Da, mamă, sunt hipnotizată! Test cu cea mai inteligentă limuzină business, Mercedes-Benz E-Class

Este un S-Class mai mic. Este un C-Class mai mare. Acestea au fost reacțiile când a venit pe lume ceea ce inginerii de la Mercedes numesc “cea mai inteligentă limuzină business construită vreodată”. La un an de la apariție, Mercedes-Benz E-Class 2017 încă rămâne la ani lumină de rivalii din segment. Dar noul BMW Seria 5 vine tare pe turnantă. Vom vedea în curând, la Miss Auto, dacă bavarezul va învinge în cursa cu marele rival de la Stuttgart. Dar până atunci, să ne plimbăm cu E-Class. Foto: Bogdan Paraschiv.



Fluid și decupat în eleganță, echipat cu tehnologii venite din viitor, Mercedes-Benz E-Class, lansat în 2016 la Detroit, i-a lăsat cu gura deschisă pe cei care l-au văzut și au aflat ce poate. Nu este desenat spectaculos, ci trasat de creioane conservatoare. Nu este conceput ca să fie opulent, ci rămâne clasic, dar de o manieră copleșitoare. Este discret la exterior și revoluționar la interior, pentru că Mercedes nu uită că șoferii trăiesc în interiorul mașinii.

Farurile cu semnătură luminoasă nouă îi aduc mașinii o atitudine impunătoare, dar și sofisticată. Capota alungită a Clasei E se încheie cu acel “soft nose”, care, din profil, dă senzația că limuzina începe azi și se termină mâine.

E-Class-ul nostru de test este un E 400, cu motor V6 de 3.5 litri pe benzină și 333 de cai putere, expediați către toate cele patru roți prin intermediul transmisiei automate cu 9 trepte 9G-Tronic. Cam multe? Ba deloc! Transmisia face mii de calcule pe secundă și știe exact ce treaptă să-ți pună la dispoziție. Da, mamă, conduc cu viteza legală. Doar nu crezi că mă grăbesc cu mașina asta. Plus că este una dintre cele mai sigure mașini din lume, este mașina aia pentru care testele de impact EuroNCAP ar trebui reconfigurate și pentru care noi epitete ar trebui inventate.

Odată urcat la brodul Clasei E, ai nevoie de câteva secunde până să poți articula câteva epitete după exclamația “WOW”. E-Class este un fel de… Mecca a oamenilor de afaceri, care se urcă la volan îmbrăcați la patru ace. La interior, liniile fluide curg spre ocupanți, îi îmbracă și îi îmbrățișează, dar le lasă loc să respire, îi amețesc și îi fascinează. Mercedes nu face niciun compromis și toarnă în limuzină lemn, aluminiu și piele, materiale pretențioase și prețioase, care fac interiorul să arate ca un muzeu, în care ți-e teamă să atingi exponatele. Ecranele duale din bordul împins mult spre parbriz, fiecare cu diagonală de 12,3 inci, atrag atenția ca un magnet. Arată complet SF în orice mod le personalizezi: Classic, Sport sau Progressive.

Volanul multifuncțional al Clasei E vine cu funcții futuriste. Mișcări de glisare pe spița din partea stângă controlează informațiile ecranului din spatele volanului, iar aceleași gesturi pe partea opusă a volanului vor comanda ecranul din dreapta șoferului. Căpitanul Picard și-ar fi dorit asta pe Starship Enterprise.

Consola centrală este îmbrăcată într-un plastic lucios pe care aproape că poți recunoaște amprentele celor care l-au atins. Ceasul analog din consolă demonstrează că în această navă spațială, Mercedes păstreză originile clasice.

Sunt acolo, la bordul E-ului, 64 de culori pentru lumina ambientală. Da, mamă, știu, aveam note mici la mate. Dar chiar 64 sunt!

Nu vezi până nu crezi!

