Aproximativ o lună, atât a rezistat recordul 0-400-0km / h (248.55mph) înregistrat de Bugatti Chiron. Da, există un „șerif” nou în oraș, iar acesta este Koenigsegg Agera RS.

În mâinile pilotului de test Koenigsegg, Niklas Lilja, hipercar-ul suedez a accelerat de la 0 la 400 km / h într-un interval de 26,88 secunde, pe o distanță de 1.958 m (6,424 mile), iar 9,56 sec și 483 m (1,585 mile) mai târziu, a frânat complet.

Măsurată cu ajutorul unui înregistrator de date AiM EVO5/Ai0 GPS08, noul record a însumat 36,44 secunde, pe o distanță de 2.441 m.

În comparație, Bugatti Chiron a avut nevoie de 41,96 secunde și de o distanță de 3.112 m pentru recordul anterior 0-400-0km / h, la volanul modelului de test aflându-se fostul pilot de Formula 1 Juan Pablo Montoya.

Performanța lui Koenigsegg a fost atinsă pe circuitul Vandel Airfield, din Danemarca, pe 1 octombrie, iar rezultatul a fost anunțat abia acum.

Exemplarul Koenigsegg Agera RS folosit a fost echipat cu pachetul One: 1, ceea ce înseamnă că motorul său de 5 litri V8 are o putere de 1.360 CP și un cuplu de 1.371 Nm (1.011 lb-ft), cu 319 CP și 231 Nm (170 lb-ft) sub Bugatti Chiron.