Mazda MX-5 RF a cucerit cel mai important premiu Red Dot

Mazda MX-5 RF primeşte cel mai important premiu Red Dot, trofeul Best of the Best. Acesta este al şaselea premiul Red Dot pentru Mazda de la introducerea limbajului de design KODO, şi al doilea pentru generaţia actuală MX-5.

“Acest premiu este o onoare pentru toată echipa Mazda după efortul comun pentru realizarea RF”, a declarat Kevin Rice, directorul de design Mazda Europe, la acceptarea premiului. “Generaţia actuală MX-5 a însemnat un exerciţiu de inovaţie atât în ceea ce priveşte design-ul, cât şi nivelul tehnologiilor pentru a menţine tradiţia de mai mult de un sfert de secol a conceptului Jinba Ittai, care simbolizează în cultura japoneză unitatea dintre șofer și mașină. Mazda RF face un pas în faţă şi aprofundează experienţa şofatului şi prin stilul fastback şi flexibilitatea oferită de acoperişul retractabil automat. Rezultatul este o interpretare incontestabilă de eleganţă a conceptului Jinba Ittai aplicat pe MX-5 care se potriveşte tuturor anotimpurilor și situațiilor.”

Juriul format din 39 de designeri, profesori şi jurnalişti a acordat premiul “Best of the best” – rezervat doar pentru design excepţional de produs – doar 102 dintre cele 5.500 de concurenţi înscrişi în concursul din acest an Red Dot au primit distrincţia de “Best of the best”.

Este cel de-al şaselea premiu Red Dot câştigat până în prezent de Mazda şi KODO pentru modelele generaţiei curente. Mazda CX-3 şi Mazda2 au câştigat în 2015 (alături de versiunea soft-top Mazda MX-5), după ce Mazda3 şi Mazda6 au plecat acasă cu aceleaşi distincții în 2014, respectiv 2013. Criteriile competiţiei Red Dot includ inovaţie, funcţionalitate, ergonomie, conţinut emoţional și simbolic, calitate evidentă şi compatibilitate ecologică.

Modelele câștigătoare, selectate anul acesta în 47 de categorii ce includ maşini şi motociclete, vor fi expuse în muzeul Red Dot Design din Essen timp de cinci săptămâni după ceremonia de decernare a premiilor și și-au câştigat dreptul de a purta simbolul “red dot”. Iniţiată în 1955 de Design Zentrum Nordrhein Westfalen Essen, Germania, Red Dot este una dintre cele mai mari competiţii de produse din lume.