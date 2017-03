MINI Cooper Countryman – MAXI personalitate

Întrebați-vă prietenele care este mașina visurilor lor. Credeți că vor spune Ferrari? Ce superficial. Sau poate… Lamborghini? Ce naiv! Toate vor același lucru: Mini Cooper este… idolul femeilor! Așa că luăm la plimbare cea mai mică mașină mare, Mini Cooper Countryman, cu motor diesel de 2.0 litri, 190 de cai, transmisie automată Steptronic și tracțiune integrală ALL4. Foto: BOGDAN PARASCHIV.



Eu le-am întrebat pe amicele mele. Mi-au răspuns invariabil: “Aaa, Mini Cooper!” De parcă le-aș fi întrebat ce respiră și mi-au spus “Doh! Aer!”. Le-am întrebat dacă preferă un mini MINI, un Roadster, un Countryman, un Clubman. Au zis că nu contează. MINI să fie! Și MINI e.

Dar ce le atrage pe doamne și domnișoare la MINI mai ceva ca la un latino lover? MINI este carismaticul care impresionează cu simțul umorului, nu cu privirea languroasă ca Enrique Iglesias. Este un altfel de idol al femeilor. Unul cu accent britanic, că doar vine de la Oxford. Nu, nu de la Universitate, ci de la uzină!

Acum aproape 60 de ani când a venit pe lume, se spunea că MINI e mic și drăguț. Mini Cooper Countryman, aflat la a doua generație, este cea mai mare mașină construită vreodată de MINI și putem spune că este mai matură ca niciodată.

Vă mai aduceți aminte de prima mașină a lui Mr. Bean? Era un Mini MK II, căruia îi scotea volanul când îl parca. Ei bine, de atunci, Mini și-a schimbat un pic înfățișarea exterioară, un pic mai mult interiorul, de câteva ori producătorul, dar deloc personalitatea.

Design inconfundabil

Interior atrăgător

Spațiu generos Suspensie rigidă

Motor zgomotos

Haideți să-i dăm o tură acestui inconfundabil Sir Cooper, ca să-l observăm mai bine. Liniile lui Countryman sunt la granița subțire dintre retro și modern. Atât de subțire încât dă senzația că MINI e plin de mușchi și de muchii, dar muchiile sunt rotunjite și armonioase. Grila verticală pare uriașă pentru o mașină de dimensiunile ei. Capota puternic profilată, cu decupaje pentru farurile noi, coboară până la protecțiile din plastic de deasupra roților. Când o ridici, simți că are o tonă! Da, da, trebuie să te descurci măcar cu lichidul de parbriz! Pentru toate celelalte, fuga la service!

Din profil, MINI pare MAXI. E angular și desenat de o mână hotărâtă, care nu s-a încurcat în bucle și rotunjimi, dar care a reținut accentele clasice ale modelului original. Una dintre cele mai populare combinații de culori este alb-albastru. Vopseaua Albastru Iceland costă 606 euro, iar pentru o personalitate de racer, dungile albe de pe capotă încă 121.

Adevărul despre țevile de evacuare

În spate… eh, spatele ăsta are o poveste. Se spune că cei de la BMW lucraseră zi și noapte pentru ca modelul din lut să fie gata la timp pentru o prezentare. Când treaba a fost, în sfârșit, gata, cei care lucraseră la modelul din lut au sărbătorit cu câte o bere. În acel moment, designer-ul mașinii Frank Stephenson, și-a pus mâinile-n cap. Modelul nu era gata! Nici pe departe! Țeava de evacuare lipsea cu desăvârșire. Așa că a improvizat una. A decupat un orificiu în bara spate și a pus acolo cutia de bere pe care o avea în mână. Șefii de la BMW au considerat că ideea este originală și interesantă și au cerut ca forma cutiei de bere să fie preluată și de modelul de serie. Așa că acum, când vedeți un MINI în fața dumneavoastră la semafor, știți de ce țeava de evacuare are o formă… familiară.

