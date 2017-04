VEZI TOATE premierele Salonului Auto de la New York

Salonul Auto de la New York și-a deschis astăzi porțile pentru publicul larg. AutoExpert trece în revistă toate premierele, mai mult sau mai puțin relevante, însă, pentru piața din Europa.

LINCOLN

Navigator Cel mai mare SUV premium produs de grupul Ford ajunge la o nouă generație, cea de-a patra din cariera modelului american ce concurează cu Mercedes GLS sau Cadillac Escalade. Cu o lungime impresionantă cifrată la 5,3 metri, noul Navigator este cu 100 kg mai ușor decât predecesorul său, grație șasiului ultra-modern din aluminiu. Chiar și așa, însă, masa la gol se apropie de 2,6 tone. Și motorul este unul la fel de modern: un V6 twin-turbo de 3,5 litri și 450 CP, cuplat la o transmisie automată cu 10 trepte. Navigator poate găzdui până la șapte pasageri, pe trei rânduri de scaune.

Cu o finisare luxoasă și o ergonomie cu aer european, planșa de bord integrează un touchscreen central de 12 inch (aferent sistemului multimedia SYNC de generație a treia), acompaniat de un display TFT cu aceeași diagonală, montat în locul ceasurilor de bord clasice. Ford oferă opțional și un head-up display color, ecrane de 10 inch integrate în tetiere, pilot automat inteligent sau un sistem de parcare secondat de camere video cu vedere la 360 grade.

GENESIS

GV80 Concept alimentat cu hidrogen, un hibrid ce combină tehnologia pilei de combustie cu cea plug-in. GV80 afișează dimensiuni de clasă mare, prefigurând primul SUV al brandului premium Hyundai, un viitor rival pentru BMW X5 și Mercedes GLE. Designul, semnat de fostul șef de stil Bentley, Luc Donckerwolke, este unul futurist, cu montanți B și C semi-transparenți (cu aspect de fagure), blocuri optice fine cu tehnologie laser LED, jante uriase de 23 inch, patru uși convenționale și tot atâtea locuri, dispuse sub forma unor fotolii somptuoase. În varianta de serie, GV80 va primi cinci locuri. Interiorul este dominat de mai multe display-uri TFT (cel mai generos, cu diagonala de 22 inch), subtil integrate în arhitectura generală a planșei de bord și chiar a tunelului median, care se prelungește până în spate, separând locurile posterioare.

MERCEDES-AMG

GLC 63 și GLC 63 Coupe Animate de motorul V8 bi-turbo de 4.0 litri folosit și de fratele mai mic C 63 sau de supercarul AMG GT, Mercedes-AMG GLC 63 și GLC 63 Coupe 4Matic+ dispun, în versiune standard, de 476 CP și 650 Nm, în timp ce modelele S cresc miza la 510 CP și 700 Nm. Mercedes-AMG GLC 63 ajunge de la 0 la 100 km/h în fix 4,0 secunde, același prag fiind atins de variantele superioare GLC 63 S în doar 3,8 secunde. Vârful de gamă GLC are o viteză maximă limitată electronic la 250 km/h. Ambele versiuni vin cu noua cutie automată AMG Speedshift MCT, cu nouă trepte. Sistemul de tracțiune integrală 4Matic+ cu funcție de distribuție complet variabilă a cuplului între punți și diferențial autoblocant spate (controlat electronic la modelele S) este, de asemenea, standard.

JEEP

Grand Cherokee Trackhawk Cel mai rapid și mai puternic SUV construit vreodată de brandul american, totul grație celor 707 CP și 875 Nm, dezvoltați de un motor V8 de 6.2 litri, supraalimentat cu compresor mecanic. Înzestrat cu o transmisie automată TorqueFlite cu opt rapoarte și un sistem de frânare Brembo, noul Grand Cherokee Trackhawk oferă performanțe demne de un supercar: 0-96 km/h în 3,5 secunde/0-100 km/h în 3,7 secunde, 11,6 secunde pentru parcurgerea primului sfert de milă (402 m), atingând 187 km/h, o viteză maximă de 290 km/h. Grand Cherokee Trackhawk este echipat cu sistemul de tracțiune integrală on-demand Jeep Quadra-Trac, ce include un diferențial electronic cu alunecare limitată și o cutie activă de transfer.

TOYOTA

FT-4X Concept Conceptul expus la New York anunță o nouă generație a off-roader-ului FJ Cruiser. Bazat pe platforma modulară TNGA de clasă compactă a grupului Toyota, FT-4X este semnificativ mai mic decât modelul anterior, dimensiunile sale fiind mai apropiate de cele ale modelului european C-HR. Garda la sol este, însă, mai generoasă decât cea afișată de C-HR, FT-4X punând accentul pe veleitățile off-road deosebite. Interiorul este capitonat cu materiale rezistente la apă și murdărire, iar podeaua portbagajului integrează șine utile pentru încărcare obiectelor voluminoase sau a bicicletelor. Hayonul este divizat în două secțiuni batante, dar poate fi deschis și clasic, în sus, în timp ce ușile sunt convenționale, Toyota renunțând la soluția deschiderii asimetrice de la FJ Cruiser.

