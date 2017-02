Creatorii conceptului de roviniete online ofera un nou serviciu soferilor romani

Scala Assistance, compania care a introdus conceptul de roviniete online in Romania, va lansa in acest an o platforma care va permite plata online a taxei de pod Fetesti – Cernavoda.

Acest serviciu nou va fi lansat pentru a permite cetatenilor romani si straini care sunt in tranzit, sa achite intr-un mod eficient, usor si rapid taxa de pod Fetesti-Cernavoda, asa cum procedeaza in cazul rovinietelor online.

Noua platforma va avea o interfata user-friendly, usor de utilizat, care va fi la dispozitia tuturor persoanelor interesate de plata online a taxei de pod.

„Ne bucuram ca putem oferi clientilor, prin intermediul unei platforme dedicate, oportunitatea de a-si plati securizat si aceasta taxa in mediul online. Continuam, in acest fel, sa oferim permanent servicii utile, necesare si de calitate clientilor nostri”, declara cei doi fondatori ai Scala Assistance – Dan Ciceu si Dan Alexandru Cobeanu.

In portofoliul companiei Scala Assistance se afla deja 2 servicii care faciliteaza platile online, pentru a usura viata romanilor si a-i scuti de la a mai pierde timpul petrecut la cozi atunci cand sunt nevoiti sa plateasca diferite taxe.

Astfel, serviciul de plata a taxei de pod Fetesti-Cernavoda care urmeaza sa fie lansat anul acesta, vine sa completeze serviciile deja oferite clientilor: comercializarea si distributia de roviniete online, precum si facilitatea platii prin SMS a biletelor de calatorie in orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti si Baia-Mare.

Scala Assistance este singura companie din Romania al carei principal obiect de activitate consta in emiterea si distributia de roviniete online pentru utilizatorii de autovehicule care circula pe drumurile nationale si autostrazile din tara.

Compania a fost fondata in anul 2005, de catre Dan Alexandru Cobeanu si Dan Ciceu, doi antreprenori tineri care, pornind de la o idee simpla dar promitatoare, au transformat site-ul www.roviniete.ro intr-un business de succes.

Scala Assistance are ca principal obiectiv diversificarea gamei de servicii pentru a acoperi nevoile clientilor sai, punand accent neincetat pe dezvoltarea retelei proprii de vanzari, atat retail cat si corporate.

La ora actuala, pe langa posibilitatea de a achizitiona roviniete online de pe site-ul Roviniete.ro, soferii romani pot cumpara si offline roviniete de la unul din cele 10.000 de puncte fizice autorizate de vanzare proprii si prin parteneri.