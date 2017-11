Test drive Volkswagen T-Roc

Cine se îndoia că Volkswagen poate produce mașini cu suflet? Văd multe mâini ridicate. Cu siguranță se vor rări de îndată ce veți zări primul T-Roc pe stradă. Test cu versiunea 2.0 TDI 150 CP 4×4 DSG7.

Ce este, de fapt, T-Roc? Pe scurt, este un SUV compact produs în Wolfsburg. Stați așa…păi Tiguan nu este tot un SUV compact? Ba da, dar nicio grijă: Vw a avut grijă ca cele două modele să nu se canibalizeze. În primul rând, gabaritul diferă suficient de mult: T-Roc măsoară 4.234/1.819/1.573 mm, fiind cu 252 mm mai scurt, cu 20 mm mai îngust și cu 52 mm mai scund decât Tiguan. Ampatamentul său, de 2.590 mm este mai scurt cu 91 mm decât cel al fratelui mai mare. Privind cifrele, pare că nemții l-au adus pe lume cu scopul clar de a-i face zile fripte lui Nissan Qashqai, dar printre potențialele victime pe care le are în vizor se numără și colegii de grup Skoda Karoq și Seat Ateca.

În al doilea rând, modelele se adresează unor categorii diferite de clienți: Tiguan este familistul convins, având chiar și o variantă lungă, cu șapte locuri, numită Allspace, pentru călătoriile în care soacra însoțește familia, în timp ce T-Roc face cu ochiul tinerilor singuri, perechilor sau familiilor mici care pun mai degrabă preț pe dinamică și aspect, decât pe utilitate. Toate cele trei SUV-uri au la bază aceeași platformă scalabilă MQB, care prin modularitatea sa remarcabilă le permite să adopte dimensiuni diferite.

Rezumatul paragrafelor de mai sus este simplu: Volkswagen a ajuns la performanța de a comercializa concomitent două SUV-uri compacte și unul de clasă medie, toate construite pe aceeași platformă și care nu-și răpesc reciproc clienții. Momentan, T-Roc este cel mai mic SUV dintre cele patru aflate în oferta companiei germane (l-am inclus aici și pe marele Touareg). În 2018 va apărea însă T-Cross, un SUV de clasă mică.

T-Roc impresionează de la primul contact: la exterior pare un fel de Tiguan Coupe, cu linia plonjată a plafonului, luneta înclinată și arcele roților proeminente. Senzația de sportivitate este accentuată și de consolele scurte (831 mm pe față și 800 mm pe spate), combinate inspirat cu ecartamentul generos (1.546 și 1.541 mm). Clar, proporțiile lui T-Roc creează o impresie puternică.

Mezinul familiei de SUV-uri este și foarte personalizabil, pentru că plafonul poate fi vopsit în altă nuanță decât caroseria, rezultând nu mai puțin de 24 de combinații cromatice posibile, iar jantele pot avea diametre de la 16 la 19 inci (ultimele disponibile opțional la nivelurile de echipare Style și Sport). La fel de mult impresionează și semnătura luminoasă: dacă versiunea de bază, echipată cu faruri pe halogen, are luminile de zi sub forma unei bande LED, la versiunile superioare dotate cu faruri full-LED, luminile de zi au o semnătură luminoasă originală, în forma literei D, care are alternativ și rol de semnalizare a direcției de mers.

Deschid ușa și primul lucru pe care îl remarc urcându-mă la volan este poziția relativ înaltă de condus, cu șezutul aflat la 572 mm deasupra șoselei (cu aproximativ 8 cm mai sus decât la autoturismele compacte). Apoi mă impresionează ambianța cromatică interioară, în deplină armonie cu combinațiile de culori ale caroseriei: pare că designerii germani nu au lăsat nimic la voia întâmplării. Bordul și fețele de uși din față sunt asezonate cu plastic sidefat, plăcut la vedere, însă ușile din spate nu mai beneficiază de același tratament cromatic, fiind complet negre.

