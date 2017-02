Honda Civic, rățușca cea… rapidă

Honda Civic este una dintre acele mașini care fie îți plac de la bun început fie nu-ți plac și pace! Așa a fost și prima generație de Ford Focus, așa este și noua generație de Civic. La Focus, ce și-au imaginat unii că va deveni trend, a devenit. La fel, zic mulți, va fi și cu noul Civic.

Indiferent dacă îi place sau nu mașina, oricărui pasionat al mărcii Honda va fi încântat că marca japoneză a revenit la suspensiile independente pe spate. După ce generații la rând au fost singurii de pe piață cu așa ceva la o mașină cu tracțiune față, au avut și două generații (VIII și IX) care au abuzat de o punte semi-independentă. Iar fanii n-au fost foarte încântați. Degeaba aveau sistemul Magic Seats care transforma habitaclul într-unul foarte spațios, degeaba mașina ajungea la un portbagaj uriaș. Pasionații mărcii nu făceau și nu fac zilnic servicii de transport mobilier pentru a avea nevoie de un portbagaj atât de mare, dar apreciau din plin confortul și ținuta de drum oferite de suspensiile independente.

Manga style

Desenele animate japoneze, denumite generic manga, par să fi stat la baza designului mașinilor. Dacă, atunci când erați mici, vă uitați la Sandy Bell, sunt șanse foarte mari să vă placă și cum arată noul Civic. De asemenea, dacă vă plac mașinile cărora le sunt exagerate estetic anumite componente, noul Civic este pentru voi. Dacă, în schimb, vă plac mașinile “low profile” care vor să treacă total neobservate, Civic 2017 nu este pentru voi. Remarc la mașină câteva detalii încântătoare cum ar fi eleronul din partea de sus a hayonului și cel de la baza acestuia. Cele două fac parte dintr-un complex aerodinamic menit nu doar să scadă rezistența la înaintare dar și să contribuie la o curgere neturbionată a aerului și, implicit, la o ținută mai bună de drum.

Interior dotat

Trebuie precizat că mașina va veni dotată încă din nivelul 1 de echipare cu sistem de navigație, iar sistemul multimedia este prieten și cu Android Auto și cu Apple carplay. Tot standard este și sistemul “Honda Sensing” care vă protejează și are grijă ca mașina să rămână pe banda sa de circulație, frânează automat în caz de nevoie și mai are și sistem de menținere automată a vitezei adaptative. Scaunele nu mai sunt la fel de confortabile precum cele ale generațiilor trecute, din cauza îngustării lor în partea de sus. Dar impun șoferului să fie ceva mai atent la drum. Față de cele două generații anterioare, poziția de conducere este cu 3,5 cm mai joastă datorită reamplasării rezervorului de combustibil sub banchetă. Acum se poate vorbi despre o poziție joasă de conducere. Am trecut pe banchetă și, surpriză plăcută! Deși am 1,85 m spațiul este suficient. Un coleg de 1,90 în schimb se plângea că-i atinge părul de plafon.

Serpentinele, favoritele

Am condus cele două variante de motorizare propuse: de un litru în trei cilindri și de 1,5 în patru pistoane, ambele cu turbo. Primul oferă 129 CP iar cel de-al doilea 182. Acestea pot fi cuplate fie cu transmisii manuale cu șase trepte fie cu CVT-uri care mimează oarecum o cutie automată și are șapte trepte pre-setate ce pot fi activate cu ajutorul padelelor din spatele volanului. Pentru motorul de un litru, care are o limitare de turație la 5.500 rpm este foarte binevenită aceasta. Dar pe cutia de viteze manuală nu are la fel de multe vibrații induse caroseriei.

Motorul de 1,5 litri în schimb este excelent asezonat cu CVT-ul. Dar nici cu transmisia manuală nu se înțelege rău. Ba din contră! Chiar dacă la plecarea de pe loc nu pare să impresioneze prea tare, timpii de reprize sunt foarte buni și ajunge rapid să dezvolte viteze trecute de limitele legale pe autostradă.

Am lăsat spre final ce era cel mai plăcut: ținuta de drum. Ei bine, succesiunile de viraje de lângă Barcelona, de pe munți, sunt deopotrivă motive de bucurie pentru pasionații de condus, sau de panică pentru ceilalți pasageri. Am tras și am forțat cât am putut Civic-ul pe virajele acelea. Cu greu am reușit o subvirare anemică. Mașina este incredibil de stabilă mai ales pentru un hatch-back de famile! Pentru pretențioși, există și un nivel de echipare Sport cu tobele de eșapament pe mijloc și suspensie reglabilă. Odată apăsat butonul de întărire a suspensiilor fiecare denivelare devine mai sesizabilă. În schimb ținuta de drum ne aduce aminte de ce poate fi în stare un hatch-back decent, proiectat cu pasiune. Mai remarcăm ceva la noul Civic: pe viraje nu se înclină și nu lasă senzația că se va “vărsa” de pe drum, deși suspensiile față sunt McPherson. EI hai, Honda, dacă ai revenit la multibraț pe spate așteptăm cu nerăbdare să ne dai și suspensia aia complicată, pe față, dar atât de eficientă.

Ce-i drept, prețurile noii generații nu sunt chiar mici. Dar vorbim, atenție, despre mașini care vin dotate standard cu o sumedenie de echipamente care, la alte mărci nu sunt disponibile decât pe foarte mulți bani. Aici, singura opțiune pe care am alege-o pe lângă nivelul de bază ar fi farurile cu LED-uri. Xenon-ul este deja, istorie pentru Honda.