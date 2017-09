Premiul Proleasing Motors: o călătorie în Paradis

Patru tineri inimoși (mă includ aici cu mici rezerve), două pasiuni comune (mașinile și motocicletele bavareze), un vis împlinit. Acesta nu este un articol. Aceasta este o poveste cu happy end scrisă de Proleasing, iar eu am fost acolo ca să v-o redau fidel.

Totul începe cu Cătălin. Cătălin este un împătimit al mărcii BMW, ca mulți dintre noi, de altfel. Conduce un BMW X1 18d xDrive, un prieten de nădejde alături de care devorează sute de kilometri săptămânal. Și asta pentru că face naveta între Constanța, locul său de muncă și Ceptura, orașul în care a copilărit și în care locuiește și azi. Visul dintotdeauna al lui Cătălin a fost să viziteze orașul Munchen, leagănul companiei BMW. Aici intră în scenă Proleasing Motors, unul dintre cei mai de seamă dealeri BMW din România. Atât de respectat, încât a primit cea mai importantă distincție din partea companiei germane: Best BMW Dealer in Customer Care în România pentru 2016.

Proleasing Motors a organizat un concurs care îl recompensa pe unul dintre proprietarii de BMW care parcurgeau 2.998 km, adică distanța echivalentă cu cea dintre Proleasing Motors din Ploiești și sediul BMW din Munchen, cu o excursie la BMW Welt, în capitala landului Bavaria. Cătălin a văzut concursul, urmărind pagina BMW Proleasing Motors pe Facebook, s-a înscris, a fost tras la sorți și a câștigat. Și-a ales un prieten care să îl însoțească, pe Bogdan, și împreună cu Alex de la BMW și subsemnatul am pornit într-o aventură cu iz de benzină, presărată cu mașini, motociclete și multă, multă istorie.

Și iată-ne pe toți patru în aeroportul din Munchen, gata să dăm piept cu cele mai mari provocări bavareze. Primul dintre visele lui Cătălin avea să se îndeplinească: o călătorie într-unul dintre modelele electrice BMW. Am ”țintit” un i3 al serviciului de car sharing Drive Now ce aparține companiei BMW, am introdus cardul de credit, am tastat parola și, cu Cătălin la volan, am demarat către centrul de presă BMW, pentru a prelua superbul 440i Gran Coupe, care urma să ne ofere clipe memorabile pe percursul celor trei zile.

Cu Cătălin pe scaunul șoferului și mai bine de 320 CP sub capotă, am zburat spre BMW Classic, un sanctuar pentru împătimiții mărcii: în primul rând, este locul unde modelele istorice, fie că vorbim despre cele de stradă sau cele de competiții, sunt readuse la viață. Aici am avut șansa ca, într-o seară de vineri, să purtăm o discuție cu inginerul de cursă al campionilor Riccardo Patrese și Gerhard Berger lângă monopostul ORIGINAL de peste 1.000 CP pe care aceștia au concurat. Încă lucrează la BMW… Aici am avut șansa să mirosim, să atingem, să sorbim picătură cu picătură toată vibrația agonisită în sutele de km de cursă de bolidul de Formula 1. Aici am avut șansa să ne simțim ochii umezi de emoție, de bucurie, de extaz. Aici.

Tot aici, în prima fabrică de motoare a companiei bavareze, am vizitat colecția de motociclete și de mașini care au scris istoria BMW. Este un tur greu de descris, unde modele emblematice, care odinioară ocroteau, din postere, camera câte unui mic petrolhead, stau la câțiva centimetri de tine. Este un tur pe care Cătălin și Bogdan l-au savurat în cel mai mic detaliu, unul dintre ”vinovați” fiind chiar ghidul nostru, Benjamin, responsabil de comunicare la BMW Classic, o adevărată enciclopedie gata să-ți ofere informații despre orice reper din istoria mărcii.

Am mers apoi la vânătoare de prototipuri camuflate. Am încercat să ghicim modelele de sub folie, dar singura certitudine a fost viitoarea Serie 8 Cabrio. Locul cinei a fost ales de Bogdan: cea mai vestită berărie din Germania, Hofbräuhaus am Platzl, favorita lui Mozart, a lui Hitler și, cu voia dumneavoastră, și favorita noastră.

Noaptea a fost o punte între istorie și prezent, pentru că ziua următoare a început în forță, cu un tur cu ghid al BMW Welt. Este un loc de vis, în care oricine poate intra într-un autoturism aflat în producția curentă BMW sau MINI, poate admira un Rolls Royce, sau poate lua loc pe șaua unei carismatice motociclete bavareze cu motor boxer. Tot aici, noii proprietari de BMW pot alege să-și primească mașinile, într-un ritual savuros, care îi transformă în adevărate staruri.

De fapt, BMW Welt a fost doar un preambul al vizitei la Muzeul BMW: cele două clădiri cu aspect futurist sunt legate de o punte pe care am ”bătut-o la picior” în căutarea momentelor istorice importante. Muzeul BMW este un arc peste timp, unde autoturisme, motociclete, motoare de avioane, concepte și studii, sunt acompaniate de imagini, filme și o iluminare aleasă perfect pentru a sintetiza, în trei ore, un centenar de viață BMW. Seara, în centrul orașului, am depănat impresiile și trăirile acumulate într-o zi perfectă, acompaniați de berea muncheneză.

Ultima zi: cu bateriile încărcate după o zi plină, tot ce ne-a rămas de făcut a fost să alegem cel mai virajat traseu, să-l picantăm cu porțiuni de autobahn fără limită de viteză și să ne bucurăm de 440i Gran Coupe, ca niste copii care abia așteptau să le vină rândul la volan. Nu-i mai puțin adevărat că peisajele din jurul lacului Starnberger ne-au oferit suficiente motive de satisfacție și pe banchetă, însă nimic nu se compară cu șase cilindri în linie dopați cu o turbină, care își revarsă toată puterea asupra punții spate. Ce mașină, ce călătorie, ce vis!

Scriu această poveste în avionul care ne aduce în București și încă nu realizez ce mi s-a întâmplat. Mă uit la Cătălin și la Bogdan: mai au nevoie de câteva zile ca să digere toată informația, să cristalizeze toate detaliile. Și eu la fel. Concursul Proleasing Motors a avut un singur câștigător, dar a fericit patru fani BMW. Și-am încălecat pe-o șa…