Audi Q8 Sport Concept: SUV Coupe mild-hybrid cu 476 CP

Audi continuă campania de teasing pentru viitorul SUV Coupe Q8 cu un nou concept. De data aceasta, publicul de la Geneva va face cunoștință cu Audi Q8 Sport, prototipul care imaginează o variantă de înaltă performanță a noului model.

În contrast cu prototipul anterior, expus la Detroit, Audi Q8 Sport Concept afișează un look mult mai dinamic. Pasajele roților sunt acum mult mai evazate, spoilerele și pragurile sunt ceva mai proeminente (din considerente aerodinamice), în timp ce în partea posterioară și-au făcut apariția un difuzor de aer grefat în bara de protecție și două evacuări ovoidale, simetrice.

Și sistemul de propulsie ales de Audi pentru Q8 Sport Concept este diferit de cel al conceptului inițial. Astfel, prototipul de la Geneva este mild-hybrid animat de un motor V6 TFSI bi-turbo de 3 litri și 450 CP, asistat de un mic motor electric de 20 kW – alimentat de energia recuperată în timpul frânării, stocată într-o baterie de 17,9 kWh. Dotat cu un compresor electric suplimentar (elimină practic turbo-lag-ul), Q8 Sport Concept dezvoltă 476 CP și 700 Nm, atingând 100 km/h în 4,7 secunde. Sistemul electric este creat pe o arhitectură de 48V.

Viteza maximă este estimată la 275 km/h, iar autonomia totală la 1.200 km. Mica baterie Li-Ion montată sub podeaua portbagajului oferă suficientă energie pentru a propulsa Q8 electric pe distanțe extrem de scurte, în ambuteiaje sau în timpul manevrelor de parcare – trei moduri: sail, boost și recuperare energie. Transmisia automată are opt trepte, iar tracțiunea este integrală. Q8 Sport vine, în plus, cu jante de 23 inch și suspensie pneumatică.

Tehnic, Q8 și actualul Q7 vor fi înrudite, folosind aceeași platformă modulară MQB. Q8 va avea patru locuri, în loc de șapte, dar dimensiuni similare cu Q7: ampatament de 3,0 m, o lungime de 5,02 m, o lățime de 2,04 m și o înălțime de 1,70 m. Interiorul afișează un layout revoluționar, cu două display-uri tactile centrale și un ecran TFT de 12,3 inch montat în locul instrumentelor clasice de bord.

Debutul comercial al versiunii de serie a noului SUV Coupe Audi Q8 este preconizat pentru 2018, Q8 reprezentând tichetul de intrare Audi în segmentul dominat de BMW X6 și Mercedes GLE Coupe. Modelul final va fi poziționat deasupra lui Q7 și a viitorului Q6 e-tron, plasat între Q5 și Q7, în gama Audi.