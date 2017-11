Mega rețea de stații de încărcare pentru mașini electrice în Europa

Patru mari grupuri auto din Europa, BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company si Volkswagen Group, vor crea in cadrul joint venture-ului Ionity o mega rețea de stații de încărcare pentru mașini electrice.

Prin lansarea a aproximativ 400 de statii de inalta putere HPC pana in 2020, Ionity va facilita calatoriile pe distante lungi. Cu sediul in Munchen, joint venture-ul este condus de Michael Hajesch – CEO si Marcus Groll – COO si are o echipa in crestere, care va ajunge la 50 de angajati pana la inceputul anului 2018.

Primele 20 de statii electrice vor fi deschise publicului in acest an si vor fi amplasate pe drumuri principale din Germania, Norvegia si Austria, la intervale de 120 km, prin parteneriate cu ”Tank & Rast”, ”Circle K” si ”OMV”. Pe parcursul anului 2018, reteaua se va extinde la peste 100 de statii, fiecare permitand mai multor clienti, care conduc masini de la diferiti constructori auto, sa-si incarce simultan autovehiculele.

Cu o capacitate de pana la 350 kW per punct de incarcare, reteaua va utiliza sistemul european standard de incarcare Combined Charging, pentru a reduce semnificativ timpul de incarcare fata de sistemele existente. Se asteapta ca abordarea de branding neutru si distributia la nivelul intregii Europe sa contribuie la cresterea atractivitatii vehiculelor electrice.

Alegerea celor mai bune locatii tine cont de posibilitatea de integrare a tehnologiilor existente de incarcare, iar IONITY negociaza cu proiectele de infrastructura curente, inclusiv cu cele sustinute de companiile participante la joint venture si de organismele politice.

Partenerii fondatori, BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company si Volkswagen Group, au parti egale in joint venture, in timp ce alti constructori de automobile sunt invitati sa contribuie la extinderea retelei.