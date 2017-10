Bosch: Noi concepte pentru mobilitate și conducere autonomă

Bosch este o forță motrice în transformarea mobilității. Cu soluții pentru traficul rutier în viitor, Bosch lucrează la tehnologiile viitorului, de la conducerea autonomă și electrificarea sistemelor de propulsie, la funcții complexe multimedia.

Fie că este vorba despre blocaje în trafic, accidente, poluarea aerului sau schimbările climatice, Bosch are deja soluții și servicii pentru a face față provocărilor curente și viitoare privind traficul rutier. „Dacă vrem să rămânem mobili în viitor, trebuie să schimbăm mobilitatea în prezent”, spune Dr. Volkmar Denner, președintele consiliului de administrație al Grupului Bosch. O sarcină importantă cu care ne confruntăm în prezent este îmbunătățirea calității aerului în orașe. Bosch dorește să contribuie la atingerea acestui obiectiv, atât prin îmbunătățirea motoarelor cu ardere internă, cât și prin intensificarea eforturilor în domeniul electromobilității. Referitor la dezbaterea actuală cu privire la interdicțiile de conducere și viitorul motoarelor cu ardere internă, Denner afirmă: „Pentru noi, lucrurile sunt ceva mai complexe. Vrem să păstrăm mai multe opţiuni deschise și să nu ne limităm la o singură cale”.

Legat de emisiile și imisiile motoarelor cu ardere internă, un progres semnificativ poate fi obținut prin utilizarea carburanților sintetici. Aceștia sunt produși cu ajutorul energiei regenerabile și, prin utilizarea lor, motoarele cu ardere internă pot fi neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2. În plus, pot fi produși carburanți sintetici care să ardă practic fără a produce calamină. Astfel, costul pentru tratarea gazelor de eșapament poate fi redus. „Carburanții sintetici pot fi utilizați la benzinăriile existente și, lucrul cel mai important, cu motoarele existente în momentul de față. Astfel, efectul lor pozitiv va fi resimțit mai rapid decât dacă am reînnoi complet infrastructura și flota de autovehicule”, spune Denner.

Electromobilitatea continuă să pătrundă din ce în ce mai rapid pe piață. Noua tehnologie e-axle Bosch face sistemul de propulsie electric mai eficient și mai puțin costisitor pentru producătorii auto, și astfel pentru oricine dorește să conducă un autovehicul electric. Pentru aplicații de electromobilitate ușoare, Bosch a dezvoltat un sistem de propulsie de 48 V flexibil și ușor scalabil, pe bază de componente cu eficiență dovedită în producție. Bosch deține deja poziția de lider în China, cea mai mare piață din lume în domeniul electromobilității. În Europa, Bosch furnizează sisteme de propulsie pentru cea mai mare flotă de autovehicule electrice de pe continent, modelele Streetscooter ale Poștei Germane.

Cu parcarea fără șofer, Bosch pregătește calea spre conducerea automatizată

La Bosch, conducerea automatizată capătă din ce în ce mai mult contur. Împreună cu Daimler, cel mai mare furnizor de componente auto pe plan mondial va lansa flotele de autovehicule partajate cu grad înalt de automatizare pe străzile orașelor la începutul deceniului următor. Acest lucru va îmbunătăți cursivitatea traficului și va contribui la sporirea siguranței. Conform unui sondaj global, jumătate din numărul total de clienți sunt de acord să conducă astfel de autovehicule cu conducere automatizată, care reduc sarcinile șoferilor și se deplasează în trafic. Bosch a făcut deja primii pași către conducerea automatizată: începând din 2018, autovehiculele din parcarea muzeului Mercedes-Benz din Stuttgart vor căuta un loc de parcare și vor parca singure, fără șofer. Acest lucru reduce stresul și asigură o utilizare mai eficientă a spațiului de parcare: pe aceeași suprafață pot fi parcate cu până la 20% mai multe autovehicule. Funcționarea acestui sistem de parcare automată este posibilă datorită infrastructurii parcării inteligente furnizate de Bosch.

