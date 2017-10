Start la Craiova pentru SUV-ul Ford EcoSport

Ford EcoSport a intrat oficial în producție la uzina constructorului american de la Craiova, cadența anuală anticipată fiind de maximum 100.000 unități, o țință exagerat de ambițioasă.

După eșecul rușinos al monovolumului B-Max, EcoSport este noua speranță a uzinei Ford de la Craiova, care nu și-a atins niciodată obiectivele mai mult sau mai puțin realiste setate de oficialii Ovalului Albastru. Acum zece ani, la preluarea fabricii, Ford prevestea o producție anuală de 300.000 mașini, departe de realitate, B-Max, lansat în 2012, fiind fabricat de-a lungul întregii sale cariere de cinci ani în doar 280.000 unități. Cel mai mare de unitati produse intr-un singur an s-a cifrat la 68.557 exemplare, in 2013. De atunci, cererea a scazut constant, in 2015 fiind fabricate 46.147 masini, iar in 2016, doar 40.474 unitati.

Ford a investit pentru readaptarea liniilor de producție aproximativ 200 milioane de euro, numărul angajaților de la Craiova urmând să fie, de asemenea, majorat cu 1.700 de oameni, de la cei 2.600 de muncitori pe care fabrica îi avea în 2016.

Ford EcoSport va fi produs într-un singur schimb, primele unități urmând să fie livrate oficial în ianuarie 2018. În funcție de necesități, Ford ia în calcul adăugarea unui al doilea schimb din luna noiembrie sau decembrie. Ford spune că 25-30% dintre componentele lui EcoSport sunt fabricate în România, de cei zece furnizori locali concentrați pe platforma industrială din jurul fabricii. Craiova va fi sursa unică pentru piețele europene, dar și pentru țări precum Africa de Sud, Turkmenistan sau îndepărtata Noua Caledonie.

Modelul asamblat la Craiova nu este, de fapt, o generație complet nouă a crossoverului de clasă mică, rival direct pentru Nissan Juke și Renault Captur, ci un facelift al versiunii EcoSport prezentată în 2012 și disponibilă în Europa din 2014.

Dincolo de modificările estetice și de interiorul reconfigurat, cu un nou ecran tactil opțional de 6,5 sau 8 inch, paleta de motoare a fost, de asemenea, extinsă, aici fiind vorba de un nou diesel de vârf EcoBlue, de 1,5 litri și 125 CP, plasat deasupra versiunii 1.5 TDCi de 100 CP. Gama de motorizări pe benzină va cuprinde trei variante ale motorului turbo EcoBoost de 1 litru, cu 100, 125 și 140 CP. Ford nu oferă versiuni 4×4 în combinație cu niciun motor pe benzină, ci doar cu dieselul de top cu 125 CP. Garda la sol măsoară 18 cm.