Ford va oferi drive teste virtuale cu mașinile sale

Ford va oferi drive teste virtuale cu modele sale. Clientii vor putea sa conducă în simulatorul online orice mașină, indiferent de locul în care se află, pentru orice perioadă doresc.

Drive testele realizate de acasa ar putea sa simuleze plimbari prin desert la volanul unui SUV sau transportul copiilor la scoala in timp ce esti inca in pijamale. Cumparatorii sufera de asa-numita „dilema decizionala” si-si doresc sa incerce anterior achizitiei produsele si serviciile.

Ford studiaza deja intens modurile in care realitatea virtuala ar putea modifica experienta de achizitie a masinii. „Suntem in fata unei coli albe de hartie. Este usor sa ne imaginam insa ca un client interesat sa cumpere un SUV ar putea experimenta un drive test peste dunele din desert fara sa fie nevoit sa iasa din confortul propriei case”, spune Jeffrey Nowak, director al biroului Global Digital Experience in cadrul Ford Motor Company.

„Pe internet, clientii se lovesc de o abundenta de optiuni, lucru care le afecteaza procesul de decizie”, spune Connelly. „Produsele si serviciile se adapteaza la o noua <societate a testelor>, care prioritizeaza incercarea acestora in fata cumpararii efective.

Cel mai important resort al vanzarilor auto – dupa problema practica a bugetului – este unul „pur emotional”, iar drive testul poate fi o „prima intalnire” cruciala intre client si potentiala sa viitoare masina. Oferindu-le clientilor posibilitatea de a testa diferite masini in acelasi timp – indiferent de locul in care se afla acestia si pentru ce perioada de timp doresc, Realitatea Virtuala ar putea implica faptul ca un client va avea o idee mult mai clara legata de masina pe care o doreste inainte de a trece pragul showroom-ului. Mergand mai departe, cumparatorii ar putea experimenta chiar si mirosul specific de masina noua al modelului preferat.

Ford exploreaza in acest moment potentialul pe care-l are o gama de tehnologii bazate pe Realitatea Virtuala si Realitatea Augmentata prin care peste imaginile din lumea reala pot fi suprapuse straturi de holograme digitale. Acestea le vor oferi clientilor posibilitatea de a interactiona cu toate fatetele unor produse conform propriilor nevoi.

„Prognozam ca, intr-o zi, fiecare client va putea sa identifice si sa-si construiasca virtual exact masina pe care o doreste – de la culoarea caroseriei la detaliile finisajelor de la interior – si sa simuleze teste in locul si in momentul pe care le considera potrivite. Acest scenariu va putea fi creat conform dorintelor personale ale fiecarui cumparator”, conchide Nowak.