DODGE

Challenger SRT Demon Mai ușor și mult mai puternic decât fabulosul Hellcat, acesta va fi cel mai rapid Challenger de serie. Cartea de vizită a noului model spune totul: 852 CP, 1.044 Nm, 2,3 secunde pentru sprintul 0-60 mph și accelerații laterale de până la 1,8 g. Motorul turbo V8 de 6,2 litri a suferit modificări importante, presiunea de supraalimentare fiind mărită, asemenea volumului compresorului, de la 2,4 la 2,7 litri. Linia roșie este setată acum mai sus, la 6.500 rpm (6.200 rpm înainte). Putera maximă poate fi limitată prin simpla rotire a cheii de contact, în poziția de bază a acesteia, Demon oferind doar 500 CP (turație maximă limitată la 5.000 rpm). O cutie automată cu opt trepte și sistemul Launch Control sunt standard.

KIA

Rio Sedan Noua generație a sedanului de clasă mică Rio afișează un ampatament identic, de 2,58 metri, cu cel al variantei hatchback cu cinci portiere, de la care preia și designul, până în dreptul montantului central. Spatele este, bineînțeles, diferit, apariția portbagajului fiind disimulată elegant. Volumul de încărcare nu este, însă, prea generos: doar 388 litri, într-un segment în care majoritatea modelelor oferă peste 500 litri. Cu bancheta rabatată, volumul crește la 929 litri, dar gura de încărcare îngustă, tipică unui sedan, împiedică transportarea obiectelor voluminoase. În Statele Unite, noua Kia Rio sedan poate fi comandată alături de un singur motor aspirat pe benzină, de 1,6 litri și 130 CP. În Europa, este de așteptat ca Rio sedan să fie oferit și cu motoarele turbo 1.0 T-GDI de 100 și 120 CP, acompaniate de economicul diesel 1.4 CRDi.

JAGUAR

F-type 4cyl Noul motor turbo Ingenium cu patru cilindri debutează și pe F-Type. Acesta dezvoltă 300 CP și 400 Nm, cu doar 40 CP mai puțin decât motorul V6 de 3 litri. Viteza maximă este estimată la 249 km/h, iar accelerația 0-100 km/h la 5,7 secunde. Masa la gol este cu 50 kg mai redusă, iar consumul este cu 16 procente mai scăzut decât la modelul cu șase cilindri: 7,2 l/100 km. Noul F-Type cu patru cilindri va putea fi recunoscut prin evacuarea finală, cu o singură terminație cromată – modelele V6 au două țevi centrale, iar cele V8 patru, dispuse simetric, două câte două, la extremitățile barei de protecție.

LEXUS

LS 500 F Sport Cel mai sportiv derivat al noului model de lux LS al brandului nipon Lexus își propune să egaleze oferta dinamică a rivalului din Munchen, noul BMW Seria 7. Comparativ cu modelele obișnuite din noua gamă LS, versiunea F-Sport primește pachetul dedicat cu același nume, disponibil pentru ambele variante de motorizare, LS 500 și LS 500 h. Acesta include o grilă cu design unic (tip fagure), jante de 20 inch, scaune sport, elemente de decor metalice și un sistem de frânare recalibrat. Pachetul separat Handling Pack aduce în plus direcție integrală. Motoarele nu beneficiază de niciun upgrade tehnic.

SUBARU

Ascent Concept Subaru a adus la New York prototipul viitorului SUV cu șapte locuri al mărcii, urmaș spiritual al lui Tribeca (retras de pe piață în 2010). Ascent are o lungime de 5 metri și un ampatament de 3 metri, putând acomoda șapte pasageri. Interesant este că pe rândul doi de scaune regăsim doar două locuri, extrem de spațioase, intitulate sugestiv Captain Seats, în timp ce sub podeaua portbagajului se ascund alte trei scaune individuale, escamotabile. Noul SUV va folosi platforma modulară Subaru Global Platform, lansată odată cu noua generație Impreza, iar producătorul nipon promite, de asemenea, un motor boxer alimentat cu benzină complet nou.

INFINITI

QX80 Monograph Concept Infiniti a prezentat un prototip apropiat de versiunea de serie a viitorului rival pentru Range Rover. Noua generație QX80 va fi comercializată în continuare și sub numele mai celebru Nissan Patrol pe anumite piețe din Orientul Mijlociu. Lung de peste cinci metri, lat și înalt de aproape doi metri, QX80 Monograph este un SUV full-size impunător, cu până la șapte locuri și veleități off-road similare celor oferite de Range Rover, în ciuda jantelor cu design elegant și diametru uriaș, de 24 inch. Designul interiorului nu a fost dezvăluit, însă este de așteptat ca acesta să apeleze la o finisare de înaltă clasă și la cele mai noi sisteme multimedia și de asistență din industrie.