La interior… cu ce să încep, dacă nu-mi pot dezlipi privirea de pe ecranul de 8.5 inci (1887 euro sau 917 euro pentru display-ul mai mic, de 6.5 inci) încadrat într-un cerc ce arată de parcă ar fi a cincea roată? Ar fi ideal să nu îl folosiți ca roată de rezervă totuși. Anvelopele noastre runflat Edged Spoke (1.986 de euro) sunt de încredere. Marginile “roții” acesteia își schimbă culoarea în funcție de modurile puse la dispoziție de trenul de rulare adaptiv (285 de euro). Pe modul Sport, transmisia Steptronic schimbă anticipativ și ai senzația că domnul Cooper te-a răpit și este urmărit. Trebuie să ținem cont că ajunge de la 0 la 100 km/h în 7,4 secunde și atinge o viteză maximă de 218 km/h. Pe Green, îți lasă însă impresia că se predă urmăritorilor. Dacă vrei un comportament corect și un consum decent (7.1 l/100 km), MID este calea cea dreaptă.

Rubrica „Matrimoniale”

Pachetul interior WIRED (1.884 euro) cu care a fost echipată mașinuța noastră, vine cu sistem de navigație Professional, încărcare wireless pentru telefon și etichete MINI FindMate (Găsește partener). Sună a rubrică de Matrimoniale, așa-i? Și într-un fel, este. Sistemul poate găsi locația oricărui terminal conectat la sistem dacă acesta se află în raza sa.

La drum, s-ar putea ca MINI să ți se pară un pic zgomotos, compartimentul motorului nu este perfect antifonat. Dar aici vorbim de o mașină de aventură, nu de o balerină de la Operă, așa că nu te poți aștepta ca mașinuța ta să meargă pe poante. Tracțiunea integrală ALL4 și garda la sol de 16.5 cm îl transformă într-un aventurier încălțat în bocanci, gata de o incursiune în off-road. Pentru teren accidentat, există și funcția Cliff Champ, care îți cronometrează performanțele.

Sistemul multimedia este mai colorat și mai distractiv ca iDrive-ul de la BMW, dar este controlat la fel de ușor din comutatorul rotativ din consola centrală și, în sfârșit, prin comenzi touch.

MINI beneficiază de head-up display (605 euro), dar informațiile nu sunt proiectate direct pe parbriz ca la fratele de platformă X1, ci pe o bucată de plexiglas. Interesant este că odată ce reglezi volanul pe înălțime, panoul de bord se repoziționează și el.

Interiorul MINI este o geometrie, o combinație de cercuri (display-ul din consola centrală, schimbătorul) și dreptunghiuri (ventilațiile). Comutatoarele cromate aduc aminte de industria aviației, iar butonul de pornire sau oprire a motorului pare oarecum pierdut între ele. Dacă nu ești cunoscător, s-ar putea să-ți fie mai greu să pleci la drum. Odată plecat, în mașinuța asta, nu ești accesoriul de la volan. Mini este accesoriul tău de lifestyle.

În spate, adio înghesuială! Mașina are acum 20 de centimetri în plus față de generația precedentă și un ampatament cu 7 centimetri mai mare. Așa că senzația spațiului superior la cap și la genunchi nu e doar o iluzie. Impresia este amplificată și de faptul că bancheta are un șezut scurt. Scaunele se pot repoziționa, pot glisa în față cu 13 cm și primesc un spătar care se poate înclina (304 euro). Dar la drum lung, e mai greu să înghesui acolo trei adulți. Iar dacă îți sunt prieteni și intenționezi să-i păstrezi, e recomandat să nu o faci. De acolo, primești o grămadă de lumină, ai vizibilitate impecabilă pentru a admira peisajele, scaunele sunt bine profilate și îmbrăcate în piele, iar spatele tetierelor scaunelor din față îți prezintă cu mândrie steagul Marii Britanii. (pachet piele MINI Yours Lounge – 2.343 de euro)

Portbgajul, și el mai mare, demonstrează că noul Countryman se adresează acum familiilor. Pentru acele familii cu chef de aventură, este disponibilă opțional și o băncuță de picnic, care iese din portbagaj. Încap acolo și trei geamantane. Și dacă vedeți valori diferite, să nu fiți debusolați. Cum spuneam, scaunele banchetei glisează în față și în spate și valorile sunt în funcție de poziția lor.

Cel mai ieftin MINI Cooper Countryman costă 36.414 euro. Dar dacă vrei ca mașina ta să se transforme într-un gadget ultra modern, într-un accesoriu futurist, depășește 53.000 euro.