Cătălin Cedric Ghigea și Alfa Romeo, Campioni Naționali în CNVC

Cătălin Cedric Ghigea își păstrează titlul, devenind pentru a treia oară Campion Național în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop, Alfetta GTV „Phoenix” dovedindu-se imposibil de învins în 2017.

Trofeul Câmpulung Muscel, penultima etapă a stagiunii 2017 din Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop, a fost o rundă foarte frumoasă, cu ceva momente tensionate dar și cu un public ce poate fi catalogat, pe bună dreptate, ca fiind cel mai inimos din țară.

Cătălin Cedric Ghigea ducea încă o dată Alfetta botezată Phoenix la start, cu șanse foarte mari atât la victorie, cât și la securizarea titlului de campion. A fost o rundă cu mai puține probleme tehnice decât în trecut, dar chiar și așa Phoenix a făcut ceva nazuri. Practic, fără ele, povestea pe care Ghigea și Alfetta GTV au scris-o vreme de trei sezoane ar fi fost mult mai banală și mai lipsită de esență.

În ciuda vremii reci și capricioase, Phoenix s-a descurcat de minune printre secretele traseului ce duce spre Cabana Voina. Micile semne de slăbiciune pe care mașina le-a dat sâmbătă au fost rezolvate cu rapiditate și profesionalism de echipa tehnică coordonată de Văru’ Nicu. De altfel, staff-ul tehnic a fost una dintre cheile acestui sezon, în care Cătălin Ghigea a fost mai puțin preocupat de dificultățile mecanice apărute și s-a putut concentra mai bine asupra tehnicii sale de pilotaj.

Victoria la clasa I, dedicată automobilelor istorice, a făcut ca pe lângă trofeele obținute la Câmpulung, Phoenix să mai plece în portbagaj și cu al treilea titlu național consecutiv. Frumoasă realizare pentru domnișoara care a văzut lumina zilei în 1975.

„Sunt fericit că pentru al treilea an consecutiv reușim să ne impunem la istorice. Phoenix m-a făcut actor într-o poveste teribilă! Am spus-o de nenumărate ori și o s-o repet întruna, dincolo de rezultatul sportiv, Alfetta GTV de Grupa 2 m-a încântat de fiecare dată prin ținuta de drum impecabilă, care a suplinit cu brio lipsa cailor putere. Aș vrea să îi felicit pe competitorii mei pentru evoluția lor din acest an și pentru că m-au ambiționat să repar micile nazuri tehnice apărute pe parcurs și să mă autodepășesc pe traseu. Să ne vedem cu bine la Brașov, la ultima etapă de coastă din 2017, unde fără presiunea unui rezultat mă voi strădui să închei cariera lui Phoenix pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, a concluzionat Cătălin Cedric Ghigea.

După cum a lăsat și Cătălin să se înțeleagă, după ultima rundă stagionară, Phoenix va fi trasă în rezervă, după trei ani în care a câștigat aproape tot ce se putea. Ghigea lucrează deja la viitorul automobil de concurs, cel cu care se va alinia la startul sezonului 2018. Existând un blazon de apărat pentru Oldtimer Studio, este destul de clar că se pregătește ceva special. Ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă 2017 se va desfășura în Brașov, pe Drumul Poienii, pe 14 și 15 octombrie.

Partenerii lui Cătălin Cedric Ghigea în anul 2017 sunt Autoitalia, importator Alfa Romeo, YACCO, Oldtimer Studio și publicația RacingWheels.