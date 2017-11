Noi recorduri de vânzări BMW, Mini și Rolls-Royce în 2017

Noi recorduri de vânzări BMW: grupul german a înregistrat în al treilea trimestru din 2017, precum și în primele nouă luni ale anului, o creştere a vânzărilor şi a profitului, la nivelul întregului portofoliu de mărci.



Astfel, livrările de automobile BMW, MINI şi Rolls-Royce în semestrul trei au crescut cu 1,2%, până la 590.415 unităţi (2016: 583.499). Livrările de automobile în primele nouă luni au crescut cu 3,7%, la 1.811.234 de unităţi (2016: 1.746.638).

BMW Group – privire de ansamblu Trimestrul III 2017 Trimestrul III 2016 Evoluţie (%) Volum de vânzări Automobile (unităţi) 590.415 583.499 1,2 Din care BMW (unităţi) 499.467 493.379 1,2 MINI (unităţi) 90.180 89.179 1,1 Rolls-Royce (unităţi) 768 941 -18,4 Volum vânzări motociclete (unităţi) 39.429 35.290 11,7

Livrările de automobile ale mărcii BMW au reprezentat, la nivel mondial, 1.537.497 de unităţi (2016: 1.479.936; +3,9%), depăşind pentru prima dată pragul de 1,5 milioane de unităţi în primele trei trimestre. Creşterea volumului a fost determinată de o varietate de modele, printre care se numără nava-amiral a BMW Group – BMW Seria 7 – şi familia de modele BMW X. Aproape 48.000 de unităţi BMW Seria 7 au fost livrate clienţilor în primele nouă luni ale anului 2017, cu 14,7% mai multe decât în anul anterior. Livrările BMW X1 au crescut în această perioadă cu 38,7%, la peste 200.000 de unităţi. Livrările BMW X5 au urcat cu 7,2%, la peste 130.000 de unităţi. În China, noua generaţie BMW Seria 5 se află în proces de schimbare a modelului. În afara Chinei, livrările sunt deja cu mult peste nivelul anului precedent: în septembrie, creşterea a fost de 48,8%. Disponibilitatea tot mai mare a gamei Seria 5 ar trebui să genereze un impuls suplimentar pe măsură ce se înaintează în an.

MW Group – privire de ansamblu Ianuarie – septembrie 2017 Ianuarie – septembrie 2016 Evoluţie (%) Volum de vânzări Automobile (unităţi) 1.811.234 1.746.638 3,7 Din care BMW (unităţi) 1.537.497 1.479.936 3,9 MINI (unităţi) 271.394 264.077 2,8 Rolls-Royce (unităţi) 2.343 2.625 -10,7 Volum vânzări motociclete (unităţi) 127.818 116.044 10,1

Livrarea a 271.394 de unităţi în primele nouă luni ale anului a reprezentat, de asemenea, un nou record pentru marca MINI (2016: 264.077, +2,8%). Livrările MINI Countryman în această perioadă au totalizat 57.256 de unităţi (2016: 51.491, +11,2%). Noul MINI Cabriolet a înregistrat, de asemenea, o creştere semnificativă a volumului, ajungând la 26.665 de unităţi livrate (2016: 23.217, +14,9%).

Având sediul la Goodwood, marca Rolls-Royce a livrat clienţilor 2.343 de automobile (-10,7%) în primele trei trimestre ale anului. Acest rezultat ţine seama de absenţa actuală a Phantom de pe piaţă, în aşteptarea livrărilor noului Phantom către primii clienţi în ianuarie 2018, şi de condiţiile dificile de piaţă din sectorul global de lux în mai multe regiuni din întreaga lume. O reechilibrare semnificativă a liniei de producţie a companiei în pregătirea pentru noi modele a continuat pe parcursul acestei perioade. Noul Phantom a fost lansat în luna iulie la Londra, fiind apreciat în întreaga lume, şi are deja o listă consistentă de comenzi.

BMW lansează 25 de modele electrificate până în 2025

Urmând strategia NUMBER ONE > NEXT, BMW Group se angajează ca în următorii opt ani să lanseze 25 de modele electrice sau plug-in hibride, sub toate siglele mărcilor sale.

Cea de-a cincea generaţie de tehnologie de baterii şi de propulsie este prevăzută să furnizeze autonomie de până la 700 de kilometri pentru automobilele electrice şi până la 100 de kilometri pentru modelele plug-in hybrid.

Venituri în ascensiune

Veniturile concernului sunt mai mari cu 5,0%, totalizând 72,671 miliarde de euro (2016: 69,229 miliarde €). Profitul anterior exerciţiului financiar (EBIT) a crescut cu 4,2%, la 7,879 miliarde de euro (2016: 7,562 miliarde €). Profitul brut al companiei (EBT) a totalizat 8,482 miliarde de euro (2016: 7,741 miliarde €), ceea ce reprezintă o evoluţie de 9,6% faţă de anul anterior. Marja EBT a fost de 11,7% (2016: 11,2%). Profitul brut al BMW Group a urcat cu 13,7%, la 6,152 miliarde de euro (2016: 5,411 miliarde €).