Exemplarul meu de test, aflat în echiparea Sport, era dotat cu instrumentarul digital personalizabil Active Info Display de 11,7 inci, lansat pe VW Polo (disponibil opțional la T-Roc) și cu sistemul de infotainment Discover Media cu ecran tactil de 8 inci și navigație încorporată. Combinați-le cu climatizarea automată Climatronic și aveți imaginea unui bord futurist, căruia cu greu poți să-i aduci reproșuri. Dacă ar fi să-i caut nod în papură, aș fi preferat plastice mai moi în habitaclu, la nivelul celor prezente la noul Polo. Scaunele Sport comfort, disponibile standard la acest nivel de echipare, sunt însă superbe, atât ca susținere laterală cât și ca nivel de comoditate și merită toate laudele.

Iar lucrurile cu adevărat bune abia acum vin: pe banchetă se stă și mai sus decât în față (la 618 mm de sol), poziția este confortabilă, tetierele sunt reglabile în înălțime, iar spătarul și sezutul sunt perfect profilate pentru a nu crea stări de disconfort pe distanțe lungi. Cu cei 1,78 m pe care îi am, am stat comod, având suficient spațiu la genunchi și la cap (chiar dacă exemplarul de test avea trapă panoramică), însă persoanele puțin mai mai înalte pot atinge cu genunchii spătarul scaunului. Nota bene – m-am bucurat de cotiera centrală moale, cu spații pentru depozitarea dozelor de răcoritoare.

Hayonul se ridică electric (opțional), dezvăluindu-mi un spațiu de 445 litri, suficient pentru bagajele a patru persoane. Spătarul banchetei, rabatabil 60/40% îl poate extinde până la 1.290 litri, iar suprafața creată este plană.

Înapoi la volan, pentru proba de foc: cum se simte la condus T-Roc? Pe scurt – exact așa cum v-ați aștepta: echilibrat, închegat și confortabil. Chiar și încălțat cu roți 215/50 R18, suspensia adaptivă a lui T-Roc filtrează impresionant denivelările, fără să transmită șocuri puternice sau zgomote în habitaclu, dacă aleg modul de rulare Comfort. Singurele zgomote care răzbat sunt cele ale motorului 2.0 TDI și cele aerodinamice, la viteze de autostradă. Trenul de rulare lucrează foarte silențios, o simplă privire pe sub pasajele roților dezvăluind carenele complete din plastic care izolează foarte bine și (mai ales) protejează tabla, ferind-o de contactul cu pietrișul.

Mi-ar fi plăcut să testez una dintre versiunile TSI, fie de 1.0 litri și 115 CP, fie de 1,5 litri și 150 CP, care cred că vor fi foarte bine vândute în România, însă nu erau disponibile la testele oficiale din Portugalia. Având de ales între 2.0 TSI și 2.0 TDI, am preferat a doua variantă, mult mai reprezentativă pentru piața internă. Despre combinația motor 2.0 TDI – transmisie DSG cu șapte trepte s-a tot scris de-a lungul timpului: fac o pereche perfectă, cu schimburi rapide, fără șocuri, cuplu debordant la aproape orice turație și un consum de motorină extrem de redus. Desigur, în plus mai sunt lucruri interesante de menționat, precum faptul că T-Roc oferă posibilitatea schimbării treptelor fie de la maneta transmisiei, fie de la padelele din spatele volanului. Sau că sistemul de tracțiune integrală 4Motion are un standard selector pe tunelul central, de la care se poate activa unul dintre cele patru programe de funcționare: Șosea, Zăpadă, Off-Road și Off-Road individual (cu parametri personalizabili individual). În plus, șoferul poate selecta unul dintre cele cinci profile disponibile standard la modelele dotate cu tracțiune integrală: Comfort, Normal, Sport, Eco și Individual.

Trec, deci, în modul Sport și atac virajele mai agresiv. Remarc imediat stabilitatea foarte bună, însoțită, totuși, de un ruliu ponderat. Direcția, care în modul Comfort mi s-a părut prea asistată, capătă greutate și îmi dă încredere. Mașina se simte incisivă, devenind mai plăcută la condus.

Verdict AutoExpert T-Roc este dovada faptului că VW poate să treacă dincolo de rațional, dezvoltând autoturisme emoționale. Este stilat, incisiv și extrem de tehnologizat, de acee a promite să atragă și o bună parte din clienții concurenților.