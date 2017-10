Asistentul personal Amazon Alexa pentru modelele BMW și Mini

Începând de la mijlocul anului viitor, toate modelele BMW și Mini vor integra în sistemele multimedia Amazon Alexa, asistentul personal digital cu control vocal de la Amazon.

„Includerea inovatoare a unui serviciu vocal bazat pe cloud va permite clientilor BMW Group sa acceseze, prin simpla interactiune vocala, o varietate de servicii, functii de divertisment si facilitati de cumparaturi in timp ce se deplaseaza. Zeci de mii de „skill-uri” (asa cum Amazon numeste aplicatiile pentru Alexa care pot fi accesate de la dispozitivele Echo) vor fi acum disponibile si pentru utilizare in automobil.”, explică producătorul german.

Astazi, 8,5 milioane de modele BMW Group din intreaga lume sunt deja conectate. Un smartphone nu este necesar pentru a beneficia de Alexa in automobil, deoarece toate modelele BMW si anumite automobile MINI sunt echipate cu o cartela SIM incorporata. Furnizarea accesului online oriunde si oricand permite integrarea perfecta a Alexa.

De exemplu, in timp ce se deplaseaza, clientii pot afla, prin comanda vocala, ce filme ruleaza la cinematograful local, pot asculta playlistul preferat sau pot afla starea vremii la destinatie. De asemenea, Alexa poate afisa continut relevant pentru anumite skill-uri pe ecranul central din automobil.

Un skill BMW Connected pentru Alexa a fost disponibile din septembrie 2016. Aceasta a permis utilizatorilor BMW Connected din SUA, Germania si Marea Britanie sa-i ceara lui Alexa sa verifice informatiile despre automobil, precum statusul incarcarii sau nivelul combustibilului, ori sa-si controleze automobilul prin Remote Services din confortul domiciliului. De asemenea, Alexa face posibila consultarea programarilor sau a rutelor programate si timpii de plecare cu ajutorul agendei de mobilitate BMW Connected. Disponibilitatea Alexa in automobil face posibila utilizarea functiilor de care se bucura acasa si in timpul deplasarii.

„Prin acest pas de integrare Alexa in modelele noastre de la mijlocul anului 2018, BMW si MINI vor forma o parte mai intrinseca a stilului de viata digital al clientilor nostri”, a subliniat Dieter May, vicepresedinte executiv BMW Group pentru Servicii Digitale si Modele de Business. „Controlul vocal a aparut initial in automobilele BMW Group cu multi ani in urma, iar acum imbunatatim functionalitatea acestuia prin adaugarea unui ecosistem digital, care va deschide o gama variata de noi posibilitati pe care clientii le pot avea acces rapid, usor si in siguranta”.