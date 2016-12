“All I want for Christmas…” – Mariah Carey cântă în mașină cu James Corden

Celebrul prezentator TV James Corden a primit ajutor de la Mariah Carey, ca să fie mai rapid la vânătoarea de cadouri. În schimbul ajutorului primit, James a vrut să-i facă un cadou artistei. “Ce vreau de Crăciun? Vreau ca tu să cânți cântecul meu All I Want For Christmas Is You”, este porunca primită de la diva pop.

Este momentul pentru care James Corden s-a pregătit tot anul. Nu numai că începe el însuși să cânte, dar a pregătit melodia și în interpretarea altor vedete ca Elton John, Adele sau Gwen Stefani, ca să o impresioneze pe cea care se află pe scaunul din dreapta la cea mai recentă ediție a emisiunii “The Late Night Show”.

Cu mașina plină de cadouri, cântăreața în vârstă de 47 de ani, s-a plimbat prin oraș alături de prezentator și a atras privirele celor din jur.

“All I Want For Christmas Is You” este hit-ul lansat de Mariah Carey în pe 1 noiembrie 1994 și inclus pe albumul “Merry Christmas”. Devenit de-a lungul timpului unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun, single-ul s-a vândut în 14 milioane de exemplare în întreaga lume.