Băiatul rău cu intenții bune – Audi A5 Coupe

“Motor turbodiesel de 2.0 litri și 190 de cai putere? Asta da mașină! E criminală!”, mi-a spus cu invidie un amic pasionat de automobile. Eh, “mașina asta da” este noul Audi A5 Coupe, care arată într-adevăr ca un băiat rău, ce-i drept, cu intenții bune. Are acel “mean grin” (rânjet răutăcios) și faruri înguste, care îi fac pe cei din față să de dea la o parte atunci când îl văd în retrovizoare, chiar și când șoferul nu are de gând să depășeacă. Foto: Bogdan Paraschiv.



Cu un design controversat, pe care îl adori sau îl urăști, Audi a abandonat asul din mânecă jucat de vechea generație la jocurile de noroc de pe piața auto. Din momentul lansării sale pe piață, în 2007, A5 Coupe a fost și rămâne fratele mai arătos, mai sportiv și mai aerodinamic al lui A4, cu care împarte ADN-ul.

Supus unei diete severe care l-a scăpat de 60 de kilograme față de generația precedentă, noul A5 Coupe are avantajul unei imagini agresive, extrem de angulare, dar alunecoase, și al unui comportament ireproșabil pe drum. Nu este despre mărime, este despre ce face cu asemenea dimensiuni. Iar cu motorul diesel de 2.0 litri cu 190 CP, tracțiune față și cutie automată S-Tronic cu dublu ambreiaj, A5 Coupe are nevoie de 7,7 secunde să ajungă de la zero la 100 km/h. Amicul meu a fost impresionat de mașina “criminală” chiar și înainte să audă povestea cifrelor.

Impactul vizual al grilei uriașe, flancate de farurile Matrix LED cu semnătură luminoasă tipică noii generații de Audi, este completat de capota masivă, care nu se termină în dreptul stâlpului, ci coboară spre arcadele roților, dând senzația că ai în fața ochilor un veritabil muscle car.

Jantele de 19 inci, stopurile cu aspect tridimensional, spoiler lip-ul de pe capacul portabagajului și evacuarea dublă confirmă natura sportivă a coupe-ului construit după tiparul curajos al designer-ilor de la Ingolstadt. Elementele de design oferite de pachetul S-Line îi amplifică imaginea de băiat rău.

Odată urcat la bordul lui A5 Coupe, intri într-o lume a contrastelor. Sunt suprafețe plăcute la atingere, materiale de calitate și o ergonomie care te face să te simți musafir răsfățat de propria mașină. Nu îți va întinde mâna atunci când urci la volan, dar îți va întinde centura, ca să nu te contorsionezi să ajungi la ea. Gata, te-ai instalat comod în scaunele de piele și textil, hai acum să cercetăm. Când nu ai de ce să pui o mașină la zid, îți rămâne doar să-i enumeri calitățile și să te lași impresionat de firea sa rafinată sau îi cauți în continuare defecte cu lupa?

Cu disperarea tipică brand-ului de a nu fi depășiți tehnologic de rivali, Audi instalează la bordul mașinilor sale sistemul ultra-performant Audi Virtual Cockpit, redat de ecranul de 12,3 inchi aflat dincolo de volanul sport, îmbrăcat în piele și cu partea inferioară aplatizată. Sună futurist și complicat? Este contemporan și simplu ca bună ziua! Pe două ceasuri virtuale, ecranul digital redă turația motorului și viteza cu care te deplasezi, dar îți poate muta în bord și imaginile oferite de navigație. Și pentru că vorbeam de tehnologii futuriste, primești informații despre climatizare doar atingând cu degetul butoanele din consola centrală, sensibile la atingere.

Consum excelent

Spațiu decent în spate pentru clasa sa

Design atrăgător Lipsa oglinzilor electrice

Și pentru că suntem în era premergătoare revoluției rulării autonome, ca și rivalii de ligă premium Mercedes și BMW, Audi A5 Coupe se laudă cu o listă de dotări care include și funcția Traffic Jam Assist (inclusă în pachetul opțional City). Cu alte cuvinte, mașina se descurcă singură în traficul aglomerat, la viteze sub 65 km/h, preluând controlul direcției, recunoscând marcaje, dar și vehicule aflate în față sau în lateral.

De la volanul mașinii, ai o vizibilitate impresionantă, atipică pentru un coupe cu pavilion restrâns. Funcția de monitorizare a punctului mort aprinde un LED pe interiorul oglinzii, nu în oglindă, ca la alte mașini. Și vorbind despre oglinzi, nu o să-ți vină să crezi că la o mașină de peste 50.000 de euro, trebuie să le pliezi… manual!

Audi desființează ideea de coupe în care pasagerii, pentru a se strecura în spate, trebuie să se contorsioneze în poziții nefirești. Un buton și o clapetă pe spătarul scaunului din față face accesul mai ușor ca în căsuța celor șapte pitici. Ține minte, nici acum nu vei primi o mână întinsă nici la urcarea, nici la coborârea din mașină. Dar te vei descurca.

Pentru un plus de confort, cei din spate benefiază de spațiu mai mare ca la generația precedentă, își pot regla independent climatizarea și pot profita de cotiera cu suporturi de pahare. La extremitățile banchetei, mai sunt două suporturi.

Portbagajul coupe-ului de la Audi, cel mai mare din clasa sa, este cu 10 litri mai mare ca la generația precedentă și cu doar 15 litri mai mic ca la A4. Un buton convențional aflat în portbagaj rabatează spătarul banchetei în trei sectoare: 40:20:40. Se regăsesc acolo cârlige pentru agățat bagaje, dar și plase pentru ca să nu-ți auzi lucrurile migrând și lovindu-se de pereți.

Silențios și flexibil, stăpân pe situație în viraje și imperial în linie dreaptă, nu o să-ți vină să crezi când bordul lui A5 Coupe îți va afișa un consum extern sub 6 l. Dacă ai chef de joacă și de apăsat pedala până la podea în viraje, poți comanda, pentru siguranța ta și a pasagerilor tăi, tracțiunea integrală Quattro, cu diferențial sport, contra sumei de 2.750 de euro.

Imaginea premium tipică brand-ului vine cu un preț. Cel mai ieftin Audi A5 Coupe costă 44.604 euro.