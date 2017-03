Oficial: PSA a cumpărat Opel pentru 2,2 miliarde euro

Grupul francez PSA Peugeot-Citroen a ajuns la un acord cu GM pentru preluarea mărcilor Opel și Vauhxhall. Tranzacția evaluată la 2,2 miliarde de euro va da naștere celui de-al doilea grup auto ca mărime pe piața din Europa.

PSA va plăti 1,3 miliarde euro pentru brandurile Opel/Vauhxall. Restul de 900 milioane de euro sunt destinați achiziției diviziei financiare Opel, care ulterior tranzacției va intra într-un joint-venture cu banca franceză BNP Parisbas.

Intrarea Opel în portofoliul PSA Peugeot-Citroen va genera economii estimate la 1,7 miliarde de euro în următorii zece ani, grație împărțirii costurilor de dezvoltare, producție și achiziție de componente.

GM, care deține Opel de aproape nouă decenii, rupe legăturile cu marca germană după ce aceasta a generat pierderi de 9 miliarde dolari din 2009 până în prezent. Opel a pierdut 257 milioane de dolari în 2016 și 813 milioane de dolari în 2015. În 2009, după falimentul GM, Opel s-a aflat la un pas de a fi vândut. Tranzacția nu a mai avut loc, iar americanii au preferat să investească în continuare în Opel și chiar să retragă ulterior marca Chevrolet de pe piața din Europa, în 2015.

Interesant este că PSA nu va prelua și fondurile de pensii Opel existente, care vor fi administrate în continuare de GM, ci doar anumite planuri de compensații financiare minore pentru care grupul american va plăti PSA 3 miliarde euro.

În schimb, PSA va achita aproximativ 1,13 miliarde în bani lichizi pentru marca Opel plus tranșa care-i revine din achiziția diviziei financiare Opel, restul fiind acoperit de BNP Paribas, alte 650 milioane urmând să fie finanțate prin oferirea de garanții sub formă de acțiuni PSA către GM, acțiuni ce pot fi vândute, însă, doar după cinci ani.

Compania rezultată din preluarea Opel de către PSA va deveni al doilea grup auto din Europa, cu o cotă de piață importantă, de peste 16%. Doar VW ar deține mai mult din piața europeană, cu 24 de procente (3,5 milioane mașini). În prezent, PSA are o cotă de piață de 9,5%, iar Opel de 6,7%. În 2016, vânzările Opel au contabilizat 996.895 de mașini, în timp ce grupul PSA Peugeot Citroen a comercializat 1.472.927 automobile. La nivel global, PSA a livrat 3,5 milioane de unități.

GM și PSA nu se află la prima colaborare. În 2012, cele două grupuri au anunțat un schimb de acțiuni, în urma căruia General Motors a achiziționat 7% din PSA, în urma unei majorări de capital a companiei franceze, estimată la 1 miliard de euro. Un an mai târziu, GM a vândut acțiunile, fără a renunța și la înțelegerea privind dezvoltarea de platforme comune și la crearea unui program comun de achiziții de componente. Acest program își arată deja primele roade chiar înainte ca PSA să cumpere Opel, noul SUV de clasă mică Crossland X, prezentat în acest an, fiind primul model construit integral pe o platformă PSA, cu motoare PSA, într-o fabrică PSA. Un SUV mai mare de segment C, numit Opel Grandland X, bazat pe Peugeot 3008, va urma în toamnă.

Carlos Tavares, ex-Renault, șeful actual PSA va continua și la Opel programul de succes de reducere a costurilor, a numărului de angajați și de modele redundante și neprofitabile. PSA Peugeot-Citroen a ajuns, după sosirea lui Tavares, de la pierderi considerabile la un profit de 2,7 miliarde de euro în 2016.

Top 10 mărci în Europa Nr. unități vândute în Europa în 2016 1 Volkswagen 1.720.829 2 Renault 1.100.880 3 Ford 1.043.295 4 Opel 996.895 5 Peugeot 865.374 6 Mercedes 839.779 7 Audi 830.956 8 BMW 821.525 9 Fiat 746.126 10 Skoda 663.23 13 Citroen 541.047