Anvelopele de iarna Platin ofera siguranta masinii tale

Sezonul rece a inceput sa isi faca tot mai mult simtita prezenta. Temperaturile scad in aceasta perioada destul de des sub +7 grade Celsius, ceea ce inseamna ca, potrivit legislatiei in vigoare, autoturismul trebuie echipat de urgenta cu anvelope de iarna.

In perioadele cu temperaturi scazute, atunci cand exista riscul formarii poleiului sau cand carosabilul poate fi acoperit cu zapada, masina trebuie obligatoriu sa fie dotata cu anvelope speciale, care sa faca fata conditiilor meteo nefavorabile.

Sanctiunea pentru soferii care circula pe drumurile acoperite de zapada, gheata sau polei cu anvelope de vara se poate cifra intre 9 si 20 de puncte de amenda. Dincolo de asta, soferii prinsi ca folosesc masina neechipata corespunzator risca sa ramana si fara certificatul de inmatriculare al masinii si astfel sa nu mai aiba voie sa circule.

Tocmai de aceea, echiparea corespunzatoare a masinii este obligatorie. Alegerea anvelopelor de iarna nu este o misiune usoara pentru un necunoscator. Tocmai de aceea, specialistii in anvelope de la e-pneu.ro recomanda cauciucurile de iarna Platin, o marca de calitate care ofera siguranta la drum. Gama actuala de pneuri pentru autoturisme ofera pneuri de inalta calitate pentru a satisface toate cerintele.

Anvelopele Platin sunt concepute dintr-un cauciuc special pentru a asigura o aderenta optima iarna, pe sol alunecos sau acoperit cu zapada, dar si o rezistenta sporita la uzura, pentru o mai buna longevitate. Anvelopele Platin sunt fabricate potrivit ultimelor standarde europene privind calitatea, confortul si siguranta de rulare si sunt etichetate conform legislatiei in vigoare.

Mai mult decat atat, este dovedit faptul ca anvelopele Platin au un raport optim calitate-pret. Chiar daca poate parea costisitor la prima vedere, se recomanda inlocuirea tuturor celor 4 anvelope, asigurandu-se astfel o rulare fara probleme. Un set de anvelope Platin RP-60 FR iarna se va dovedi o alegere ideala pentru autoturismul tau. Sunt special concepute pentru deplasarea in conditii de iarna. Comparativ cu cele de vara, aceste anvelope au o adancime mai mare a benzii de rulare, fapt care permite cauciucului de iarna sa mareasca aderenta pe zapada si sa elimine foarte bine apa. Anvelopele Platin au mii de zimti foarte fini pe banda de rulare, care asigura tractiunea buna pe zapada. Chiar si pe drumuri uscate si inghetate, la temperaturi sub 7 grade Celsius, aceste anvelope Platin se vor comporta intotdeauna foarte bine. Poti inlocui, de asemenea, si jantele tot cu unele fabricate sub brandul Platin.

Toate anvelopele comercializate pe site-ul e-pneu.ro sunt noi, originale, provin din surse autorizate de catre toti producatorii si beneficiaza de o garantie de pana la 5 ani. Clientii e-pneu.ro beneficiaza de o perioada de returnare de 30 zile de la data achizitiei de schimbarea produselor in cazul in care au gresit dimensiunea sau au comandat din greseala un produs de care nu au nevoie sau doar s-au razgandit.