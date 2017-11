Porsche investește 3 mld. euro în mașini electrice și hibride

Porsche mizează totul pe propulsiile alternative. Brandul german anunță investiții importante estimate la peste 3 miliarde de euro în dezvoltarea de modele electrice și hibride de tip plug-in.

Planul de investiții se va derula pe o perioadă de cinci ani și implică, de asemenea, crearea a peste 1.200 de noi locuri de muncă la uzina istorică din Zuffenhausen.

”Sunt investitii in viitorul companiei noastre. Cu toate acestea, ne pastram obiectivul strategic de a obtine o marja de profit operational de minimum 15% si in viitor. Pentru a realiza acest lucru, vom optimiza si mai mult structura noastra de costuri”, a spus Lutz Meschke, Vicepresedinte al Consiliului Executiv si Membru in Consiliul Executiv, Responsabil de Financiar si IT.

In primele noua luni ale anului 2017, Porsche AG si-a crescut profitul operational, cifra de afaceri, livrarile si numarul de angajati. Profitul operational a avansat cu 5%, la 3,0 miliarde de euro, in timp ce cifra de afaceri a crescut cu 4%, pana la 17,1 miliarde de euro. Marja de profit se ridica la 17,6%. In primele trei trimestre ale anului 2017, numarul de livrari a crescut cu 4%, la 185.898 de vehicule. Echipa Porsche s-a marit, de asemenea, cu 8%, pana la 29.284 de angajati.