La fel de simplu ca folosirea unui smartphone: actualizarea software-ului prin Bosch cloud

Aceeași abordare se aplică și pentru conectivitate. În următorii cinci ani, piața pentru mobilitate conectată va înregistra o creștere cu aproape 25% în fiecare an. Aceasta înseamnă că volumul vânzărilor globale va crește de la 47 la 140 miliarde de euro (sursa: PwC). Bosch este singura companie din sectorul auto care deține senzorii, software-urile și expertiza în servicii necesare. În momentul de față, 1,5 milioane de autovehicule sunt conectate utilizând software-ul IoT Bosch. Conectivitatea autovehiculelor face posibilă oferirea multor servicii de mobilitate. Autovehiculele vor deveni asistenți personali. „Simpla conducere este de domeniul trecutului. Conectând autovehiculele cu casele și birourile inteligente, le transformăm în al treilea mediu de viață”, spune Denner. În curând, conectivitatea va permite autovehiculelor să gestioneze în mod digital vizitele la service-ul auto, utilizând noul serviciu Bosch „software over the air”. Acesta va permite actualizarea sigură și fiabilă a datelor autovehiculelor, după modelul smartphone-urilor din prezent. Și va fi posibilă descărcarea unor funcții suplimentare, cum ar fi motorul de căutare pentru locuri de parcare. Iar prin utilizarea serviciului „software over the air”, șoferii își vor putea reconfigura autovehiculul în viitor. Bosch extinde foarte mult conectivitatea. Cu servicii cum ar fi Coup, serviciul de partajare a scuterelor electrice care revoluționează traficul urban în Berlin și Paris, Bosch devine un furnizor de servicii de mobilitate. Studiile estimează că piața serviciilor de mobilitate va înregistra o creștere anuală de 28 de procente la nivel mondial (sursa: McKinsey).

Inginerii din Centrul de Inginerie din Cluj lucrează la tehnologiile mobilității viitorului

Cei peste 170 de ingineri de la Centrul de Inginerie Bosch din Cluj dezvoltă tehnologii ale viitorului, în cooperare cu parteneri locali şi internaţionali. Centrul îşi desfăşoară activitatea în două locaţii, în cadrul fabricii Bosch din Jucu, din 2013 şi în biroul din Cluj-Napoca, din 2015. Aici, tineri talentaţi lucrează la teme strategice precum asistenţa la condus şi conducerea automatizată, electrificare, soluţii pentru Internetul lucrurilor şi dispozitive conectate. Un exemplu în acest sens sunt soluţiile de software şi algoritmi pentru procesare de imagini pentru detectarea obiectelor în timp real, în diferite situaţii de trafic. Centrul de Inginerie din Cluj intenţionează să îşi extindă operaţiunile în România în următorii doi ani.

Cu soluții pentru traficul rutier în viitor, Bosch înregistrează o creștere de două ori mai rapidă decât piața. În 2017, este preconizată o creștere cu 7 procente a volumului de vânzări al diviziei Soluții de mobilitate, la aproximativ 47 miliarde de euro. În aceeași perioadă, producția globală de autovehicule va crește cu doar 2,8 procente. „Activitatea noastră în sectorul auto continuă să se dezvolte și va continua să aibă un impact major. Acest lucru ne poziționează favorabil pentru mobilitatea viitorului”, declară Dr. Volkmar Denner, președintele consiliului de administrație al Grupului Bosch. În special activitatea din domeniul sistemelor de asistență pentru șofer este în plină dezvoltare în prezent. Aceste sisteme sunt precursorii conducerii automatizate. Piața înregistrează o creștere de 25 de procente în acest sector, iar pentru Bosch creșterea este chiar mai mare. În 2019, furnizorul de tehnologie și servicii va genera vânzări de două miliarde de euro în domeniul sistemelor de asistență pentru șofer. Până la sfârșitul anului, numărul angajaților din departamentul cercetare și dezvoltare al diviziei Soluții de mobilitate Bosch va fi mai mare cu aproape 10 procente, ajungând la 48.000 de persoane. Tehnic vorbind, calea spre o mobilitate fără accidente, fără stres și fără emisii este asigurată de automatizare, electrificare și conectivitate. „Nu este vorba doar să producem autovehicule mai bune. Avem nevoie de noi concepte privind mobilitatea”, a adăugat Denner.