimbări sportive când Head-Up Display este pornit. Suprafaţa de proiecţie a Head-Up Display de la noul BMW M5 a fost mărită cu aproximativ 70%. Ca şi la modelul actual, volanul sport M include două butoane M Drive configurabile individual (M1, M2). Pe lângă modul M xDrive şi programul de schimbare Drivelogic, controlul motorului şi al suspensiei, caracteristicile de direcţie Servotronic şi afişările de pe Head-Up Display pot fi şi ele memorate. Pe partea superioară a selectorului de viteze se regăseşte comutatorul cu trei poziţii pentru alegerea programelor de schimbare Drivelogic.

Cutia de viteze cu șapte trepte și dublu ambreiaj de la modelul precedent este istorie. Acum, standard, noul BMW M5 dispune de o transmisie automată M Steptronic cu opt trepte, Drivelogic și convertizor clasic de cuplu. BMW oferă trei programe de schimbare – atât în modul automat D, cât şi în cel manual S, care pot fi selectate prin utilizarea butonului de pe maneta selectorului de viteze. Spectrul variază de la un program foarte sportiv la unul concentrat mai mult pe confort şi eficienţa consumului. Alternativ, conducătorul poate schimba vitezele cu ajutorul clapetelor de pe volan. Cu modul S activat, transmisia se menţine în viteza selectată chiar şi la acceleraţie maximă, ceea ce permite utilizarea optimă a puterii de tracţiune de care dispune motorul V8. Mai mult, Drivelogic permite downshifts multiple, rezultând timpi de schimbare considerabil mai mici,

Performanțele sunt pe măsura arsenalului impresionant de resurse. Dacă ediția aniversară cu 600 CP a modelului anterior ajunge de la 0 la 100 km/h în 4,1 secunde, noul BMW M5 promite să fie chiar mai rapid, primele estimări anunțând cifra de 3,5 secunde pentru același sprint 0-100 km/h. Pragul de 200 km/h va fi atins în mai puțin de 10 secunde.