Și pentru că am vorbit de filme Science Fiction, trebuie să știți că nu degeaba se laudă Mercedes că mașina lansată în ianuarie 2016 la Detroit este o “capodoperă a inteligenței”. Cu funcții de conducere semi-autonomă, E-Class poate detecta și evita pietonii, poate frâna pentru evitarea unei coliziuni cu alte mașini, poate să-și mențină banda, ține distanța constantă față de mașina din față până la 210 km/h (nu, n-am testat!), reduce viteza și accelerează la loc după ce a scăpat de obstacol. Nu am crezut până nu am văzut, așa că Mercedes-ul semi-autonom ne-a demonstrat cum schimbă singur banda atunci când marcajele sunt clare. Dai semnal, camerele si senzorii mașinii se asigură pentru tine, iar automobilul face singur trecerea pe banda pentru care ai semnalizat. Nu, mamă, nu sunt beată. Știi că nu beau alcool.

Interiorul care arată ca un muzeu

Tehnologia ultra-performantă de la bord

Generozitatea finisajelor Plasticul lucios din consola centrală

Plasticul din torpedou

Sunt funcții cu denumiri pe care abia le poți ține minte, Active Brake Assist, Evasive Steering sau Pre-Safe Plus, gata să intervină atunci când celui aflat la volan îi dă cu virgulă.

Totuși nu poți dormi în scaunul șoferului. Ești obligat să menții mâinile pe volan. Te obligă mașina, te obligă legislația. Dacă mașina îți cere să preiei controlul și nu o faci, îți trimite semnale de avertizare. Dacă nu reacționezi, pune avariile și oprește în condiții de siguranță.

E-Class 2017 pare Titanicul pe roți, pentru că Mercedes a pus aluminiu cât a putut, chiar a construit blocul motorului din aluminiu, ca să-l facă acum cu 35 de kilograme mai ușor. Așa că noul model Clasa E este o balerină față de mașina pe care o înlocuiește. Sau poate e doar o senzație asigurată de suspensia pneumatică ce echipează mașina de test și care, pe modul Comfort, te face să simți că plutești, anulează orice imperfecțiune a drumului și îți întinde sub mașină covoare zburătoare fermecate.

Nemții de la Stuttgart au reputația creatorilor sobri care fac mașini după chipul și asemănarea lor. Caracterul sportiv rămâne, prin tradiție, în seama celor de la AMG. Dar cu noul E-Class, Mercedes a ținut să demonstreze contrariul.

Pe modul Sport Plus, limuzina se transformă pe viraje, atunci când ai nevoie să fie rigidă, să se adune în jurul tău și să meargă acolo unde o trimiți. Ruliul se reduce simțitor, direcția este mai precisă și uiți că nu ești la volanul unei mașini cu ADN sportiv. Consumul ajunge la 13,5 l/100 km, deci drumul la benzinărie nu echivalează cu falimentul.

Pe timp de noapte, farurile inteligente Full LED (1.302 euro) decid câtă lumină dau și decuplează faza lungă atunci când se apropie mașini din sensul opus, pentru a nu-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Da, mamă, mi-am luat ochelarii.

Funcția Multi-Contour Active Seats (2.340 de euro) te ține bine în scaun. În viraj, simți că cineva pune o mână pe tine și te îmbrățișează ușor ca să nu te înclini prea mult. Nu, mamă, nu am luat străini în mașină.

În scaunele din piele nappa, te iau căldurile. Ah, stai să opresc funcția de masaj cu pietre calde! La bordul Clasei E, o călătorie poate fi ca o vizită la spa. Oricum scaunele încălzite vin standard la E-ul de la Stuttgart.

Mercedes a trimis pe șosele 1 tonă și 820 de kilograme de super lux, 4 metri și 92 de centimetri de tehnologie ultra-performantă. Mașina de test, care respiră eleganță prin toți porii, costă 82.666 euro. Doar pentru sistemele de asistență trebuie să plătești 2.730 de euro și încă 2.272 de euro pentru sistemul de navigație. Vopseaua metalizată costă 1.044 de euro, iar dacă nu vrei tapițerie din piele, economisești 2.076 de euro. După toate aceste scăderi, ajungi la cel mai ieftin E-Class: 64.230 euro.