Black Friday 2017: Mașini mai ieftine cu 40% pe Autovit.ro

Black Friday 2017 va fi și pe platforma online destinata vanzarii si cumpararii de masini noi si rulate Autovit.ro. Campania din 17 noiembrie va aduce reduceri de până la 40%.

Campania din acest an insumeaza peste 100 de oferte de la dealerii parteneri Autovit.ro, cu reduceri de pana la 40% pentru cele mai cautate modele de autoturisme de pe platforma online, precum Volkswagen, Opel, Audi, Dacia, Ford, Skoda, Mercedes si BMW.

Cei mai importanti dealeri care participa la campania Black Friday de pe Autovit.ro sunt Grup West Premium (Oradea), Aliat Auto (Targu Mures), Leasing Automobile (Galati si Arad), Auto Geist (Galati), Auto Cobalcescu (Bucuresti), Son Motors (Sibiu), Xcars Store (Mures) si AUTO SCHUNN (Arad, Deva, Suceava, Sibiu), acestia fiind partenerii Autovit.ro cu cele mai multe oferte pregatite pentru campania din acest an.

“Pentru acest an, ne-am dorit sa venim in intampinarea utilizatorilor nostri cu o gama si mai diversificata de autoturisme, de la cei mai importanti parteneri ai nostri. Oferta pe care am pregatit-o de Black Friday contine atat masini rulate, cu un numar maxim de 130.000 km si istoric de service, cat si masini noi, toate fabricate in perioada 2012 – 2017”, anunta reprezentantii Autovit.ro.

Pentru a beneficia de ofertele de Black Friday, utilizatorii trebuie sa parcurga cativa pasi: sa sune la dealerul care propune oferta si sa achite un avans pentru a rezerva masina dorita.

Totodata, cumparatorii se pot inscrie inainte de inceperea campaniei, intre 13 si 16 noiembrie, pe blackfriday.autovit.ro, completand formularul de pe pagina si vor primi alerte prin email si SMS pentru a afla ce oferte sunt disponibile de Black Friday imediat ce campania incepe.