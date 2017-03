Porsche Panamera Sport Turismo: Shooting brake cu 550 CP

Porsche extinde gama Panamera cu un shooting brake cu patru portiere și cinci locuri. Intitulat Panamera Sport Turismo, acesta are până la 550 CP și un preț de pornire de 87.086 euro fără TVA.

Panamera Sport Turismo este caracterizat de proportii foarte dinamice și dimensiuni de clasă mare: 5,049 metri lungime, 1,428 metri inaltime si 1,937 metri latime. Ampatamentul masoara 2,950 metri, imaginea sportiva fiind accentuata de consolele fata si spate scurte si de jantele mari, de pana la 21 inci. Sport Turismo va fi primul Panamera cu 5 locuri, optional fiind, de asemenea, disponibila o configuratie cu patru locuri, cu doua scaune posterioare individuale, reglabile electric.

In spate, linia acoperisului coboara mult mai putin dramatic decat linia geamului, iar acoperisul se extinde intr-un spoiler adaptiv. Unghiul eleronului poate fi setat in trei pozitii, in functie de modul de condus si de setarile selectate, si genereaza o deportanta suplimentara de pana la 50 kg pe puntea spate. La viteze de peste 170 km/h, spoilerul de acoperis se deplaseaza automat in pozitia Performance, la un unghi de plus un grad, crescand astfel stabilitatea la condus si dinamica laterala. Atunci cand se afla in modurile de condus Sport si Sport Plus, eleronul se deplaseaza automat in pozitia Performance la viteze de peste 90 km/h.

Cu portbagajul masurat pana la marginea superioara a locurilor din spate, capacitatea de stocare de pana la 520 l a noului Sport Turismo (Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 425 l) o depaseste pe cea a limuzinei sport cu 20 l. Spatarele celor trei scaune din spate pot fi pliate impreuna sau separat, 40:20:40, si deblocate electric din compartimentul pentru bagaje. Cand toate scaunele sunt rabatate, plafonul inferior al spatiului de incarcare devine plan. In acest caz, volumul de stocare este extins pana la 1.390 l (Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 1.295 l).

Preturile in Romania incep de la 87.086 euro fara TVA pentru Panamera 4 Sport Turismo (330 CP), de la 106.201 euro pentru Panamera 4S Sport Turismo, de la 99.300 pentru Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (putere totala a sistemului de 462 CP), de la 109.489 euro pentru Panamera 4S Diesel Sport Turismo (422 CP) si 138.638 euro pentru Panamera Turbo Sport Turismo (550 CP).