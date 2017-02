Federal-Mogul Motorparts angajează!

Federal-Mogul Motorparts oferă oportunități de angajare prin Programul European de Recrutare pentru Absolvenți 2017! Absolvenții români sunt eligibili și se pot angaja!

Federal-Mogul Motorparts , divizie a Federal-Mogul Holdings Corporation, a reluat și în acest an programul prin care angajează tinerii absolvenți de facultate în centrele sale. Pe plan european, acesta se desfășoară în România, Marea Britanie, Italia, Belgia, Republica Cehă și Germania. Structura programului oferă posibilitatea ca absolvenții să se poată acomoda cu diviziile locale din țările unde se desfășoară programul înainte de a merge în alte locații la nivel european.

Pentru România sunt disponibile trei oportunități: una ca inginer de proces pentru introducerea de noi produse (New Product Introductions – NPI) la sediul din Ploiești iar alte două în Centrul de Servicii din București există două oportunități de carieră pentru absolvenți, ca analist de sisteme business – IT (IT Business System Analyst).

Cei care vor să aplice în aceste programe trebuie să fie studenți în ani terminali ai unor facultăți de profil. Ca inginer de proces pentru introducerea de noi produse (New Product Introductions – NPI) la sediul din Ploiești, absolventul care va ocupa această poziție se va alătura unei echipe responsabile de introducerea a noi produse de frânare, cu scopul de a dezvolta această activitatea și de a urmări creșterea continuă a acesteia. Pentru locația din București, fiind un domeniu esențial al activității, absolvenții trebuie să dețină cunoștințe de bază în domeniul IT, pentru a putea dezvolta pe parcursul programului de 24 de luni abilități extrem de tehnice în SAP și Electronic Data Interchange (EDI).

Federal-Mogul Motorparts va începe procesul de recrutare în primul trimestru al anului 2017.

„Contactăm universitățile în căutarea celor mai potriviți candidați, care vor fi mai apoi invitați să aplice pentru Programul European de Recrutare pentru Absolvenți”, a adăugat Borrell. „Candidatura scrisă va fi urmată de un interviu, acesta fiind o oportunitate de a întâlni conducerea Federal-Mogul Motorparts, îndrumătorii și mentorii experimentați ai programului și, dacă totul se desfășoară cu succes până în acest punct, candidatul va primi o invitație de a participa la un workshop de evaluare de o zi. Procesul riguros este gândit pentru a găsi oamenii potriviți pentru oportunitatea potrivită, pentru un succes de lungă durată.”

Programul European de Recrutare pentru Absolvenți este parte a unei inițiative la nivel mondial a Federal-Mogul Motorparts de a sprijini absolvenții și tinerii profesioniști la început de carieră. Mai multe informații despre program pot fi găsite accesând site-ul www.eugraduates.eu