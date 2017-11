Koenigsegg Agera RS este, oficial, cea mai rapidă mașină de serie din lume. Hypercarul suedez a atins o viteză maximă de 457 km/h, detronând astfel Bugatti Chiron, cu 431 km/h. Pentru a ajunge la acest rezultat, piloții de teste Koenigsegg au parcurs două ture complete pe un drum închis circulației publice din deșertul american din Nevada, viteza medie înregistrată fiind de 447 km/h. Recordul nu a fost înregistrat oficial de Guinessbook. Exemplarul Koenigsegg Agera RS folosit a fost echipat cu pachetul One: 1, ceea ce înseamnă că motorul său de 5 litri V8 are o putere de 1.360 CP și un cuplu de 1.371 Nm, cu 319 CP și 231 Nm sub Bugatti Chiron.