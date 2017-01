Mercedes-AMG GT facelift: Mai multă putere și versiune GT C Coupe

GLA nu a fost singurul model Mercedes care a primit un facelift, supercarul Mercedes-AMG GT beneficiind de același tratament la Salonul Auto de la Detroit din acest an. Pe lista noutăților, mai multă putere și o nouă versiune GT C.

Lansată în a doua jumătate a lui 2014, gama supersport Mercedes-AMG GT a continuat să se extindă. După coupe, în variantele GT și GT S, au urmat GT Roadster, GT C Roadster cu 558 CP și GT R cu 585 CP.

Din punct de vedere stilistic, update-ul gamei Mercedes-AMG GT a vizat exclusiv partea frontală, unde au fost grefate o bară redesenată și grila distinctivă Panamericana cu 15 bare verticale cromate. O altă premieră este Airpanel (preluat de la GT R), sistemul activ de management al prizelor de aer din partea inferioară a parașocului. Acționate electric, aestea se pot deschide sau închide automat pentru o răcire optimă a motorului (în condiții normale sunt închise, pentru o aerodinamică mai bună). Radiatorul de ulei a fost mutat în lateral, în timp ce radiatorul principal este în continuare montat în față.

Noutățile cu adevărat interesante vin la capitolul motorizări. Motorul bi-turbo V8 de 4 litri oferă acum 476 CP în loc de 462 CP pentru modelul de bază GT. Cuplul maxim a crescut cu 30 Nm, până la 630 Nm. Varianta GT S a primit, de asemenea, un upgrade de 12 CP și 20 Nm, rezultând 522 CP și 670 Nm.

O altă noutate este apariția versiunii Mercedes-AMG GT C Coupe cu 585 CP și 680 Nm, care umple golul dintre GT S și GT R. Aceasta se laudă cu o viteză maximă de 315 km/h și un timp excelent, de numai 3,7 secunde, pentru accelerația de la 0-100 km/h (4.0 secunde pentru GT, 3,8 secunde pentru GT S și 3,6 secunde pentru GT R).

În plus față de suplimentul de putere, modelul GT C folosește anumite rafinamente tehnice preluate de la AMG GT R: suspensie adaptivă AMG RIDE CONTROL, roți posterioare directoare, ecartamente cu 57 mm mai late și diferențial spate electronic (prezent și pe GT R și GT S). Opțional, și modelele GT S pot fi echipate cu direcția integrală (pachetul AMG Dynamic Plus), ce permite roților din spate să vireze în același sens cu cele din față, la viteze de peste 100 km/h – pentru o manevrabilitate mai bună. Sub 100 km/h, roțile virează în direcții opuse, fiind redusă raza de bracare.

Pentru a marca aniversarea a 50 ani de la nașterea diviziei AMG, Mercedes-AMG GT C va putea fi comandat alături de un pachet special Edition 50, caracterizat prin detalii unice precum vopseaua mată (gri sau albă) aplicată la nivelul caroseriei, accentele de culoare neagră vizibile în zona pragurilor, a grilei, difuzorului posterior de aer și a evacuărilor, siglele Edition 50 prezente pe volan și tetiere sau tapițeria din piele Nappa neagră cu cusături contrastante argintii.